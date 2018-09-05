В Германии нашли дикорастущие дыни и арбузы (фото)

Судя по всему, семена были занесены сюда водой с мусором, оставленным где-то на берегу после пикников. Лето было жарким, что позволило дыням взойти и вырасти. Уровень реки несколько месяцев оставался низким, поэтому они не ушли под воду. За несколько дней до этой находки немецкие биологи впервые в истории обнаружили в пойме речки Зиг, впадающей в Рейн недалеко от этого места, дикие арбузы.
Смотрите также:
Как, где и зачем следят за уровнем воды на главной немецкой реке
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Много воды утекло в Рейне со времен древних римлян, около двух тысяч лет назад основавших на его берегах свои первые поселения. Позже они превратились в нынешние немецкие города: Шпайер, Вормс, Майнц, Кобленц, Бонн, Кельн, Ксантен. Много рейнских наводнений видели и еще увидят их жители. Самое сильное случилось зимой 1784 года, а из последних наиболее серьезными были наводнения 1993 и 1995 годов.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Батюшка Рейн - любитель ходить в гости, но делает это не часто, а по настроению, в зависимости от погоды. Иногда он ограничивается символическим затоплением прогулочных дорожек и прибрежных лугов. Если же решит вновь по-настоящему проявить бурный нрав, то может, несмотря на оказываемое сопротивление, добраться до подвалов и первых этажей. Ничего не поделаешь. Жить на Рейне - жить вместе с Рейном.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Выгоды от такого соседства во много раз превышают возможные угрозы. За много столетий здесь научились обходиться с подобными сюрпризами - возводить дамбы и быстро наводить порядок после непрошенных визитов. В последние годы в строительство защитных сооружений инвестируются сотни миллионов евро. Одновременно реке возвращают часть отобранных пойменных территорий, чтобы было, куда раздаться.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Экстремальные проявления необузданного характера Рейна регулярно чередуются с периодами низкой воды, как вновь случилось засушливой осенью 2015 года. В районе Кельна самый низкий уровень за всю историю наблюдений был зафиксирован в сентябре аномально жаркого 2003 года - всего 81 сантиметр. Можно ли было перейти столь обмелевший Рейн вброд? Нет, но об этом - позже.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Наводнения и мелководья причиняют особую головную боль рейнским капитанам. Сейчас каждый день по реке, например, на участке между Майнцем и Кобленцем проходит около 200 кораблей. Раньше было еще больше. На Рейне в Дуйсбурге находится крупнейший речной порт Европы. В прошлом веке через него из Рурской области вывозили сталь, уголь и другие товары. Так он выглядел в 1935 году.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Дуйсбургский порт в наши дни. Каждый современный речной контейнеровоз заменяет 100 грузовых машин, не говоря о кораблях, перевозящих стройматериалы, газ, нефть, другое сырье для химической промышленности, а также крупногабаритные грузы - трансформаторы, элементы ветряных энергоустановок и даже… космические корабли, вернее - советский "Буран" в 2008 году для Технического музея в Шпайере.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Для капитанов информация об уровне воды имеет огромное значение. От нее зависит, сколько груза они могут взять в рейс, чтобы не сесть на мель в периоды низкой воды или пройти под мостами во время воды высокой. Кроме того, за этими данными постоянно следят службы, отвечающие в прирейнских городах и регионах за защиту от наводнений. Поставляют их специальные водомерные станции.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Актуальные данные об уровне воды в Рейне на территории Германии можно узнать по единому справочному телефону - 19429, до него набрав код интересующего города, то есть, например, для Бонна - 0228 19429 или 0211 19429 - для Дюссельдорфа, изображенного на фотографии. Данные последних замеров круглосуточно сообщает голосовой автоответчик.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
На 865 немецких километрах Рейна беспрерывно работают 22 водомерных пункта. Важнейшими для судоходства считаются автоматизированные станции, расположенные в Каубе и Кельне - "Pegel Kaub" и "Pegel Köln". "Кельнский пегель" находится в этой круглой башенке на оживленной набережной Старого города. Стрелки его круглого циферблата показывают не время суток, а уровень воды в реке.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
