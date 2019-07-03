 В Германии осудили на пять лет вернувшуюся из Сирии и Ирака немку | Новости из Германии о Германии | DW | 05.07.2019

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Германия

В Германии осудили на пять лет вернувшуюся из Сирии и Ирака немку

Суд в Штутгарте приговорил к заключению жену боевика ИГ, осуществлявшую пропаганду терроризма в интернете.

Исламистка Сабине С. в штутгартском суде

Исламистка Сабине С. в штутгартском суде

В Германии вынесен обвинительный приговор в отношении одной из первых немок - сторонниц террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), вернувшихся в страну из Сирии и Ирака. В пятницу, 5 июля, Земельный суд в Штутгарте приговорил 32-летнюю Сабине С. (Sabine S.) к пяти годам лишения свободы за членство в ИГ.

Контекст

Джихадистский халифат уничтожен, однако многие террористы остались живы - и при первой возможности готовы возродить "Исламское государство". DW беседовала с экспертами. (02.04.2019)

В Германии по обвинению в военном преступлении впервые предстанет перед судом немецкая сторонница ИГ. Процесс по делу Дженнифер В. затрагивает геноцид езидов в Сирии и Ираке. (09.04.2019)

Прокуратура запрашивала наказание в виде шести лет тюрьмы, адвокат исламистки настаивал на трех годах заключения. В ходе судебных слушаний обвиняемая отреклась от "Исламского государства".

С конца 2013 по август 2017 года С. жила в подконтрольных ИГ регионах Сирии и Ирака. Спустя короткое время после приезда она вышла замуж за ранее неизвестного ей боевика группировки, жила с ним и вела совместное хозяйство. Кроме того, она вела несколько блогов, в которых осуществляла пропаганду ИГ. В середине 2018 года С. была задержана в Баден-Бадене.

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    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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