В Германии намечается смена власти

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) объявила о своем решении уйти с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС). Это произошло в понедельник, 29 октября, на следующий день после крупных потерь консерваторов на земельных выборах в Гессене. Своего нового лидера христианским демократам предстоит выбрать на съезде в Гамбурге в начале декабря.

Ранее Меркель заявляла, что для нее "председательство в партии и пост канцлера неразделимы". Означает ли это, что после ухода с первого поста предстоит и ее отставка со второго?

Реакция правых популистов и либералов

Первые сообщения о решении Меркель уйти с поста председателя ХДС стали поступать как раз в тот момент, когда ее самые непримиримые противники - лидеры правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) - хвастались на пресс-конференции в Берлине своими успехами на выборах в Гессене.

Так Йорг Мойтен (в центре) с женой и единомышленниками праздновал успех на выборах в Гессене

Сопредседатель АдГ Йорг Мойтен (Jörg Meuthen) назвал эту явно заставшую его врасплох новость "хорошей" и напомнил о том, что "госпожа Меркель сама неоднократно и публично связывала воедино председательство в партии с ролью канцлера, говорила, что одно без другого не имеет смысла". Следующим логичным, с его точки зрения, шагом стала бы отставка Меркель и с поста председателя правительства, что АдГ записала бы в свой актив.

Больше времени подготовиться к вопросам журналистов о последствиях решения Меркель было у председателя либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера (Christian Lindner), выступавшего на пресс-конференции в Берлине сразу после лидеров АдГ.

"Госпожа Меркель уходит не с того поста, - заявил он, не дожидаясь, когда его спросят журналисты. - Для ХДС, быть может, хорошо получить нового председателя, для Германии же было бы хорошо, если бы во главе правительства оказался новый лидер". Линднер призвал христианских демократов не ограничиваться заменой своего председателя и "открыть путь к новому правительству или новым выборам в Германии".

Меркель уйдет из политики

Выступая в середине дня на собственной пресс-конференции, Ангела Меркель признала, что до сих пор считала совмещение постов председателя партии и канцлера оптимальным вариантом, обеспечивающим сильные позиции главы правительства и политическую стабильность в стране.

Рейтинг ХДС резко снизился

Но разлад в правящей коалиции, резкое снижение рейтинга правящих партий и крупные потери консерваторов на региональных выборах - две недели назад в Баварии, а теперь в Гессене - заставили ее пересмотреть прежнюю точку зрения. Меркель подтвердила, что не будет более претендовать на пост председателя ХДС, а по истечении текущего легислатурного периода вообще уйдет из политики, даже рядовым депутатом в бундестаг баллотироваться не будет.

Открытым, однако, остался вопрос, как долго продлится текущий легислатурный период, то есть, сколько времени Меркель еще будет оставаться канцлером. Сама она готова работать до 2021 года - до следующих очередных выборов. Но Меркель не сказала, что настаивает на этом. Многое будет зависеть от того, кто в декабре возглавит ХДС, и как сложатся отношения канцлера Меркель с новым председателем партии.

Поладит ли канцлер с председателем ХДС?

Одно дело, если делегаты гамбургского съезда изберут на этот пост единомышленника или единомышленницу Меркель. Таким человеком могла бы, например, стать Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), которую совсем недавно выдвинула на пост генерального секретаря ХДС сама Меркель.

Фридрих Мерц хочет вернуться в большую политику

Но заявку на пост председателя уже подали и некоторые деятели ХДС из числа ее влиятельных внутрипартийных оппонентов. Это, в частности, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) и бывший глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), которого "выжила" с этого поста именно Меркель.

Учитывая кризис, в котором оказался ХДС - как считают многие в партии, вследствие политики канцлера - консерваторы на своем съезде вполне могут "прокатить" на выборах нового председателя кандидатуру человека, считающегося единомышленником Меркель, и проголосовать за оппонента. В таком случае ей будет очень непросто удержаться на посту канцлера.

Но отставка Меркель до истечения срока ее полномочий в 2021 году не означает автоматически роспуск бундестага и проведение досрочных выборов.

Новый канцлер без новых выборов

Кристиан Линднер недаром говорил о двух вариантах - перевыборах или переформировании правительства. Второй вариант возможен в том случае, если найдется кандидат в канцлеры, которого будут готовы выбрать на этот пост депутаты бундестага. Ведь канцлера выбирают именно они.

Таким человеком мог бы оказаться новый председатель ХДС - как представитель самой многочисленной парламентской фракции. Если он будет приемлемым для либералов и "зеленых", то в Германии может быть и без новых выборов реализован проект коалиции "Ямайка", которую и сама Меркель пыталась сформировать по итогам выборов 2017 года. Те коалиционные переговоры год назад отказались продолжать либералы, считая, что Ангела Меркель шла на чрезмерные уступки "зеленым".

Теперь ситуация изменилась. "Зеленые" зримо сдвигаются с левого фланга в политический центр, в нескольких федеральных землях они вместе с консерваторами входят в правящие коалиции. Вот и Кристиан Линднер однозначно дает понять, что готов вернуться к "Ямайке" на федеральном уровне, если в этом проекте более не будет участвовать Ангела Меркель, "влюбленная", по его оценке, в "зеленых".

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