"Каубский пегель" расположен на Среднем Рейне, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место хорошо знакомо туристам, благодаря средневековому замку Пфальцграфенштайн, возведенному посреди реки. Регулярные замеры уровня воды здесь начали осуществлять в середине XIX века, а водомерный пункт построили в 1905 году.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Эта средневековая сторожевая башня находится по соседству - примерно в 20 километрах вверх по течению около Бингена. Средний Рейн всегда был и остается непростым местом для речной навигации. Осадка грузовых судов в зависимости от уровня воды и тенденции падения или повышения на этом его участке может составлять от 80 до 120 см, а минимальная глубина ходовой полосы равняется 2,1 метра.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
В районе Кельна систематически мерить уровень воды начали в 1771 году. Примерно через десять лет стали вести регулярные записи. Первая водомерная станция была разрушена льдинами во время рекордного в истории наводнения 1784 года. В феврале Рейн поднялся тогда здесь до отметки в 13,63 метра.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Данные о более ранних катастрофах известны по записям в средневековых летописях и дошедших до наших дней отметках на домах и зданиях, заливавшихся водой. Самая старая датирована июлем 1342 года - 11,53 метра в районе Кельна. Пик этого наводнения на Рейне и многих других реках Европы пришелся на день Марии Магдалины, так его и назвали - Magdalenenhochwasser.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Эти современные дома-краны в бывшем портовом квартале Кельна серьезных наводнений еще не видели. Данные об уровне воды в Рейне - данные относительные. Нулевая отметка на кельнской водомерной шкале привязана к национальной системе высотных координат и находится на несколько метров выше речного дна. Если Рейн когда-то обмельчает до "нулевого уровня", это не будет означать, что он пересох полностью.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Кельнский нулевой уровень Рейна (Pegelnull) зафиксирован на высоте 34,972 метра относительно национальной нулевой отметки (Normalhöhennull). Она, в свою очередь, находится на церкви Святого Александра в нижнесаксонском Валленхорсте. Так Рейн выглядел в начале ноября 2015 года, когда обмельчал до 1,1 метра.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Средний нормальный уровень реки в районе Кельна составляет 3,21 метра. Этот показатель вычисляется на основе данных за десятилетие. Засушливые периоды радуют историков и археологов, которые, изучая оголившееся дно, ведут поиски следов древнеримских пристаней на Рейне, например, в районе Бонна. Случаются также неприятные находки, как, например, неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Во время наводнений для судоходства в районе Кельна решающее значение имеют две отметки. Первая - 6,2 метра, при достижении которой на реке водятся ограничения скорости судов, чтобы волны от них не разрушали берег. Вторая - 8,3 метра, при которой движение полностью останавливается.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Прогулочную набережную в Старом городе, обычно многолюдную и любимую туристами, закрывают при уровне в 9,8 метра. Если Рейн поднимается еще на 90 сантиметров, в Кельне вводится в действие чрезвычайный план защиты от наводнений, то есть начинается монтаж мобильного заграждения - дополнительной стены из металлических балок.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Эту мобильную систему разработали после наводнений 1993 и 1995 годов, частично затоплявших Старый город. Уровень воды в пик наводнения превышал тогда 10,6 метра. Новая система обеспечивает защиту этой исторической части города до уровня в 11,3 метра. Общий ущерб от одного только наводнения 1993 года на Рейне оценивается примерно в 500 миллионов евро, из них 56 миллионов пришлось на Кельн.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Специалисты подсчитали возможный ущерб от серьезного рейнского наводнения в случае, если бы здесь отсутствовали защитные сооружения. Только в земле Северный Рейн - Вестфалия он мог бы составить 130 миллиардов евро. Ввиду изменения земного климата и учащения экстремальных погодных ситуаций эти инвестиции в будущее себя оправдывают.
Автор: Максим Нелюбин
От диких красот Айфеля до арских виноградников
-
На велосипеде по долине Ара
Активный отдых
Лето в Германии - пора велосипедная. Число велосипедов в стране превышает 70 миллионов, то есть примерно девять на десять жителей. Многие используют их не только в качестве средства передвижения по делам, но и во время досуга, скажем, выбираясь куда-нибудь в выходные. Например, в долину реки Ар, по которой проложен один из многих сотен немецких велосипедных маршрутов.
-
На велосипеде по долине Ара
Первые впечатления
Протяженность долины Ара не превышает 90 километров, но на этом относительно коротком расстоянии встречаются самые разные ландшафты с деревушками и небольшими городами - уютными, в которых с первого взгляда заметна любовь жителей к аккуратности и порядку.
