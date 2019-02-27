В Германии осужден племянник Дмитрия Киселева

Сергей Киселев, племянник телеведущего и гендиректора "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, осужден в Германии. Земельный суд в Мюнхене в четверг, 28 февраля, вынес приговор в отношении Киселева, назначив ему тюремный срок длиной два года и три месяца. Он признан виновным в подготовке "тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности", подтвердили DW в суде.

О преступлении узнали из интервью Дмитрия Киселева

Поводом для уголовного преследования Сергея Киселева стало интервью, данное его дядей, генеральным директором информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым в 2016 году. На него обратили внимание правоохранительные органы в Германии, после чего началось расследование, подтвердили DW в суде. В качестве доказательств вины обвиняемого использовались, впрочем, другие улики - фото, данные о выезде за границу и, наконец, признательные показания самого Сергея Киселева.

Уголовный кодекс ФРГ предусматривает в подобных случаях тюремное заключение от 6 месяцев до 10 лет. Однако стороны процесса предварительно заключили сделку о том, что срок наказания в отношении Сергея Киселева будет определяться в пределах двух - двух с половиной лет, сообщили DW в суде. Основанием для такого соглашения стало признание обвиняемым факта выезда в зону конфликта на востоке Украины.

При этом в суде обвиняемый отрицал свое участие в обучении ведения боевых действий. Суду было, однако, достаточно установить цель, с какой в зону конфликта отправился племянник Киселева: участие в боевых действиях. Суд учел, что ранее 48-летний выходец из России, имеющий сегодня паспорт ФРГ, не был судим.

Приговор пока не вступил в силу, у защиты остается право на обжалование приговора. На момент публикации статьи DW не удалось оперативно выяснить, будет ли обвиняемый оспаривать решение суда.

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook| Youtube

Смотрите также:

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Прошитые пулями Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Брошенные дома Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Аварийный ремонт Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Оставаться или бежать? На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Пришла зима В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Жизнь на чемоданах Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях. Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов

