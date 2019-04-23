 В Германии нашли бутылочку ″Красной Шапочки″ 1886 года (фото) | Кадр дня | DW | 24.04.2019

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Кадр за кадром

В Германии нашли бутылочку "Красной Шапочки" 1886 года (фото)

Эта бутылочка игристого вина находилась в капсуле времени, замурованной при строительстве моста на реке Унструт.

Красная шапочка 1886 года

Небра • Эту бутылочку игристого вина позапрошлого века обнаружили в ходе сноса старого моста на реке Унструт около города Небра в восточногерманской земле Саксония-Анхальт. Случилось это еще в прошлом году, но сейчас находку приобрела для своего архива немецкая фирма, производящая игристые вина Rotkäppchen- "Красная Шапочка". Она была замурована в специальной капсуле времени при строительстве в 1886 году, является самой старой сохранившейся бутылкой этой марки и могла быть выпущена даже еще раньше.

Из-за вибрации при сносе пробка немного расшаталась, поэтому немного вина вылилось. По свидетельству очевидцев, при этом ощущался очень резкий кислый запах. Специалисты фирмы намерены сначала исследовать уникальную находку. Затем самую старую "Красную Шапочку" будут показывать посетителям во время экскурсий по винодельческому заводу.

Фирма-предшественница нынешней компании Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien была основана в городе Фрайбург на реке Унструт в 1856 году. Отличительным знаком является такое горлышко, завернутое в темно-красную фольгу. Название было зарегистрировано в 1894 году. После Второй мировой войны предприятие, оказавшееся на территории ГДР, было национализировано. Саму эту марку позже стали называть "коммунистическим шампанским". Сейчас годовой оборот крупнейшего немецкого производителя игристых вин составляет в целом около 945 миллионов евро, включая другую алкогольную продукцию - шнапсы, ликеры и так далее.

Смотрите также: 
Винодельческие регионы Германии

  • Рейнгессен

    Винные ландшафты Германии

    Рейнгессен

    Рейнгессен (Rheinhessen) - крупнейший винодельческий регион Германии. Общая площадь виноградников между Вормсом, Майнцем и Бингеном составляет 26 тысяч гектаров. Виноделие получило широкое распространение здесь уже в IX веке, а самый старый виноградник был заложен в 742 году в Нирштайне на склоне Niersteiner Glöck. На фотографии - винная королева Рейнгессена одного из прошлых сезонов.

  • Рейнгау

    Винные ландшафты Германии

    Рейнгау

    Вдоль главной немецкой реки расположено целых шесть винодельческих регионов. Один из них - Рейнгау (Rheingau), где впервые начали производить вино позднего сбора (Spätlese). Всемирную известность имеет здешний монастырь Эбербах (Eberbach), сыгравший одну из ключевых ролей в развитии немецкого виноделия в Германии. Обитель была основана в XII веке монахами-цистерцианцами из Бургундии.

  • Средний Рейн

    Винные ландшафты Германии

    Средний Рейн

    Долина Среднего Рейна (Mittelrhein) начинается около Бингена, где русло начинает сужаться. Его словно берут в тиски склоны Рейнских Сланцевых гор. Виноградники этого региона простираются на несколько десятков километров вдоль реки до самого Бонна. Часть Рейнской долины от Бингена до Кобленца, знаменитая средневековыми замками и развалинами, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Пфальц

    Винные ландшафты Германии

    Пфальц

    Пфальц (Pfalz) - второй по площади винный регион Германии. В Бад-Дюркхайме проходит самый массовый винный праздник в мире и находится самая большая в мире бочка. По Пфальцу также проложена Немецкая винная дорога (Deutsche Weinstraße) протяженностью 85 километров - первый в Германии тематический маршрут такого рода. Он проходит вдоль границы с Францией через 130 винодельческих поселений.

