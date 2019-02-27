В Германии начался уличный карнавал (фото)

28.02.2019, Кельн • В четверг в 11 часов и 11 минут в Германии началось "пятое время года" - стартовал многодневный уличный карнавал. Эта фотография сделана в Кельне незадолго до этого долгожданного момента. Нынешний карнавал завершится в ночь на среду, 6 марта. Далее - Великий пост. Подробности о том, что, как и почему - читайте в наших фотогалереях.

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Карнавальный ликбез



Карнавал в Кельне Большое видится на расстоянии Немецкий город Кельн на Рейне славится своим гостеприимством, готическим собором и карнавалом. Кульминационный момент карнавала - многодневные уличные гуляния с веселыми красочными шествиями и переполненными пивными накануне начала католического Великого поста. Что происходит в городе в это время? В принципе - одно и то же из года в год! Здесь умеют хранить традиции.

Карнавал в Кельне "Шествие идет!" Жители Кельна и его окрестностей с нетерпением ждут прихода "пятого времени года": готовятся, шьют костюмы, репетируют, берут уроки верховой езды. В кульминационный день уличного карнавала клич "D'r Zoch kütt!", выкрикиваемый на местном диалекте, продвигается по городу со скоростью шутовской процессии, означая ее скорое приближение. Посмотреть на нее собирается более миллиона зрителей.

Карнавал в Кельне "Бешеный понедельник" Главное действие приходится на так называемый "бешеный понедельник" (Rosenmontag) - понедельник перед началом Великого поста. В этом сезоне - 4 марта. В Рейнской области - это официальный выходной, но многие встают куда раньше, чем в трудовые будни. За много часов до начала шествия его участники при полном параде собираются на перекрытых по этому случаю улочках Южного города (Südstadt).

Карнавал в Кельне "Бабий четверг" Уличный карнавал начинается в так называемый "бабий четверг" (Wieverfastelovend). В 2019 году - 28 февраля. "Восставшие" женщины штурмуют ратушу и берут власть в свои руки. Вооруженные ножницами, они подрезают мужчинам галстуки и лезут целоваться, выкрикивая: "Bützchen!" Впереди - пять суток гуляний напролет, до ночи на "пепельную среду" (6 марта).

Карнавал в Кельне Вся карнавальная конница, вся карнавальная рать Карнавал - это свой мир с собственными законами и порядком. Шествие в карнавальный понедельник имеет свою логику, подчинятся строгой шутовской субординации. В нем движутся традиционные карнавальные корпуса и потешные гвардии, наполненные конфетами полевые кухни и бутафорские аптекарские повозки, оркестры и танцевальные группы, роскошные кареты карнавальной элиты и почетных гостей.

Карнавал в Кельне Вояки и пруссаки Карнавальные гвардии зародились в качестве пародии на прусскую армию и военную муштру, когда Кельн в XIX веке утратил свою свободу, оказавшись в составе Прусского королевства. Своего рода гражданский протест. Их отличают по цвету униформы, а именуют в честь городских кельнских солдат - Funken, на протяжении столетий охранявших ворота этого некогда вольного имперского города.

Карнавал в Кельне Демонстрация пацифизма Особый восторг публики вызывает ритуал, который демонстрируют пешие гвардейцы, на этом снимке увековеченные в виде фигур из папье-маше. Два солдата, стоя друг к другу спиной, трутся выпяченными мягкими местами. Места эти на кельнском диалекте Kölsch именуются трудно произносимым словом Stippeföttche. В бутафорских ружьях - обязательные цветы, указывающие на мирный характер происходящего.

Карнавал в Кельне Танцующие талисманы В традиционных карнавальных гвардиях особая роль уделяется главной танцевальной паре, выступающей с головокружительной программой на разных заседаниях во время сессии. Девушек в таких парах называют ласково "Танцующими Маришками" (Tanzmariechen) , а их кавалеров - просто танцующими офицерами (Tanzoffizier). Они могли бы смело поучаствовать в любом чемпионате по спортивным танцам.

Карнавал в Кельне Сатира и юмор Обязательная часть карнавальной программы в "бешеный понедельник" - повозки с сатирическими композициями из папье-маше. Раздают всем сестрам по серьгам. Из заграничных персонажей постоянные гости - президенты США и России. Канцлера Ангелу Меркель один раз даже изобразили в костюме Евы, но перед шествием все-таки оснастили миниатюрным купальником. Этот аспект карнавала требует отдельного репортажа.

Карнавал в Кельне Шутовская статистика В главном шествии карнавального сезона в Кельне участвует около 12 тысяч человек, а растягивается оно на шесть километров. Кельн гордится тем, что по этому показателю он опережает своего главного конкурента - соседний Дюссельдорф, не говоря уже о Майнце или Бонне. Участники традиционных гвардий шествуют в парадной униформе, а зрители выделяются в толпе, кто во что горазд. Фантазии нет предела.

Карнавал в Кельне Полная свобода "Jede Jeck es anders" - гласит на диалекте старая кельнская мудрость. "Каждый шут - особый" или "Каждый шут дурачится по-своему". Так можно перевести это крылатое выражение. Jeck - шут, клоун, ряженый. Шутовской костюм можно купить уже готовый в одном из специальных магазинов, но самые интересные персонажи праздника явно постарались сами.

