В Германии обсуждают решение ФИФА отстранить судью Феликса Брыха от ЧМ-2018

Немецкий футбольный арбитр Феликс Брых (Felix Brych) и его команда в четверг, 5 июля, возвращаются в Германию из России. "Течение чемпионата мира стало для меня и моей команды глубоким разочарованием. Но жизнь продолжается, и мы вернемся", - цитирует его слова пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Накануне ФИФА объявила список судей, которые будут обслуживать матчи финальной стадии ЧМ-2018. Вместе с россиянином Сергеем Карасевым и арбитром из Узбекистана Равшаном Ирматовым в него не попал и Брых, считающийся одним из ведущих футбольных судей мира. "Это можно назвать унижением", - оценил ситуацию в интервью телеканалу Sky Маркус Мерк (Markus Merk), немецкий футбольный арбитр, обслуживший наибольшее количество матчей чемпионатов мира.

Единственное неверное решение?

По мнению экспертов, невыход сборной Германии в стадию плей-офф открывал для Феликса Брыха уникальные перспективы, поскольку до сегодняшнего дня единственным немецким арбитром, судившим финальный матч мундиаля, остается Руди Глёкнер (Rudi Glöckner). Это было в 1970 году.

Отстранение Феликса Брыха вызвало разочарование в DFB. "Очевидно, ФИФА оценила непростое и спорное решение Феликса о пенальти в матче с Сербией таким образом, что он не получил больше назначений на игры. Оправданно ли это, должны оценить наши эксперты. Мы должны принять это решение", - цитирует пресс-служба футбольного союза вице-президента DFB Ронни Циммермана (Ronny Zimmermann), отвечающего за работу арбитров.

Причиной отстранения немецкого арбитра, отсудившего единственный матч на чемпионате мира в России, предположительно, стал эпизод на 66-й минуте встречи сборных Швейцарии и Сербии, когда Брых не дал пенальти за возможное нарушение правил в штрафной площадке швейцарцев против Александра Митровича. После окончания матча, в котором швейцарская команда одержала волевую победу со счетом 2:1, главный тренер сербов Младен Крстаич заявил, что работу арбитров матча "надо разбирать в Международном трибунале в Гааге", за что был оштрафован ФИФА на 4340 евро.

Судьи видеоассистенты остаются в России

Феликс Брых в 2017 году был назван ФИФА "судьей года" и, в частности, обслуживал финальный матч Лиги чемпионов "Реал" - "Ювентус".

На чемпионате мира, который завершится в России 15 июля, остаются два немецких арбитра Бастиан Данкерт (Bastian Dankert) и Феликс Цвайер (Felix Zwayer), работающие в команде видеоассистентов.

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