В Германии начался уличный карнавал (фото)

28.02.2019, Кельн • В четверг в 11 часов и 11 минут в Германии началось "пятое время года" - стартовал многодневный уличный карнавал. Эта фотография сделана в Кельне незадолго до этого долгожданного момента. Нынешний карнавал завершится в ночь на среду, 6 марта. Далее - Великий пост. Подробности о том, что, как и почему - читайте в наших фотогалереях.
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Карнавальный ликбез
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Карнавал в Кельне
Большое видится на расстоянии
Немецкий город Кельн на Рейне славится своим гостеприимством, готическим собором и карнавалом. Кульминационный момент карнавала - многодневные уличные гуляния с веселыми красочными шествиями и переполненными пивными накануне начала католического Великого поста. Что происходит в городе в это время? В принципе - одно и то же из года в год! Здесь умеют хранить традиции.
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Карнавал в Кельне
"Шествие идет!"
Жители Кельна и его окрестностей с нетерпением ждут прихода "пятого времени года": готовятся, шьют костюмы, репетируют, берут уроки верховой езды. В кульминационный день уличного карнавала клич "D'r Zoch kütt!", выкрикиваемый на местном диалекте, продвигается по городу со скоростью шутовской процессии, означая ее скорое приближение. Посмотреть на нее собирается более миллиона зрителей.
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Карнавал в Кельне
"Бешеный понедельник"
Главное действие приходится на так называемый "бешеный понедельник" (Rosenmontag) - понедельник перед началом Великого поста. В этом сезоне - 4 марта. В Рейнской области - это официальный выходной, но многие встают куда раньше, чем в трудовые будни. За много часов до начала шествия его участники при полном параде собираются на перекрытых по этому случаю улочках Южного города (Südstadt).
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Карнавал в Кельне
"Бабий четверг"
Уличный карнавал начинается в так называемый "бабий четверг" (Wieverfastelovend). В 2019 году - 28 февраля. "Восставшие" женщины штурмуют ратушу и берут власть в свои руки. Вооруженные ножницами, они подрезают мужчинам галстуки и лезут целоваться, выкрикивая: "Bützchen!" Впереди - пять суток гуляний напролет, до ночи на "пепельную среду" (6 марта).
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Карнавал в Кельне
Вся карнавальная конница, вся карнавальная рать
Карнавал - это свой мир с собственными законами и порядком. Шествие в карнавальный понедельник имеет свою логику, подчинятся строгой шутовской субординации. В нем движутся традиционные карнавальные корпуса и потешные гвардии, наполненные конфетами полевые кухни и бутафорские аптекарские повозки, оркестры и танцевальные группы, роскошные кареты карнавальной элиты и почетных гостей.
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Карнавал в Кельне
Вояки и пруссаки
Карнавальные гвардии зародились в качестве пародии на прусскую армию и военную муштру, когда Кельн в XIX веке утратил свою свободу, оказавшись в составе Прусского королевства. Своего рода гражданский протест. Их отличают по цвету униформы, а именуют в честь городских кельнских солдат - Funken, на протяжении столетий охранявших ворота этого некогда вольного имперского города.
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Карнавал в Кельне
Демонстрация пацифизма
Особый восторг публики вызывает ритуал, который демонстрируют пешие гвардейцы, на этом снимке увековеченные в виде фигур из папье-маше. Два солдата, стоя друг к другу спиной, трутся выпяченными мягкими местами. Места эти на кельнском диалекте Kölsch именуются трудно произносимым словом Stippeföttche. В бутафорских ружьях - обязательные цветы, указывающие на мирный характер происходящего.
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Карнавал в Кельне
Танцующие талисманы
В традиционных карнавальных гвардиях особая роль уделяется главной танцевальной паре, выступающей с головокружительной программой на разных заседаниях во время сессии. Девушек в таких парах называют ласково "Танцующими Маришками" (Tanzmariechen) , а их кавалеров - просто танцующими офицерами (Tanzoffizier). Они могли бы смело поучаствовать в любом чемпионате по спортивным танцам.
