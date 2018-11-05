В Германии открыли новый лишайник - хунсрюкскую веррукарию (фото)

Этот лишайник был обнаружен в национальном парке Хунсрюк-Хохвальд в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
05.11.2018, Рейнланд-Пфальц • Первые описания лишайников содержаться в трудах "отца ботаники" - древнегреческого ученого Теофраста. Группа насчитывает более 25 тысяч видов. Недавно немецким ученым из Кобленца удалось открыть новый вид - на этом кварците из национального парка Хунсрюк-Хохвальд. Назвали лишайник по месту находки - хунсрюкской веррукарией (Verrucaria hunsrueckensis).
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