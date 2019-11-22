В Германии некому будет печь хлеб?

Знакомьтесь: Джимми Пелька из южной Германии - один из лучших специалистов по тюнингу автомобилей в мире. Получив профессию автомеханика в немецкой мастерской, он открыл свою фирму. Сегодня у него 20 филиалов в разных странах. Среди его клиентов арабские шейхи и Голливуд - его софтом начинены суперкары в "Форсаже 7".

Йоханна Рё - столяр. Пройдя профобучение в Германии, четыре года путешествовала, работала в разных странах, изучала новые материалы и технологии. Вернувшись на родину, открыла экомастерскую. Или вот Антония Рамб из Ганновера: заканчивает двухлетнее обучение на косметолога, инфлюенсер, консультирует в соцсетях по вопросам ухода за кожей и помогает молодым девушкам быть уверенными в себе и сохранять естественность.

Всех их объединяет одна важная миссия: показать, что ремесленничество - это круто, что сегодня разнообразие идей, дигитализация и инновации - такие же его атрибуты, как традиция, рабочие инструменты или спецодежда. Все они - герои рекламной кампании, которую Центральное объединение немецких ремесленников проводит в YouTube, Facebook, Instagram. Одна из важнейших отраслей немецкой экономики нуждается в улучшении имиджа?

Реклама для немецких ремесленников

Ремесленником в Германии можно стать после нескольких лет дуального обучения. Теоретические знания ученик получает в училище, практические - работая на производстве. Германия считается родоначальником этой системы подготовки рабочих кадров. Соответствующий закон был принят 50 лет назад. Сегодня эту образовательную модель применяют в разных странах, в том числе и в России. И, как отмечают в Институте профобучения (BIBB), у немецкой модели дуального обучения за рубежом хорошая репутация.

"Интерес к ней растет, особенно с учетом того, что Германии удается интегрировать на рынке труда такое большое число подростков. После получения профобразования они занимаются квалифицированным трудом. Доказательство тому - очень низкий уровень безработицы среди немецкой молодежи", - отмечает в интервью DW пресс-референт института BIBB Андреас Пипер (Andreas Pieper). Зато в Германии сама система дуального обучения в последние годы испытывает трудности.

Количество незанятых мест для профобучения за последние десять лет увеличилось в три раза. У каждого третьего предприятия в Германии есть с этим проблемы. И не потому, что кандидаты не подходят, а просто нет заявок. В BIBB приводят несколько причин. Первая - демография: немецкое общество стареет, число выпускников школ сокращается. Кроме того, подростков все сложнее заинтересовать рабочими специальностями. Многие стремятся поступить в университет. Сказывается влияние родителей, которые хотят дать своим детям лучшее, и роль социального окружения. BIBB провел опрос среди учеников обычных среднеобразовательных школ и выяснил, что лишь 17 процентов из них могут себе представить, что пройдут профобучение. Но даже те, кого интересует такой путь освоения профессии, опасаются, что не получат одобрения близких и друзей. Наиболее склонны к профобучению те, у кого есть ремесленники среди знакомых.

Какие професии привлекают немецкую молодежь

"У некоторых профессий в немецком обществе не очень хороший имидж. Отчасти существуют ложные представления о них, не соответствующие реальности. Трубочист забирается на крышу и чистит дымоход. Пекарь таскает на себе тяжелые мешки. Между тем, обе эти профессии стали высоко технологизированными, в них тоже используют компьютер", - подчеркивает Андреас Пипер.

Пекарь начинает работу еще ночью. Такой график снижает интерес к профессии у немецких выпускников школ

Трубочист, пекарь, профессии в сфере гостиничных услуг и гастрономии, где нередко приходится работать допоздна или в выходные, профессии, связанные с неприятной, пыльной работой, как мясник, уборщик, слесарь-водопроводчик, - они больше не интересуют выпускников немецких школ. И наоборот, СМИ, маркетинг и реклама, торговля и коммерция, административная работа в финтес-клубе, - сферы, где наплыв заявок очень большой и мест для всех претендентов не хватает.

Как решают проблему с нехваткой кадров в ремесленной сфере

Развеять предубеждения, заполнить информационный вакуум и повысить привлекательность в Германии пытаются не только в ходе рекламной кампании в соцсетях. С подростками работают в школах и центрах профориентации. Меры принимает и немецкое правительство. Например, оно выделяет стипендию для повышения квалификации тем, кто уже получил профессию. Размер стипендии составляет до 15 тысяч евро. 40 процентов от суммы дают безвозмездно, остальную часть - в виде кредита с низкой процентной ставкой. В случае успешной сдачи экзамена или открытия своего бизнеса ждут дополнительные бонусы.

Для подмастерьев, труд которых во время дуального обучения оплачивается, в 2020 году будет установлен минимальный заработок на уровне 515 евро. Одна из последних идей министра образования ФРГ - ввести звания Bachelor Professional и Master Professional по аналогии с университетскими степенями бакалавра и магистра. Правда, это предложение пока не нашло широкой поддержки.

Многие надеятся и на то, что нехватку кадров в ремесленной отрасли можно будет решить за счет иностранных специалистов. В марте 2020 года в Германии вступит в силу новый закон о привлечении трудовых мигрантов из-за рубежа. С ним появится возможность приехать в Германию на полгода и заняться поиском вакансии для прохождения дуального обучения. Прощупать почву и посмотреть, каких специалистов уже сейчас приглашают на профобучение, можно на сайте Lehrstellen-radar.de.

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