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Карнавал в Кельне
Сатира и юмор
Обязательная часть карнавальной программы в "бешеный понедельник" - повозки с сатирическими композициями из папье-маше. Раздают всем сестрам по серьгам. Из заграничных персонажей постоянные гости - президенты США и России. Канцлера Ангелу Меркель один раз даже изобразили в костюме Евы, но перед шествием все-таки оснастили миниатюрным купальником. Этот аспект карнавала требует отдельного репортажа.
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Карнавал в Кельне
Шутовская статистика
В главном шествии карнавального сезона в Кельне участвует около 12 тысяч человек, а растягивается оно на шесть километров. Кельн гордится тем, что по этому показателю он опережает своего главного конкурента - соседний Дюссельдорф, не говоря уже о Майнце или Бонне. Участники традиционных гвардий шествуют в парадной униформе, а зрители выделяются в толпе, кто во что горазд. Фантазии нет предела.
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Карнавал в Кельне
Полная свобода
"Jede Jeck es anders" - гласит на диалекте старая кельнская мудрость. "Каждый шут - особый" или "Каждый шут дурачится по-своему". Так можно перевести это крылатое выражение. Jeck - шут, клоун, ряженый. Шутовской костюм можно купить уже готовый в одном из специальных магазинов, но самые интересные персонажи праздника явно постарались сами.
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Карнавал в Кельне
Арлекин в народе
Среди традиционных карнавальных образов следует упомянуть тряпичного клоуна (Lappenclown) - рейнскую интерпретацию итальянского Арлекина. Этот кельнский персонаж демонстрирует связь между карнавалом на Рейне с Венецией. У простого люда в Кельне пару веков назад не было денег на дорогие шутовские наряды, поэтому они придумали себе вполне демократичный костюм из обрезков ткани.
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Карнавал в Кельне
Крестьянин - Der Bauer
"Бешеный понедельник" - самый насыщенный день карнавала. Каждый исполняет свою роль. Принц, Дева и Крестьянин - первые лица праздника, составляющие так называемый триумвират (Dreigestirn). В шествии они идут, вернее, едут последними. Его Смачность (Seine Deftigkeit) Крестьянин делит повозку с Девой. Он символизирует силу Кельна - способность постоять за себя. Шапку украшают 125 павлиньих перьев.
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Карнавал в Кельне
Дева - Die Jungfrau
Роль Девы в Кельне исполняют мужчины. Традиция прерывалась лишь во времена национал-социализма. Ее Очаровательность (Ihre Lieblichkeit) Кельнская Дева символизирует материнское начало, а костюм напоминает о римской императрице Агриппине Младшей, считающейся основательницей Кельна. Золотая корона похожа на крепостную башню с зубцами и означает неприступность города, надежность его укреплений.
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Карнавал в Кельне
Принц - Der Prinz
Его Блестящее Сумасбродство (Seine Tollität) Принц Кельнский - главное репрезентативное лицо всего этого буйства. Почетнейшая шутовская обязанность и пост, то есть роль, которую можно сыграть лишь один раз в жизни. Роль принца связана с большими финансовыми затратами. Один лишь костюм стоит до шести тысяч евро, не говоря о необходимости ухода с работы в длительный карнавальный отпуск.
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Карнавал в Кельне
На общественных началах
Шестидневный уличный карнавал проходит в феврале-марте. Однако ему предшествует длительная карнавальная сессия. Она начинается всегда в магический шутовской момент 11-го числа 11-го месяца в 11:11. Где-то в начале января Кельнская троица со свитой селится в одном из городских отелей, откуда каждый день выезжает на карнавальные заседания. В общей сложности - до четырехсот выступлений за сезон.