-
На велосипеде по долине Ара
Источник
Отправная точка Арского велосипедного маршрута (Ahrtalradweg) расположена в горном регионе Айфель прямо у истока этой реки. Родник, с которого она берет начало, находится в подвале старого фахверкового дома в городе Бланкенхайм. Через пару сотен метров вода попадает сначала в пруд, а затем продолжает свой путь по ложбине между склоном и автомобильной стоянкой.
-
На велосипеде по долине Ара
Бланкенхайм
Как считают местные краеведы, первое письменное упоминание Бланкенхайма датировано 721 годом. В городе хорошо сохранились части средневековых укреплений, а над ним находится замок XII века, в котором сейчас работает молодежная туристическая база. Один из фахверковых домов в старом центре приветствует туристов яркими маками - и летом, и зимой.
-
На велосипеде по долине Ара
Маршрут
Многие отрезки 86-километрового велосипедного маршрута, ведущего к месту впадения Ара в Рейн около города Зинциг, проходят по старым железнодорожным насыпям. В некоторых местах - мимо бывших станций, давно перестроенных в жилые дома или полуразрушенных. Нынешние владельцы используют старые вокзальные атрибуты для украшения своих участков.
-
На велосипеде по долине Ара
Заброшенный мост
В одном месте с дорожки заметен такой заросший железнодорожный мост. Велосипедные маршруты, проложенные по старым насыпям, особой сложности, как правило, не представляют, так как на них отсутствуют затяжные крутые или изнурительные подъемы - в данном случае, конечно, если ехать вниз по долине.
-
На велосипеде по долине Ара
На лугу
Первые километров двадцать путешествия позволяют вдоволь налюбоваться богатой природой Айфеля - региона с горами вулканического происхождения. Почти дремучие и практически нетронутые леса, сочные луга, чистейший воздух. Счастливые айфельские коровы к велосипедистам привыкли и особого внимания на них не обращают.
-
На велосипеде по долине Ара
Школа талантов для ''Формулы-1''
Перед въездом в Ардорф велосипедистов круглый год встречает такой предупредительный знак, хотя нужен он лишь пару выходных дней в мае или июне, когда деревенские улицы превращаются в гоночную трассу для самодельных безмоторных автомобилей. Первый раз соревнования на таких "таратайках-мыльницах" (Seifenkisten) прошли здесь в 1975 году.
-
На велосипеде по долине Ара
Церкви
В долине Ара можно увидеть много храмов и придорожных статуй, например, Святого Христофора - покровителя путешественников. Некоторые часовни видны издалека - выделяются на фоне горных склонов. Одна из них - Святой Екатерины (Katharinenkapelle) в Арбрюке, заложенная в XVII веке. Ее мы проедем, полюбовавшись от берега, но к следующей часовне лучше все-таки подняться.
-
На велосипеде по долине Ара
Паломническая часовня
Примерно на сороковом километре пути уже издали открывается вид на эту белоснежную церквушку - паломническую часовню Девы Марии (Marien-Wallfahrtskapelle zu Pützfeld). Ее начали возводить посреди горного склона в 1681 году на средства местного барона. Статую Мадонны с младенцем над входом обновили в 2005 году, но внутри…
-
На велосипеде по долине Ара
Раннее барокко
… полностью сохранилось первоначальное убранство - уникальные произведения раннего рейнского барокко. В 1994 году здесь установили новый орган. В мае и сентябре в часовне проходят концерты, занявшие прочное место в календаре культурных событий земли Рейнланд-Пфальц, а каждый вторник в 15 часов для паломников здесь проводятся церковные службы.
-
На велосипеде по долине Ара
Замок Кройцберг
Конечно, есть на Аре и средневековые развалины, и даже такой прекрасно сохранившийся замок - Burg Kreuzberg. Однако в данном виде туристического спорта Ар не может соревноваться с соседними тяжеловесами - Рейном и Мозелем. Первое письменное упоминание замка Кройцберг датировано 893 годом. Смотрится он живописно, но находится в частной собственности. Для посещения открыта лишь его часовня.
-
На велосипеде по долине Ара
Арская цапля
Около замка Кройцберг, расположенного в Альтенаре, река делает один из своих особенно живописных поворотов. Остановившись около каменного ограждения, если повезет, здесь можно понаблюдать за серыми цаплями, высматривающими рыб в кристально прозрачной воде.
