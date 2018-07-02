В Германии начали готовиться к Олимпиаде-2020

С 2020 года скейтбординг войдет в программу Олимпийских игр. На фото - немецкая звезда Ленни Янсен (Lenni Janssen) из Дюссельдорфа. 17-летний спортсмен имеет все шансы войти в олимпийскую сборную Германии. Самый большой скейт-парк страны рассчитан на профессионалов и любителей всех возрастов.
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Алена Савченко родилась в городе Обухове на Украине. В 2003 году переехала в Германию и уже в первом сезоне выиграла с Робином Шолковы чемпионат страны в парном катании. С тех пор каждый год завоевывала для Германии медали на чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. Последние два года Алена Савченко выступает в паре с уроженцем Франции Бруно Массо. С ним и получила золотую медаль в Пхёнчхане.
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Андрей Климовец, гандбол
Андрей Климовец начинал свою профессиональную карьеру в 1991 году в Беларуси. Трижды становился чемпионом страны. С 1996 года в Германии, где выигрывал, среди прочего, первенство ФРГ и трижды - кубок. В октябре 2005 года дебютировал в национальной сборной Германии, в составе которой стал два года спустя чемпионом мира.
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Оксана Чусовитина - единственная в истории гимнастка, принимавшая участие в семи летних Олимпиадах. В чемпионатах мира начинала выступать за сборную СССР, потом за Узбекистан (она родилась в Бухаре). В 2012 году переехала в Германию, под флагом которой стала серебряным призером Олимпиады в Пекине и первенства мира, завоевала золото чемпионата Европы.
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Артур Абрахам (настоящее имя Аветик Абрахамян) родился в Армении. Был чемпионом страны среди любителей. В Германии, гражданство которой получил в 2006 году, начал профессиональную карьеру. Стал чемпионом мира в среднем весе по версии IBF, а позже - чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO. Трижды признавался в Германии "боксером года".
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Александр Зверев родился в Гамбурге, куда переехали в 1991 году его родители со старшим сыном Мишей (он тоже профессиональный теннисист, как и отец, выступавший за сборную СССР). Александр взял в руку ракетку в пятилетнем возрасте. Сейчас ему 20. Он выиграл семь турниров АТР, победил в юниорском турнире Большого шлема - в открытом чемпионате Австралии. В одиночном рейтинге занимает 5 место в мире.
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Елизавета Рыжих родилась в Омске. В четырехлетнем возрасте вместе с семьей переехала в Германию. Выступала за сборную ФРГ на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов, в нескольких чемпионатах мира и Европы. Трижды завоевывала медали европейских чемпионатов в соревнованиях по прыжкам с шестом. Ее высшее личное достижение - 4,75 м.
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Дмитрий Овчаров родился в Киеве, в семье чемпиона СССР по настольному теннису Михаила Овчарова. Стал заниматься настольным теннисом с отцом уже в Германии, куда семья переехала, спасаясь от последствий Чернобыля. Многократный призер Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира. Дмитрий Овчаров - обладатель 11 золотых медалей в личном и командном зачетах. Вторая ракетка мира по рейтингу ITTF.
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Денис Калиберда, волейбол
Денис Калиберда - "потомственный" волейболист. Его отец выступал за сборную Украины. Сын, родившийся в Полтаве, начал профессиональную карьеру волейболиста уже в Германии. В 2008 году дебютировал в сборной ФРГ, в составе которой завоевал бронзовые медали чемпионата мира в Польше в 2014 году и стал серебряным призером чемпионата Европы три года спустя. Сыграл 145 матчей за сборную Германии.
Автор: Ефим Шуман
Каким спортом увлечены немецкие политики
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Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
Непринужденная беседа или пиар-акция?
Канцлер ФРГ Ангела Меркель 3 июня встретилась с национальной сборной страны по футболу. Пиар-акция? Как знать. Но то, что немецкие политики не упускают случая погреться в лучах славы знаменитых спортсменов, это факт.
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Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
Эмоции бьют через край
Любовь Ангелы Меркель к национальному футболу хорошо известна. Ее часто можно увидеть на трибунах во время международных чемпионатов. Это одно из немногих мест, где канцлер ФРГ позволяет себе не сдерживать эмоций. На ЧМ-2014 Меркель болела от всей души - в отличие от сидящих рядом футбольных функционеров, в том числе тогдашних президента ФИФА Йозефа Блаттера и главы УЕФА Мишеля Платини.