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Карнавал в Кельне
"Караван идет дальше, султана мучит жажда"…
Примерно так можно перевести припев одной из популярнейших в Кельне шутовских песен: "Die Karawane zieht weiter... Dä Sultan hät Doosch!". Заядлые участники карнавала могут подхватить ее в любой момент - даже во сне среди глубокой ночи, не говоря уже о шествии, когда эта и другие жизнерадостные мелодии звучат в исполнении десятков оркестров, участвующих в процессии.
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Карнавал в Кельне
Накануне
В карнавальное воскресенье по маршруту главной понедельничной процессии, то есть за день до нее, проходит шествие школьников и районных шутовских сообществ - Schull- un Veedelszöch. Всего в нем участвует около восьмидесяти групп. Специальная комиссия оценивает костюмы и оформление. Две лучшие группы на следующий день участвуют в главном шествии "бешеного понедельника".
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Карнавал в Кельне
Детский триумвират
Карнавалу в Кельне все возрасты покорны, а карнавальный дух здесь впитывается с молоком матери. У каждой шутовской гвардии или корпуса имеются свои детские группы. Каждый сезон в городе также провозглашают свой детский триумвират. Единственное его отличие от взрослой шутовской троицы состоит в том, что роль Девы в нем исполняет не молодой человек, а одна из юных жительниц Кельна.
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Карнавал в Кельне
"Да здравствует Кельн!"
Дети играют в карнавал по-взрослому. Взрослые становятся детьми. Все понимают особый карнавальный язык, важнейшую функцию в котором выполняет приветствие-здравица "Kölle Alaaf". Главное занятие зрителей карнавальной процессии - азартная ловля букетиков, шоколадок с эмблемами шутовских сообществ, прочих сладостей и сувениров, щедро разбрасываемых ее участниками.
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Карнавал в Кельне
Рог изобилия
Kamelle! Strüßje! С помощью этих призывов карнавальная публика требует щедрее кидать в ее сторону "метательный материал" (Wurfmaterial). Все эти дары участники шествия оплачивают из собственного кармана - в среднем по триста евро на каждого.
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Карнавал в Кельне
В тысячах и тоннах
На головы зрителей, в перевернутые зонтики, шляпы, на балконы, в окна, просто на асфальт в "бешеный понедельник" только в Кельне падает около 150 тонн конфет, 700 тысяч плиток шоколада, тысячи весенних букетиков из гвоздик, роз, тюльпанов или мимоз.
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Карнавал в Кельне
Места на балконе
По маршруту шествия расставляют гостевые трибуны. На одни можно купить билеты, другие - корпоративные, принадлежащие карнавальным сообществам, фирмам, городским организациям. Лучшие бесплатные места на тротуарах занимают ранним утром. У владельцев балконов таких проблем нет. Они могут выспаться. Место в ложе им гарантировано.
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Карнавал в Кельне
Кто виноват?
В сумасшедшие дни и ночи "пятого времени года" шутовской народ развлекается, как может. Из пивных заранее выносят почти всю мебель, чтобы ее не разнесли в щепки. Перед пивными вывешивают набитые соломой чучела - Nubbel. В последнюю ночь карнавала они станут своего рода козлами отпущения. Чучела сожгут, свалив на них все свои карнавальные грехи. В "пепельную среду" начнется Великий пост.
Автор: Максим Нелюбин
Слова, которые могут пригодиться во время карнавала
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Краткий словарь кельнского карнавала
Fastelovend и Fasteleer - собственно, карнавал по-кельнски. Карнавальный сезон (Session) начинается 11 ноября, а уличный карнавал стартует в один из четвергов февраля или марта - "бабий четверг" (Weiberfastnacht) и заканчивается в "пепельную среду" (Aschermittwoch) на следующей неделе. Уличный карнавал также называют "пятым временем года" (fünfte Jahreszeit) или "безумными днями" (Tollen Tage).
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Краткий словарь кельнского карнавала
Jecken - ряженые и все прочие лица, бурно и активно отмечающие карнавал. Слово jeck на местном кельнском диалекте означает "сумасшедший", а вопрос "Bist du eijentlich jeck?" в переводе на разговорный немецкий язык будет звучать так: "Spinnst du?" ("С ума сошел?").
