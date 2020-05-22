 В Германии открываются кинотеатры (фото) | Кадр дня | DW | 23.05.2020

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Кадр за кадром

В Германии открываются кинотеатры (фото)

Какие новые правила теперь действуют в залах немецких кинотеатров, у касс, на входе и на выходе? И что покажут на больших экранах сразу после карантина?

Кадр из мультфильма Тролли. Мировой тур

Кадр из мультфильма "Тролли. Мировой тур"

Кинотеатры в Германии действительно открылись. Конечно, не везде, не все и не сразу, но для любителей кино, а также для киноиндустрии уже сам этот факт имеет огромное значение. Некоторые федеральные земли Германии еще не определились с датой открытия, в других (они в абсолютном меньшинстве) сходить в кино можно уже с 18 мая. К примеру, в земле Северный Рейн-Вестфалия посмотреть новые фильмы на больших экранах можно будет с 30 мая. А в Саксонии - уже сейчас.

Антивирусный анонс на входе в один из кинотеатров Штутгарта

Антивирусный "анонс" на входе в один из кинотеатров Штутгарта

Условием для открытия кинотеатров стало соблюдение мер, противодействующих распространению коронавируса. На входе и на выходе не должно быть толпы. Желательно, чтобы зрители покупали билеты бесконтактно, в идеале - онлайн или в автоматах. Есть попкорн и распивать напитки в залах не разрешается. Тщательная уборка помещений должна проводиться после каждого сеанса, то же касается и проветривания. Поэтому сеансов стало меньше. Между зрителями в зале должна соблюдаться дистанция минимум полтора метра, поэтому некоторые кресла останутся свободными. Сидеть обязательно на тех местах, которые указаны в билете.

Кадр из фильма Лесси. Возвращение домой

Кадр из фильма "Лесси. Возвращение домой"

Показывать будут те фильмы, прокат которых был запланирован ранее, но отложен из-за карантина, и картины, которые успели выйти до середины марта, но шли на большом экране недолго и не смогли собрать кассу. Кинокритики предрекают большой успех детским фильмам и полнометражным мультикам, в частности, - фильму о приключениях собаки-колли "Лесси. Возвращение домой" и анимации "Тролли. Мировой тур" (см. заглавный снимок).

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