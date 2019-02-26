В Германии открывается выставка миниатюр "Мир в яйце" (фото)

27.02.2019, Ойтин • Великий пост в Германии в этом году начинается 6 марта и продолжится до 18 апреля, то есть до Пасхи еще далеко, но уже первого марта в земле Шлезвиг-Гольштейн откроется необычная выставка миниатюр гамбургской художницы Эдды Хеншель "Мир в яйце" ("Die Welt im Ei"). Она будет работать в Музее Восточного Гольштейна (Ostholstein-Museum) в городе Ойтин до 28 апреля.
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Пасхальные яйца - необычные, забавные, пикантные
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Пасхальные яйца
Страусиное яйцо со сценой Распятия Христа из коллекции Эрхарда Шверина (Erhard Schwerin), Лейпциг.
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Пасхальные яйца
"Падение Берлинской стены". Автор: Моника Гольдберг (Monika Goldberg).
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Пасхальные яйца
Такое страусиное яйцо можно было купить на пасхальной ярмарке в Люббенау (Бранденбург). Автор: Хельга Цапель (Helga Zapel) из Лейпцига.
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Пасхальные яйца
Левша, как известно, подковал блоху. Немецкие умельцы, как видно на фотографии, разрисовали пасхальные яйца для улитки. Экспонат Музея саксонского народного искусства в Дрездене.
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Пасхальные яйца
Если тыкву можно превратить в карету, то страусиное яйцо - в автомобиль. Его можно было купить на ярмарке пасхальных яиц в Лейпциге.
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Пасхальные яйца
В этом яйце уместился целый цирк. Экспонат Пасхального музея в Нессельванге (Nesselwang), Бавария.
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Пасхальные яйца
Индюшиное яйцо, украшенное изображением ягненка из Пасхального музея в Зонненбюле (Sonnenbühl), Баден-Вюртемберг.
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Пасхальные яйца
Еще один экспонат музея в Зонненбюле - павлины на пасхальных яйцах.
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Пасхальные яйца
Голубиные яйца для роботов? Автор: Лудгер Брандт (Ludger Brandt).
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Пасхальные яйца
Пасхальные яйца, украшенные цветами и травами. Авторы: Гундула и Фридрих Готшлих (Gundula und Friedrich Gottschlich) из Бад-Мускау (Саксония).
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Пасхальные яйца
Петушок на пасхальном яйце. Экспонат частной коллекции Доротеи Шольце (Dorothea Scholze) из Баутцена (Саксония).
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Пасхальные яйца
Традиционные пасхальные яйца из Лужицы - области проживания лужицких сербов в Восточной Германии и Польше. Сначала их красят, а затем выцарапывают узоры или рисунки. С другими пасхальными традициями этого западнославянского народа можно познакомиться по ссылке в конце страницы.
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Пасхальные яйца
"Ателье художника" - экспонат выставки, проходившей в Вендском музее в Котбусе (Бранденбург). Автор: Кристина Хаген (Christina Haagen).
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Пасхальные яйца
Яйцо - символ плодородия во многих культурах мира. Эти страусиные яйца были частью экспозиции, проходившей несколько лет назад в Краеведческом музее Цвёница (Zwönitz) в Саксонии. На выставке было представлено около тысячи экспонатов из 100 стран.
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Пасхальные яйца
Пасхальное яйцо из флюорита - экспонат специальной выставки Немецкого музея самоцветов в городе Идар-Оберштайн (Рейнланд-Пфальц). Автор: Дитер Иерусалим (Dieter Jerusalem).
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Пасхальные яйца
"Яйцо дракона" из частной коллекции - экспонат пасхальной выставки, проходившей в Вендском музее в 2012 году.
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Пасхальные яйца
Другие экспонаты пасхальной выставки Вендского музея в Котбусе.
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Пасхальные яйца
Страусиные яйца - экспонаты выставки, проходившей в замке Райдт в городе Мёнхенгладбах (Северный Рейн - Вестфалия).
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Пасхальные яйца
Индюшиные яйца, украшенные изображениями птиц, на пасхальной ярмарке в Цонсе (Северный Рейн - Вестфалия). Автор: Биргит Фёлькер (Birgit Völker).