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Краткий словарь кельнского карнавала
"Kölle Alaaf!" - главное карнавальное приветствие в Кельне. Слово "Alaaf" вошло в местный диалект не позже середины XVI века. Изначально употреблялось в качестве тоста, означавшего призыв и готовность бросить все ради поднятого бокала. Позже прибавилось еще одно значение - прославление Кельна в качестве лучшего города на свете.
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Краткий словарь кельнского карнавала
Kölsch - название диалекта и кельнского пива. Наблюдения показывают, что после изрядного его количества на местном языке начинают говорить даже приезжие, вообще не владеющие никаким немецким. Этот бочонок кёльша и талисман местной футбольной команды преподнесли архиепископу Райнеру Марии Вёльки во время церемонии его введения в должность в 2014 году. Он вырос в Кельне и хорошо знаком с традициями.
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Краткий словарь кельнского карнавала
Клич "D'r Zoch kütt!" означает приближение одной из праздничных процессий. Они проходят в разных районах и пригородах Кельна в дни уличного карнавала. Главное шествие - Rosenmontagszug. Для него отведен так называемый "розовый" или "бешеный понедельник". В карнавальное воскресенье по маршруту главной процессии проходит шествие школ и районных шутовских сообществ - Schull- un Veedelszöch.
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Краткий словарь кельнского карнавала
"Kamelle!" - с помощью этого призыва карнавальная публика, особенно - дети, требует от участников шествий пощедрее разбрасывать "метательный материал" (Wurfmaterial) - карамельки и прочие сладости. Особую осторожность следует соблюдать при ловле коробок конфет и больших шоколадок. Они летают с такой скоростью, что при неудачном стечении обстоятельств могут несколько испортить праздник.
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Краткий словарь кельнского карнавала
"Strüssjer!" Этот призыв выкрикивается на одном дыхании с предыдущим: "Kamelle! Strüssjer!". С его помощью зрители требуют бросать в толпу тюльпаны, гвоздики, мимозы и прочие цветочки. Диалектное слово происходит от литературного немецкого "Sträußchen", то есть букетик.
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Краткий словарь кельнского карнавала
Bützcher - поцелуйчик. Во время карнавала можно и нужно целоваться. Символический ритуал совершается не только со знакомыми, но и абсолютно посторонними людьми. Правда, поцелуй - в одну щечку или обе - еще не является, как говорится, поводом для знакомства. Во время шествий много поцелуев также достается полицейским, следящим за порядком.
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Краткий словарь кельнского карнавала
Участники карнавала всегда находятся в движении, хотя бы чтобы не замерзнуть в обычно прохладную погоду. Если же они стоят на месте в какой-нибудь пивной, то все равно танцуют под традиционные хиты и качаются, взявшись за руки. Выражение "Schunkele un danze" как раз означает этот музыкально-поступательный процесс.
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Краткий словарь кельнского карнавала
"Jet ze müffele?" - "Что-нибудь перекусить?". Потребление пива стимулирует аппетит, особенно на свежем воздухе. Среди самых популярных кельнских блюд и закусок - кровяная колбаса (Flönz), ржаные булочки с сыром (Halver Hahn), отварные свиные рульки (Hämcher), картофельные оладьи (Rievkooche), а также тефтельки (Frikadellen).
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Краткий словарь кельнского карнавала
Weetschaff. Происходит от литературного слова Wirtschaft, которым обозначаются не только экономика и народное хозяйство, но также пивные и рестораны. Из них на время уличного карнавала выносят всю мебель, чтобы народу было, где повеселиться под песни и пиво. Перед большинством таких заведений выстраиваются очереди, но и на улице в эти дни и ночи никому не скучно. Kölle Alaaf!
Автор: Зильке Вюнш, Максим Нелюбин