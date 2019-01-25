 В Германии осталось всего 17 тысяч телефонов-автоматов | Новости из Германии о Германии | DW | 26.01.2019

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Германия

В Германии осталось всего 17 тысяч телефонов-автоматов

Немецкий концерн Deusche Telekom постепенно демонтирует телефоны-автоматы и распродает их по цене от 600 евро.

Телефонные будки в Германии

По данным немецкого телекоммуникационного концерна Deutsche Telekom, число телефонов-автоматов на улицах Германии сократилось со 120 тысяч в 1992 году до сегодняшних 17 тысяч. Необходимость в телефонных будках за последние десятилетия сократилась, поскольку каждый житель страны имеет, как минимум один домашний телефон и один мобильник, заявил представитель компании в интервью редакционной сети Redaktionswerk Deutschland (RND), опубликованному в субботу, 26 января.

Контекст

Вместе с тем есть места, где телефоны-автоматы до сих пор востребованы, в частности, в аэропортах и на вокзалах, отметил он далее. При этом концерн считает "крайне нерентабельными" телефоны-автоматы с оборотом менее 50 евро в месяц и ведет переговоры с местными властями об их демонтаже.

Телефоны, которые больше не используются, Deutsche Telekom распродает. Их можно приобрести по цене от 600 евро плюс транспортные расходы, сообщил представитель концерна.

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