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Пасхальные яйца
Где птички, так и кошечки…
Автор: Максим Нелюбин
Февральские кадры из Германии
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Плохая новость для аллергиков
26.02.2019, Берлин • Нынешней ранней весной в Германии уже цветут не только прекрасные крокусы и (ядовитые!) подснежники. Миллионы немецких аллергиков намного раньше обычного почувствовали цветение орешника и ольхи, а ведь сезон только начинается. В частности, в Берлине на прошлой неделе была зафиксирована самая высокая концентрация ольховой пыльцы за несколько последних десятилетий.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Киса и подснежники
25.02.2019, Дортмунд • Что будет, если на одной фотографии окажется кошка и поляна подснежников? Кадр дня! Этот снимок был сделан в прошлое солнечное-пресолнечное воскресенье в немецком городе Дортмунде.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Две берлинские вышки
24.02.2019, Берлин • Холодное февральское небо над немецкой столицей. На первом плане на этом снимке видна Берлинская радиобашня, возведенная в 1924-1926 годах. Вдалеке возвышается Берлинская телебашня на Александерплац, построенная в 1965-1969 годах.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Сфотографируй вешалку
23.02.2019, Нюрнберг • В Музее индустриальной культуры (Museum Industriekultur) в Нюрнберге открылась выставка, посвященная истории и дизайну вешалок для одежды. Она будет открыта до 28 апреля. До 14 марта музей проводит фотоконкурс в трех категориях, участникам которого предлагают сфотографировать свои любимые вешалки и прислать снимки организаторам экспозиции.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
В одном чемодане
22.02.2019, Мюнхен • Уж сколько раз твердили миру: двести сигарет на пассажира, въезжающего в ЕС. 22-летний владелец этого чемодана хотел пройти по зеленому коридору, но был остановлен в Мюнхенском аэропорту для контроля. 170 блоков. За каждую контрабандную сигарету взимается 19 центов пошлины и 19 центов штрафа.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Один замок для Золушки
21.02.2019, Морицбург • Что-то давно мы не радовали наших читателей на сайте и подписчиков группы DW в "В контакте" актуальными видами прекрасных немецких замков. Но на ловца, как известно, и зверь бежит. Вот как выглядел знаменитый замок Морицбург под Дрезденом - тот самый, где снимали "Три орешка для Золушки", - накануне в синий час. Сейчас здесь ежегодно бывает около миллиона туристов.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Суперлуние над Германией
20.02.2019, Франкфурт-на-Майне • Утром в среду повсюду публикуют фотографии нынешнего полнолуния. Вносим свой посильный вклад кадром из Франкфурта-на-Майне.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Первые красавицы Германии - 2019
19.02.2019, Руст • Первый национальный конкурс красоты среди девушек прошел в Германии в 1927 году. Нынешний финал "Miss Germany" состоится 23 февраля в крупнейшем немецком парке развлечений - Europa-Park в Русте (Баден-Вюртемберг). В нем принимают участие победительницы земельных конкурсов. Эта фотография была сделана после пресс-конференции за несколько дней до финала.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
В Германии распустились подснежники
18.02.2019, Билефельд • Прошедшие выходные выдались в Германии на славу солнечными и необычно теплыми для этого времени года, так что во многих местах разом распустились подснежники. Эта фотография была сделана в земле Северный Рейн - Вестфалия в городе Билефельде.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Уборщица Гретель
18.02.2019, Санкт-Ингберт • Политике - годы, карнавалу - воскресный вечер. Преемница Ангелы Меркель на посту председателя партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр взяла небольшой тайм-аут от партийных дел и выступила в роли Уборщицы Гретель на карнавальном заседании в своей родной земле Саар. В этом году пик карнавального сезона в Германии приходится на понедельник, 4 марта.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Фен с буквой Ё
17.02.2019, Ридлинген • Фён (Föhn) - так в Германии называют теплый и сухой горный ветер, дующий в долины. Эта фотография сделана в альпийских предгорьях в такую погоду. Именно этот ветер дал название прибору для сушки волос - фену. Торговая марка "Foen" ("Fön") была зарегистрирована фирмой AEG в 1908 году.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Бесплатный интернет
16.02.2019, Шверин • Бесплатный интернет в городском транспорте, может быть, где-то уже стал делом обыденным, но в Германии о каждом таком новом месте сообщают в СМИ. На этот раз пришла очередь Шверина. В ближайшие месяцы WLAN появится во всех здешних автобусах и трамваях. Эта фотография сделана в нижнесаксонском Ольденбурге, где пассажиры уже могут пользоваться этим сервисом.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Из берлоги - на первый медосмотр
15.02.2019, Берлин • До сих пор зоопарк Берлин-Фридрихсфельде публиковал черно-белые снимки камеры наблюдения из берлоги. Сейчас пришло время медосмотра, во время которого была сделана эта фотография и установлен пол - двухмесячный мишка оказался медведицей. Теперь можно выбирать имя. Есть предложения?
