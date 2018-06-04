В Германии навечно потушили искусственный вулкан (фото)

Вёрлиц • Страшно, ужасающе, но интересно… Люди давно пытались понять, как и почему происходят извержения вулканов. В начале XVIII века в Европе получила широкое распространение теория одного французского ученого, согласно которой, причиной этого природного феномена якобы является химическая реакция - взрывы в результате смешения веществ в недрах земли.
Вулканы для домашнего пользования
Уже скоро для наглядной демонстрации этой теории были придуманы искусственные вулканы - макеты, извергавшие вполне реальные огонь, искры, дым и пепел. Такие рукотворные "Везувии" показывали на ярмарках, устанавливали в парках и даже выпускали в виде детских игрушек для проведения домашних извержений - прямо в комнатах, если верить торговому каталогу 1803 года из Нюрнберга.
Извержение искусственного вулкана в Вёрлице в 2016 году
Самый большой искусственный вулкан Европы был возведен в княжеском парке в немецком Вёрлице и дошел до наших дней. Здешнее Парковое королевство Дессау-Вёрлиц имеет статус памятника Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Князь Фридрих Франц фон Ангальт-Дессау (Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, 1740-1817) захотел создать здесь свой собственный "Везувий" после поездки в Неаполь.
Нет дыма без огня, но есть вулкан без дыма!
Долгое время этот вулкан молчал, но был, так сказать, заново введен в эксплуатацию после двухсотлетнего перерыва и капитального ремонта за 7,5 миллиона евро в 2005 году. Ежегодные извержения привлекали в парк тысячи зрителей, но теперь от них решено отказаться. Об этом в начале марта сообщили в Культурном фонде Дессау-Вёрлица (KSDW). После искусственных извержений в конструкции появлялись трещины, которые приходилось ремонтировать. То есть продолжение таких пиротехнических шоу ставило под угрозу сохранность этого исторического объекта, не говоря же о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу. Пиротехнику заменят современными техническими средствами - световым шоу.
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Фоторепортаж: Вёрлицкий парк
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Вёрлицкий парк
Ангальтское наследие
Два великих монарха - прусский король Фридрих и русский царь Петр. Их портреты среди других правителей, философов, поэтов украшают библиотеку в первом немецком дворце, построенном в стиле классицизма. Находится он в Вёрлице в нынешней восточногерманской земле Саксония-Анхальт. Дворец и здешний ландшафтный парк в 2000 году были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Вёрлицкий парк
Вёрлицкий дворец
Эту новую резиденцию заложили для юной пары - князя Фридриха Франца фон Ангальт-Дессау и его супруги Луизы в 1769 году. Князь много путешествовал. Интерес к классицизму пробудился в нем в Англии, как и к ландшафтной архитектуре. В парке, кажущимся естественным творением природы, все продумано до мельчайших деталей. Идеальный пейзаж создан рукой художника, но не красками, а в реальности.
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Вёрлицкий парк
Прометей и Просвещение
Картины, скульптуры, фрески… Дворец был оформлен по последней моде, воспевавшей культуру античной Греции и Древнего Рима, хотя нашлось здесь и почетное место для китайских шелков с фарфором. Убранство прекрасно сохранилось. Сразу после окончания строительства князь открыл свой дворец общественности, дабы в духе эпохи Просвещения прививать своим поданным любовь к прекрасному.
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Вёрлицкий парк
Рекогносцировка
Подробное знакомство с дворцом оставим для другого репортажа, а пока же осмотримся в парке. Состоит он из нескольких частей. Чтобы обойти его пешком, потребуется больше часа, если без остановок. Однако лучше всего начать день в Вёрлице с водной прогулки по озерам и каналам. Пристань находится прямо около главного входа в парк, а местные лодочники по совместительству - отменные экскурсоводы.
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Вёрлицкий парк
Синагога
Ранним утром туристов еще мало. За первыми лодками с берегов наблюдают нимфы, богини, лебеди. В пруду отражается синагога, построенная по образцу древнеримского храма - еще один пример классицизма. Князь проводил политику религиозной толерантности. В годы "третьего рейха" внутреннее убранство уничтожили, но само здание тогдашнему хранителю парка удалось отстоять, за что он лишился работы.
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Вёрлицкий парк
Оранжерея
Помимо классицизма еще одной архитектурной страстью князя была неоготика. В этом стиле он приказал возвести эту кирпичную оранжерею, распорядился спроектировать дом своего главного садовника - Gotisches Haus, который мы еще увидим, а пока остановимся около придворного храма.
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Вёрлицкий парк
Кирпичная неоготика
Архитектура церкви Святого Петра, перестроенной в 1804-1809 годах, удачно копирует стиль средневековой кирпичной готики. Башня возвышается на 66 метров. Раньше в ней находилась квартира звонаря, а сейчас проводятся выставки на религиозные темы, за что она получила новое название - Библейская.
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Вёрлицкий парк
Мосты
Наверное, этот парк можно было бы назвать "Зеленой Венецией", но с Венецией чего только не сравнивали. По инфляционной образности она делит судьбу Швейцарии и Альп. В любом случае, каналов в этом парке предостаточно, а мостов - ровно семнадцать: Китайский, Цепной, Солнечный, Плавающий, Разводной, Дубовый...
