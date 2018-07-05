 В Германии обсуждают решение ФИФА отстранить судью Феликса Брыха от ЧМ-2018 | Новости из Германии о Германии | DW | 05.07.2018

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Германия

В Германии обсуждают решение ФИФА отстранить судью Феликса Брыха от ЧМ-2018

Один из ведущих футбольных арбитров мира не попал в список судей, обслуживающих финальную стадию ЧМ-2018. В DFB считают, что причиной стала возможная ошибка Брыха в матче Сербия - Швейцария.

Феликс Брых во время матча Швейцария - Сербия на ЧМ-2018

Феликс Брых во время матча Швейцария - Сербия на ЧМ-2018

Немецкий футбольный арбитр Феликс Брых (Felix Brych) и его команда в четверг, 5 июля, возвращаются в Германию из России. "Течение чемпионата мира стало для меня и моей команды глубоким разочарованием. Но жизнь продолжается, и мы вернемся", - цитирует его слова пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB). 

Накануне ФИФА объявила список судей, которые будут обслуживать матчи финальной стадии ЧМ-2018. Вместе с россиянином Сергеем Карасевым и арбитром из Узбекистана Равшаном Ирматовым в него не попал и Брых, считающийся одним из ведущих футбольных судей мира. "Это можно назвать унижением", - оценил ситуацию в интервью телеканалу Sky Маркус Мерк (Markus Merk), немецкий футбольный арбитр, обслуживший наибольшее количество матчей чемпионатов мира. 

Единственное неверное решение?

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По мнению экспертов, невыход сборной Германии в стадию плей-офф открывал для Феликса Брыха уникальные перспективы, поскольку до сегодняшнего дня единственным немецким арбитром, судившим финальный матч мундиаля, остается Руди Глёкнер (Rudi Glöckner). Это было в 1970 году.

Отстранение Феликса Брыха вызвало разочарование в DFB. "Очевидно, ФИФА оценила непростое и спорное решение Феликса о пенальти в матче с Сербией таким образом, что он не получил больше назначений на игры. Оправданно ли это, должны оценить наши эксперты. Мы должны принять это решение", - цитирует пресс-служба футбольного союза вице-президента DFB Ронни Циммермана (Ronny Zimmermann), отвечающего за работу арбитров.

Причиной отстранения немецкого арбитра, отсудившего единственный матч на чемпионате мира в России, предположительно, стал эпизод на 66-й минуте встречи сборных Швейцарии и Сербии, когда Брых не дал пенальти за возможное нарушение правил в штрафной площадке швейцарцев против Александра Митровича. После окончания матча, в котором швейцарская команда одержала волевую победу со счетом 2:1, главный тренер сербов Младен Крстаич заявил, что работу арбитров матча "надо разбирать в Международном трибунале в Гааге", за что был оштрафован ФИФА на 4340 евро.

Судьи видеоассистенты остаются в России

Феликс Брых в 2017 году был назван ФИФА "судьей года" и, в частности, обслуживал финальный матч Лиги чемпионов "Реал" - "Ювентус".

На чемпионате мира, который завершится в России 15 июля, остаются два немецких арбитра Бастиан Данкерт (Bastian Dankert) и Феликс Цвайер (Felix Zwayer), работающие в команде видеоассистентов.

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    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Провалы на футбольных чемпионатах

До сих пор не верится, что действующий чемпион мира - сборная Германии - смогла так бесславно проиграть на ЧМ-2018 в России. Но, как говорят, не она первая, не она последняя. (28.06.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение пресс-службы DFB

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