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В раздевалке с канцлером
Раздевалка футболистов - место почти что священное. Не всем нравится, когда его используют для постановочных кадров. Месут Озил с явным смущением пожимает руку канцлеру ФРГ, которая после домашнего матча сборной Германии против команды Турции поздравляет с победой немецкого футболиста турецкого происхождения.
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Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
"Моему президенту"
Весной 2018 года в СМИ появились фотографии немецких футболистов Месута Озила и Илкая Гюндогана с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Гюндоган даже подарил ему трико с надписью "моему президенту". Эта противоречивая фотосессия нанесла вред имиджу обоих игроков бундестим, и они вынуждены были принести извинения за свои действия.
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Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
Визит-покаяние во дворец Бельвю
Спустя несколько дней Озил и Гюндоган были приглашены к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в его резиденцию в Берлине - дворце Бельвю. Визит футболистов выглядел как покаяние. Политический смысл, который Штайнмайер вложил в эту встречу, был совершенно очевиден: глубоко в душе вы сколько угодно можете быть турками, но ваш президент - это я.
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Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
Встреча с футболистами как PR-акция
Первым, кто понял, что встречи с футболистами могут пойти на пользу собственному имиджу, был Гельмут Коль. В 1986 году он отправился на финал ЧМ в Мексику. Но после проигрыша Аргентине игроки бундестим были не особо рады присутствию на игре Коля. А тот факт, что поездка была совершена на деньги налогоплательщиков, канцлеру припомнили его соперники на парламентских выборах полгода спустя.
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Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
Из символа неудачи - в символ победы
Четыре года спустя Гельмут Коль возглавил официальную делегацию на ЧМ в Риме. На фоне воссоединения Германии его рейтинг взлетел до небывалых высот, так что в это время критики в адрес канцлера было не слышно. Кроме того, на этот раз футболисты были счастливы: со счетом 1:0 бундестим взяла реванш у команды Аргентины. Коль поздравил тренера сборной Франца Беккенбауэра с титулом чемпиона мира.
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Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
Не только футбол
На этой фотографии президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер в 1985 году встречается в спортивной студии с теннисистом Борисом Беккером, который после победы в Уимблдонском турнире превратился в национального героя. Вайцзеккеру, впрочем, не требовалось греться в лучах славы Беккера - согласно опросам, он был и пока что остается самым популярным президентом ФРГ.
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Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
Обвинения в допинге? Ничего не вижу, ничего не слышу!
Сегодня Рудольф Шарпинг явно сожалеет об этой фотографии, но в 1997 году член СДПГ охотно позировал вместе с победителем "Тур де Франс" Яном Ульрихом. Возглавив в 2005 году Федерацию велоспорта Германии, Шарпинг демонстративно игнорировал слухи о применении допинга в этом виде спорта. В 2012 году Ульрих был дисквалифицирован по обвинению в приеме допинга, Шарпинг возглавляет федерацию по сей день.
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Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
"Самое красивое лицо социализма"
Спорт играл важную роль и в ГДР. Социалистический режим использовал достижения своих спортсменов, чтобы продемонстрировать превосходство Восточной Германии над Западной. Фигуристка Катарина Витт, которую на фотографии поздравляет Эрих Хонеккер, была любимицей политического руководства ГДР. Критические замечания по этому поводу раздаются в ее адрес и сегодня.
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Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
Из ведомства канцлера - в бундеслигу
Герхард Шрёдер, занимавший пост канцлера ФРГ с 1998 по 2005 годы, слыл ярым футбольным болельщиком. То обстоятельство, что в юности он был центральным нападающим, Шрёдер не раз использовал, чтобы подчеркнуть свои бойцовские качества. Сегодня экс-канцлер занимает пост председателя наблюдательного совета нижнесаксонской команды "Ганновер 96".
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Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?
Политики в роли спортивных комментаторов
Ну, и в заключение - пример того, что союз спорта с политикой может быть вполне успешным: баварские политики Эдмунд Штойбер и Тео Вайгель выступают в роли спортивных комментаторов. В свою бытность премьером федеральной земли Штойбер - заядлый фанат "Баварии" - и его министр финансов Вайгель, болельщик команды "Мюнхен 1860" с удовольствием комментировали схватку двух команд на мюнхенском дерби.
Автор: Фридель Таубе, Марина Барановская
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