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Кадр за кадром - Февраль 2019
В Германию вернулись аисты
14.02.2019, Бибесхайм-ам-Райн • Некоторые аисты никуда из Германии не улетали, но аккурат ко Дню святого Валентина в родные места вернулись первые из зимовавших в более теплых краях. Вернулись и сразу взялись за дело, показывая пример всем остальным.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
В Германии цветут ведьмины орехи
13.02.2019, Гельзенкирхен • Разные виды этих кустарников - очень популярные в Германии декоративные растения. Многие думают, что гамамелисы (Hamamelis), они же - волшебные, колдовские или ведьмины орехи (Zaubernuss), цветут ранней весной, хотя на самом деле - поздней осенью или зимой. Этот растет и цветет сейчас в Гельзенкирхене. Плоды созреют только к лету следующего года.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Шедевры Тициана во Франкфурте
13.02.2019, Франкфурт-на-Майне • Первые посетители осматривают экспонаты выставки "Тициан и Ренессанс в Венеции" (Tizian und die Renaissance in Venedig), открывшейся в городской галерее Штедель во Франкфурте-на-Майне. На выставке, работающей до 26 мая, представлено более сотни работ этого крупнейшего представителя венецианской школы времен Высокого и Позднего Возрождения.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
В Кельне уже начинают расцветать крокусы
12.02.2019, Кельн • Пока во многих немецких регионах лежит снег, в Кельне уже вот-вот раскроются первые крокусы. Эта фотография была сделана в ботаническом саду Флора, созданном в этом рейнском городе в 1864 году.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Баварская лисичка, баварская сестричка
11.02.2019, Эркенболлинген • В дикой природе в Германии встречается только один вид лисиц - рыжие лисы, по-немецки - Rotfuchs. Их здесь много, под охраной они не находятся. Эта обитает в окрестностях баварского замка Нойшванштайн, где сейчас можно наслаждаться заснежными ландшафтами .
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Побелевшее "Чернолесье"
10.02.2019, Нотшрай • Эта фотография была сделана в районе горнолыжного курорта Фельдберг в немецком "Чернолесье" - Шварцвальде, где сейчас не только поразительно красиво, но и самый разгар зимнего спортивного сезона .
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Кадр за кадром - Февраль 2019
По следам Петра I
09.02.2019, Кенигштайн • Крепость Кенигштайн возвышается над долиной Эльбы недалеко от Дрездена - меньше часа езды на машине. Сейчас здесь, в Саксонской Швейцарии , лежит снег. Первое письменное упоминание укрепления на этой горе датировано первой половиной XIII века. В крепости бывал царь Петр I, а также был получен первый в Европе фарфор.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Останки торгового корабля XVIII века
08.02.2019, Глове • Эксперты определили примерный возраст новой достопримечательности на немецком острове Рюген. В конце прошлого года на этом пляже во время сильных штормов в море смыло примерно метровый слой песка, в результате чего стал виден этот деревянный остов. Сейчас археологи пришли к выводу, что он принадлежит торговому судну XVIII века.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Русская баня в Рудных горах
07.02.2019, Айбеншток • Нет, это не декорация к знаменитой голливудской экранизации "Доктора Живаго" 1965 года. Так выглядит одна из саун в саксонском городе Айбенштоке в Рудных горах. В этом 20-метровом деревянном тереме находится большая парилка и залы отдыха на сто с лишним мест. Снега нынешней зимой выпало здесь столько, что вполне можно снимать продолжение "Сибириады".
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Служебной собаке - служебные очки
06.02.2019, Оберстдорф • Нет, это не фотография из серии "Посмотрите, во что наряжают четвероногих любимцев". Пятилетняя служебная собака Джойя работает в спасательной команде в Баварских Альпах - ищет людей, попавших под лавины. Темные очки нужны овчарке для защиты от яркого света в заснеженных горах из-за болезни глаз.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Дрезден. Зимняя сказка
06.02.2019, Дрезден • "Синий час" и "Голубой мост" - так тоже можно было назвать этот снимок, сделанный во время февральских вечерних сумерек в саксонской столице. "Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу, построенный в 1893 году.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Монастырь Святого Михаила
05.02.2019, Бамберг • Монастырь Святого Михаила входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фресках его церкви с энциклопедической точностью изображены почти 600 растений. В храме обители похоронен епископ XII века Святой Оттон. Под его саркофагом есть невысокий ход, через который можно пройти лишь согнувшись. Согласно легенде, это помогает избавиться от болей в пояснице.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Полицейским понравились электробайки
04.02.2019, Оснабрюк • В Нижней Саксонии подвели итоги первых трех месяцев испытаний электрических мотоциклов полицией в городах Оснабрюк и Лер. Они оказались надежными и удобными в управлении. Одной зарядки хватает на 250 километров. Уже в следующем году нижнесаксонская полиция при обновлении парка планирует закупать десять процентов автомобилей и мотоциклов с электрическими двигателями.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Зимняя прогулка в Баварии
03.02.2019, Гармиш-Партенкирхен • Этот немецкий горнолыжный курорт состоит из двух поселений - Гармиша и Партенкирхена, объединенных перед зимними Олимпийскими играми 1936 года. Рядом находится самая высокая гора Германии - Цугшпитце.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Заснеженные виноградники на Мозеле
02.02.2019, Коберн-Гондорф • Туристический сезон на Мозеле обычно начинается в пасхальные праздники, а так этот популярный винодельческий регион выглядит нынешней зимой.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Зимний вечер в фахверковом Фройденберге
01.02.2019, Фройденберг • Этот город расположен в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия , в регионе Зигерланд. Главная здешняя достопримечательность - кажущиеся игрушечными аккуратные фахверковые фасады. Многие приезжают сюда специально, чтобы сфотографироваться на их фоне.