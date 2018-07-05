В Германии обсуждают решение ФИФА отстранить судью Феликса Брыха от ЧМ-2018

Немецкий футбольный арбитр Феликс Брых (Felix Brych) и его команда в четверг, 5 июля, возвращаются в Германию из России. "Течение чемпионата мира стало для меня и моей команды глубоким разочарованием. Но жизнь продолжается, и мы вернемся", - цитирует его слова пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).
Накануне ФИФА объявила список судей, которые будут обслуживать матчи финальной стадии ЧМ-2018. Вместе с россиянином Сергеем Карасевым и арбитром из Узбекистана Равшаном Ирматовым в него не попал и Брых, считающийся одним из ведущих футбольных судей мира. "Это можно назвать унижением", - оценил ситуацию в интервью телеканалу Sky Маркус Мерк (Markus Merk), немецкий футбольный арбитр, обслуживший наибольшее количество матчей чемпионатов мира.
Единственное неверное решение?
По мнению экспертов, невыход сборной Германии в стадию плей-офф открывал для Феликса Брыха уникальные перспективы, поскольку до сегодняшнего дня единственным немецким арбитром, судившим финальный матч мундиаля, остается Руди Глёкнер (Rudi Glöckner). Это было в 1970 году.
Отстранение Феликса Брыха вызвало разочарование в DFB. "Очевидно, ФИФА оценила непростое и спорное решение Феликса о пенальти в матче с Сербией таким образом, что он не получил больше назначений на игры. Оправданно ли это, должны оценить наши эксперты. Мы должны принять это решение", - цитирует пресс-служба футбольного союза вице-президента DFB Ронни Циммермана (Ronny Zimmermann), отвечающего за работу арбитров.
Причиной отстранения немецкого арбитра, отсудившего единственный матч на чемпионате мира в России, предположительно, стал эпизод на 66-й минуте встречи сборных Швейцарии и Сербии, когда Брых не дал пенальти за возможное нарушение правил в штрафной площадке швейцарцев против Александра Митровича. После окончания матча, в котором швейцарская команда одержала волевую победу со счетом 2:1, главный тренер сербов Младен Крстаич заявил, что работу арбитров матча "надо разбирать в Международном трибунале в Гааге", за что был оштрафован ФИФА на 4340 евро.
Судьи видеоассистенты остаются в России
Феликс Брых в 2017 году был назван ФИФА "судьей года" и, в частности, обслуживал финальный матч Лиги чемпионов "Реал" - "Ювентус".
На чемпионате мира, который завершится в России 15 июля, остаются два немецких арбитра Бастиан Данкерт (Bastian Dankert) и Феликс Цвайер (Felix Zwayer), работающие в команде видеоассистентов.
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1994 год: Италия
Звезда итальянской команды Роберто Баджо готов провалиться сквозь землю. Он только что не забил решающий одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти в финале ЧМ-1994. Матч Бразилия-Италия закончился со счетом 0:0. Все решали пенальти. И все решил промах Баджо - лучшего бомбардира Европы и мира на тот момент.
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2002 год: Франция
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2014 год: Бразилия
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Автор: Ефим Шуман