Карнавал в Кельне Арлекин в народе Среди традиционных карнавальных образов следует упомянуть тряпичного клоуна (Lappenclown) - рейнскую интерпретацию итальянского Арлекина. Этот кельнский персонаж демонстрирует связь между карнавалом на Рейне с Венецией. У простого люда в Кельне пару веков назад не было денег на дорогие шутовские наряды, поэтому они придумали себе вполне демократичный костюм из обрезков ткани.

Карнавал в Кельне Крестьянин - Der Bauer "Бешеный понедельник" - самый насыщенный день карнавала. Каждый исполняет свою роль. Принц, Дева и Крестьянин - первые лица праздника, составляющие так называемый триумвират (Dreigestirn). В шествии они идут, вернее, едут последними. Его Смачность (Seine Deftigkeit) Крестьянин делит повозку с Девой. Он символизирует силу Кельна - способность постоять за себя. Шапку украшают 125 павлиньих перьев.

Карнавал в Кельне Дева - Die Jungfrau Роль Девы в Кельне исполняют мужчины. Традиция прерывалась лишь во времена национал-социализма. Ее Очаровательность (Ihre Lieblichkeit) Кельнская Дева символизирует материнское начало, а костюм напоминает о римской императрице Агриппине Младшей, считающейся основательницей Кельна. Золотая корона похожа на крепостную башню с зубцами и означает неприступность города, надежность его укреплений.

Карнавал в Кельне Принц - Der Prinz Его Блестящее Сумасбродство (Seine Tollität) Принц Кельнский - главное репрезентативное лицо всего этого буйства. Почетнейшая шутовская обязанность и пост, то есть роль, которую можно сыграть лишь один раз в жизни. Роль принца связана с большими финансовыми затратами. Один лишь костюм стоит до шести тысяч евро, не говоря о необходимости ухода с работы в длительный карнавальный отпуск.

Карнавал в Кельне На общественных началах Шестидневный уличный карнавал проходит в феврале-марте. Однако ему предшествует длительная карнавальная сессия. Она начинается всегда в магический шутовской момент 11-го числа 11-го месяца в 11:11. Где-то в начале января Кельнская троица со свитой селится в одном из городских отелей, откуда каждый день выезжает на карнавальные заседания. В общей сложности - до четырехсот выступлений за сезон.

Карнавал в Кельне "Караван идет дальше, султана мучит жажда"… Примерно так можно перевести припев одной из популярнейших в Кельне шутовских песен: "Die Karawane zieht weiter... Dä Sultan hät Doosch!". Заядлые участники карнавала могут подхватить ее в любой момент - даже во сне среди глубокой ночи, не говоря уже о шествии, когда эта и другие жизнерадостные мелодии звучат в исполнении десятков оркестров, участвующих в процессии.

Карнавал в Кельне Накануне В карнавальное воскресенье по маршруту главной понедельничной процессии, то есть за день до нее, проходит шествие школьников и районных шутовских сообществ - Schull- un Veedelszöch. Всего в нем участвует около восьмидесяти групп. Специальная комиссия оценивает костюмы и оформление. Две лучшие группы на следующий день участвуют в главном шествии "бешеного понедельника".

Карнавал в Кельне Детский триумвират Карнавалу в Кельне все возрасты покорны, а карнавальный дух здесь впитывается с молоком матери. У каждой шутовской гвардии или корпуса имеются свои детские группы. Каждый сезон в городе также провозглашают свой детский триумвират. Единственное его отличие от взрослой шутовской троицы состоит в том, что роль Девы в нем исполняет не молодой человек, а одна из юных жительниц Кельна.

Карнавал в Кельне "Да здравствует Кельн!" Дети играют в карнавал по-взрослому. Взрослые становятся детьми. Все понимают особый карнавальный язык, важнейшую функцию в котором выполняет приветствие-здравица "Kölle Alaaf". Главное занятие зрителей карнавальной процессии - азартная ловля букетиков, шоколадок с эмблемами шутовских сообществ, прочих сладостей и сувениров, щедро разбрасываемых ее участниками.

Карнавал в Кельне Рог изобилия Kamelle! Strüßje! С помощью этих призывов карнавальная публика требует щедрее кидать в ее сторону "метательный материал" (Wurfmaterial). Все эти дары участники шествия оплачивают из собственного кармана - в среднем по триста евро на каждого.

Карнавал в Кельне В тысячах и тоннах На головы зрителей, в перевернутые зонтики, шляпы, на балконы, в окна, просто на асфальт в "бешеный понедельник" только в Кельне падает около 150 тонн конфет, 700 тысяч плиток шоколада, тысячи весенних букетиков из гвоздик, роз, тюльпанов или мимоз.

Карнавал в Кельне Места на балконе По маршруту шествия расставляют гостевые трибуны. На одни можно купить билеты, другие - корпоративные, принадлежащие карнавальным сообществам, фирмам, городским организациям. Лучшие бесплатные места на тротуарах занимают ранним утром. У владельцев балконов таких проблем нет. Они могут выспаться. Место в ложе им гарантировано.

Карнавал в Кельне Кто виноват? В сумасшедшие дни и ночи "пятого времени года" шутовской народ развлекается, как может. Из пивных заранее выносят почти всю мебель, чтобы ее не разнесли в щепки. Перед пивными вывешивают набитые соломой чучела - Nubbel. В последнюю ночь карнавала они станут своего рода козлами отпущения. Чучела сожгут, свалив на них все свои карнавальные грехи. В "пепельную среду" начнется Великий пост. Автор: Максим Нелюбин



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