-
На велосипеде по долине Ара
Виноградники
Сами того не заметив, мы уже оказались в винодельческой части Ара. После пары часов езды на велосипеде по тихим прохладным лесам и среди лугов, благоухающих запахами цветов и трав, Альтенар кажется спонтанной иллюстрацией вавилонского столпотворения, но объехать стороной его нельзя - долина здесь сужается между скалами, да и не следует…
-
На велосипеде по долине Ара
Оттенки красного
Среди толп туристов особо выделяется эта самобытная парочка. Наверное, постоянные посетители? Если же говорить серьезно, долина Ара считается "райским уголком для любителей красных вин", хотя по площади виноградников находится в Германии на тринадцатом месте. Здесь выращивают около десяти сортов красного винограда - от пино нуар (Spätburgunder) до дорнфельдера или дункельфельдера.
-
На велосипеде по долине Ара
Время праздников
С весны до осени в долине проходят винные фестивали вроде Праздника бургундских сортов в Бад-Нойенаре, Винных недель в Майшосе или Сельского винного праздника в Вальпорцхайме. Сразу за последним населенным пунктом взору путешественников-велосипедистов открывается вид на монастырь Кальвариенберг, словно парящий над виноградниками.
-
На велосипеде по долине Ара
Кальвариенберг
Кальвария - второе название скалы Голгофа, на которой был распят Иисус Христос. В Средние века один немецкий рыцарь, вернувшийся из крестового похода, "случайно обнаружил" топографическое сходство местного ландшафта с библейскими местами. Молва об этом "открытии" быстро получила широкое распространение, а само место переименовали в Kalvarienberg. Первую часовню здесь освятили в 1505 году.
-
На велосипеде по долине Ара
Два в одном
Мы уже почти вышли на финишную прямую, но нам еще предстоит проехать по двойному городу Бад-Нойенар-Арвайлер, объединенному в ходе территориальной реформы в конце шестидесятых годов прошлого века. Арвайлер - более старый. Городские права он получил в 1248 году. Здесь плотность архитектурных достопримечательностей на маршруте достигает своего пика.
-
На велосипеде по долине Ара
Арвайлер
В Арвайлере прекрасно сохранилась не только средневековая городская стена с воротами и башнями, но и многочисленные фахверковые дома. В этом месте лучше задержаться, сойти с велосипеда и прогуляться по уютным улочкам и площадям, изучая детали старых фасадов, а потом присесть в одном из оживленных кафе.
-
На велосипеде по долине Ара
''Железный занавес''
Разглядывая тихие внутренние дворики, чарующие своей неподдельной провинциальностью, трудно поверить, что всего в нескольких километрах от центра Арвайлера во времена "холодной войны" находился важный стратегический объект - правительственный атомный бункер ФРГ…
-
На велосипеде по долине Ара
Источник
Сейчас бункер стал музеем - одной из туристических достопримечательностей, но главной особенностью Бад-Нойенара-Арвайлера, привлекающей сюда большую часть отдыхающих, является целебная вода. Ее "первый стакан" в 1858 году на новом курорте торжественно попробовала будущая германская императрица Августа (Kaiserin Augusta) - дочь русской великой княжны Марии Павловны.
-
На велосипеде по долине Ара
Казино
Как и положено традиционному немецкому курорту, одним из самых импозантных зданий Бад-Нойенара является курзал с казино. Рядом с ним находится большая санаторная клиника, а около нее - современный бассейн с термальной водой. Парк с дорожками для неспешных прогулок растянулся на несколько километров вдоль реки.
-
На велосипеде по долине Ара
Сводка погоды
В одном из уголков парка для поднятия настроения отдыхающих установлен такой метеорологический камень, "показывающий" погоду. Если камень мокрый, значит идет дождь… Белый - снег. Камень качается - землетрясение. Передвигается - ураган. Его не видно - туман. Отбрасывает тень - солнечно. С поверхности поднимается пар - жара после дождя. Скрыт водой - наводнение. Камня нет на месте - его украли…
-
На велосипеде по долине Ара
Заповедная территория
Километров через десять долина Ара начинает плавно расширяться. Показавшиеся горные склоны находятся уже на другом берегу Рейна. Устье Ара оставлено, а в некоторых местах - возвращено, в естественное состояние, то есть не изменено человеком, не заковано в каменные берега. Второго такого "дикого" устья нет больше ни у одного из многочисленных рейнских притоков...
Автор: Максим Нелюбин