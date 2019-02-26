 В Германии открывается выставка миниатюр ″Мир в яйце″ (фото) | Кадр дня | DW | 27.02.2019

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Кадр за кадром

В Германии открывается выставка миниатюр "Мир в яйце" (фото)

В экспозиции представлено более восьмидесяти работ немецкой художницы Эдды Хеншель.

Ойтин

27.02.2019, Ойтин • Великий пост в Германии в этом году начинается 6 марта и продолжится до 18 апреля, то есть до Пасхи еще далеко, но уже первого марта в земле Шлезвиг-Гольштейн откроется необычная выставка миниатюр гамбургской художницы Эдды Хеншель "Мир в яйце" ("Die Welt im Ei"). Она будет работать в Музее Восточного Гольштейна (Ostholstein-Museum) в городе Ойтин до 28 апреля.

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