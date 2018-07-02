В Германии начали готовиться к Олимпиаде-2020

Выходцы из СССР - чемпионы из Германии

Алена Савченко, фигурное катание

Алена Савченко родилась в городе Обухове на Украине. В 2003 году переехала в Германию и уже в первом сезоне выиграла с Робином Шолковы чемпионат страны в парном катании. С тех пор каждый год завоевывала для Германии медали на чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. Последние два года Алена Савченко выступает в паре с уроженцем Франции Бруно Массо. С ним и получила золотую медаль в Пхёнчхане.