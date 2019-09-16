 В Германии начался процесс по групповому иску к VW о ″дизельгейте″ | Новости из Германии о Германии | DW | 30.09.2019

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Германия

В Германии начался процесс по групповому иску к VW о "дизельгейте"

Защитники прав потребителей хотят, чтобы суд определил ответственность концерна перед почти 500 тысячами автовладельцев из-за манипулирования данными о содержании выхлопов.

Дизельный двигатель автомобиля Volkswagen Touran

Высший земельный суд в Брауншвейге в понедельник, 30 сентября, приступил к рассмотрению прецедентного группового иска к немецкому автомобильному концерну Volkswagen (VW). Судьи, в частности, намерены изучить шансы на соглашение сторон. Подобный исход "очень сложен, но возможен", заявил представитель суда Михаэль Неф (Michael Neef).

Истцом выступает Федеральное объединение центров защиты прав потребителей. Цель заявления - определить ответственность VW перед примерно 470 тысячами автовладельцев из-за манипулирования данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. Председатель объединения Клаус Мюллер (Klaus Müller) особо выделил наличие множества аргументов, которые показывают, почему концерн "намеренно поступил безнравственно".

Контекст

При покупке автомобилей марок VW, Audi, Seat, Skoda владельцам старых дизельных машин любых брендов предлагают два варианта многотысячных скидок. Один из них - принципиально новый. (18.10.2018)

За "дизельный скандал" немецкий автостроитель заплатит невиданный, но не разорительный штраф. А европейские автолюбители могут позавидовать американцам, считает Андрей Гурков. (26.10.2016)

Ранее VW неоднократно заключал мировые соглашения с индивидуальными истцами. Но в этом случае юристы концерна считают подобный исход маловероятным из-за высокого количества зарегистрированных жалоб и индивидуальных требований касательно ущерба.

Массовый отзыв Volkswagen с рынка США из-за "дизельгейта"

В результате расследований, инициированных властями США в сентябре 2015 года, VW был вынужден признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка США для устранения технических фальсификаций. Концерн достиг с властями Соединенных Штатов соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 млрд долларов в рамках урегулирования скандала.

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    Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

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    Volkswagen: история одной махинации

    Запрет на продажу, далее - на эксплуатацию

    Швейцария ввела запрет на продажу ряда автомобилей Volkswagen. В октябре Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) выдвинул ультиматум автоконцерну: в случае отказа доукомплектовывать проблемные автомобили CARB обещал добиваться запрета на эксплуатацию машин VW. Схожие проблемы наблюдаются и в других странах.

  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

    "Я ничего не знал"

    От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".

  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

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    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 01:34

Франкфуртский автосалон: премьеры электромобилей для массового потребителя

Контекст

Volkswagen: история одной махинации

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом. (03.12.2015)  

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