  • Франкония

    Винные ландшафты Германии

    Франкония

    Франкония (Franken)- еще одна древняя виноградарско-винодельческая область. Здесь традиционно используют приметные бутылки бурдючной формы, напоминающеие фляги римских легионеров. История виноделия в этом регионе насчитывает более 1200 лет. Виноделы молодого поколения ставку делают не на количество, а на качество вина, а также создание для него современного имиджа, отвечающего духу времени.

  • Мозель

    Винные ландшафты Германии

    Мозель

    Вдоль Мозеля (Mosel) простирается старейшая наряду с Рувером и Сааром винодельческая область Германии. Первую лозу здесь посадили древние римляне 2000 лет назад. Особой славой пользуется гора Кальмонт - самый крутой виноградник Европы. Он расположен на склоне, угол подъема которого достигает 68 градусов. Подняться на него можно только с помощью зубчатой дороги или скалолазного снаряжения.

  • Баден

    Винные ландшафты Германии

    Баден

    Баден (Baden) - третья по площади виноградников немецкая винодельческая область. Она простирается от Боденского озера вдоль Рейна до Мангейма. Баден считается самым теплым регионом Германии. Основная его продукция - красные вина, получаемые из сорта винограда пино-нуар. Его родиной считается Бургундия, что отразилось в немецком названии - Spätburgunder, то есть позднем бургундском.

  • Вюртемберг

    Винные ландшафты Германии

    Вюртемберг

    В этой области, где расположены Штутгарт и Хайльброн, вино считается своего рода народным напитком. В Вюртемберге (Württemberg) его потребление на душу населения в два раза превышает средний показатель по Германии. Местные вина можно продегустировать, например, в конце лета во время праздника "Штутгартская винная деревня" ("Stuttgarter Weindorf"). Самый распространенный сорт - троллингер.

  • Ар

    Винные ландшафты Германии

    Ар

    Долина реки Ар (Ahr), впадающей в Рейн между Кобленцем и Бонном, известна своими красными винами. Она относится к числу самых небольших винодельческих областей Германии. По долине реки проложена 35-километровая "Тропа красного вина" (Rotweinwanderweg), а также велосипедный маршрут, о котором мы уже подробно рассказывали. Ссылка - в конце страницы. На фотографии - живописная деревушка Майшос.

  • Заале-Унструт

    Винные ландшафты Германии

    Зале-Унструт

    Зале-Унструт (Saale-Unstrut) в Саксонии-Анхальт и Тюрингии - самая северная винодельческая область Германии. Регион расположен в долинах двух рек в районе 51-й параллели, считающейся естественной границей для виноделия в северных широтах. Несмотря на сложные климатические условия, за много сотен лет здесь научились производить вина отменного качества, пользующиеся большим спросом.

  • Саксония

    Винные ландшафты Германии

    Саксония

    Еще один восточногерманский винодельческий регион расположен в Саксонии (Sachsen). Новый импульс для развития он получил после воссоединения страны в 1990 году. Здесь специализируются, главным образом, на выпуске игристых вин. В последние выходные августа 25 саксонских винодельческих хозяйств устраивают день открытых дверей.

  • Гессенская горная дорога

    Винные ландшафты Германии

    Гессенская горная дорога

    Винодельческий регион Гессенская горная дорога (Hessische Bergstraße) расположен севернее Гейдельберга. Его площадь составляет всего 452 гектара, но на этой небольшой территории встречается более 230 разных типов почвы, что делает его уникальным. Здесь производят эксклюзивные вина, которые в магазины практически не попадают. Их подают и продают на месте.

  • Наэ

    Винные ландшафты Германии

    Наэ

    Долина Наэ (Nahe) находится между Мозелем и Рейном. Она относится к числу небольших немецких винодельческих регионов. Площадь виноградников составляет 4000 гектаров. Основные сорта: рислинг, риванер и сильванер. По региону проложены туристический пеший маршрут "Винная тропа Наэ" (Naheweinstraße) и "Велосипедная дорога Наэ" (Nahe-Radweg).

    Автор: Анне Термече, Максим Нелюбин


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