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Вёрлицкий парк
Железный мост
Канал Святого Георга. В Вёрлицком парке он символизирует одноименный пролив между Ирландией и Великобританией. В этом уголке парка находится копия первого в мире чугунного арочного моста, построенного в 1779 году в Англии. Высота оригинала - 12 метров, немецкой копии - 4. Работы в Вёрлице завершили в 1791 году. Он стал первым чугунным мостом в Германии.
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Вёрлицкий парк
Вход разрешен
Обширная территория Вёрлицкого парка не обнесена никакими заборами. В некоторых местах он плавно переходит в соседние поля и заливные луга. Со стороны Эльбы сооружена защитная дамба - вал, по которому князь проложил прогулочный маршрут, позволяющий по достоинству оценить этот живописный ландшафт.
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Вёрлицкий парк
Завтрак у дамбы
Красная сторожка у земляного вала (Rotes Wallwachhaus). Построена в 1772 году по проекту Фридриха Вильгельма фон Эрдмансдорфа. Несколько лет назад сделали ремонт, оборудовав квартиру на двух человек. Ее можно снять для отдыха - отпуска или выходных посреди Всемирного наследия. Цены сравнимы с 4-5* отелем. Прибыть к домику постояльцы могут на карете или гондоле... за дополнительную плату.
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Вёрлицкий парк
На неведомых дорожках
Налево по тропинке пойдешь - к лебединому озеру и домику из пьемонтской деревни попадешь, направо по дамбе - к юноше, вытаскивающему занозу, мимо Пантеона… Классических скульптур в парке много, попадаются они в самых неожиданных местах. Некоторые из них мы еще обнаружим - ориентируясь по подробному плану парка или случайно.
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Вёрлицкий парк
Пантеон и Древний Египет
"Вёрлицкий Пантеон" завершили около 1795 года. Примером для него послужил знаменитый римский памятник. На нижний этаж можно попасть через грот. Внутри помимо символического изображения Эльбы в виде канопы, египетского ритуального сосуда, находятся рельефы Анубиса, Осириса и Хора, а также статуя Исиды - примеры самых ранних произведений, созданных в Германии по мотивам египетской мифологии.
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Вёрлицкий парк
Там леший бродит…
Эту романтическую беседку в одном из тенистых уголков парка обустроили в 1785 году. Коряной или Корневой домик (Borkenhaus, Wurzelhaus) - так ее называют. Чем-то похож на присевшую отдохнуть избушку на курьих ножках.
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Вёрлицкий парк
Искусство извержения
Немецкий пруд со средиземноморским островом… Его сложили из огромных валунов, построили виллу, посадили агавы и финики, а над всем этим возвышается настоящий… искусственный вулкан - "Вёрлицкий Везувий". Идеи для острова Штайн князь привез из поездки в Неаполь. После долгого перерыва показательные извержения возобновились в 2005-2006 годах.
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Вёрлицкий парк
Богини
Статуя богини растительного и животного мира Дианы, купающаяся Венера... Гуляя по парку, можно изучать античную мифологию. Около острова Штайн находится грот Эгерии - нимфы, обладающей даром пророчества. Особое место в парке занимает золотая урна…
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Вёрлицкий парк
Памяти принцессы
Она находится на пересечении визуальных осей. Первая ось открывает вид на колокольню неоготической церкви через луга и свободное пространство между деревьями. Вторая - на синагогу через канал, названный именем христианской мученицы Агнессы. Золотую урну установили в парке в 1769 году в память о принцессе - родившейся мертвой дочери молодой тогда княжеской пары.
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Вёрлицкий парк
Князь и его дети
В официальном браке у князя родился сын-наследник, но заключен этот союз был не по любви, а из политических расчетов. До свадьбы князь находился в отношениях с пасторской дочкой и трижды становился отцом. Позже он вступил в морганатический брак с дочерью своего главного садовника. В этой семье у него родилось еще трое детей. Плюс четверо от двух других связей…
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Вёрлицкий парк
Квартирный вопрос
Окна Готического дома. Первоначально он предназначался для садовника Иоганна Шоха. Вступив в неофициальный брак с его дочерью Луизой, князь переехал сюда из дворца, который уже в то время был открыт всем посетителям и больше напоминал музей. В свою очередь, княгиня еще в 1790 году переселилась в Серый дом - уединенный особняк около церкви, который она прозвала "Серым монастырем".
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Вёрлицкий парк
Дом с двумя фасадами
Особенность Готического дома состоит в его двух абсолютно разных фасадах. Первый, выходящий на просторную лужайку, сложен из красного кирпича в стиле английского поместья Строберри-Хилл. Второй со стороны Волчьего канала и храма Флоры, который был виден на предыдущей фотографии через окно, напоминает венецианскую церковь Мадонна делл'Орто.
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Вёрлицкий парк
Павлины
Найти Готический дом в огромном Вёрлицком парке можно без карты и указателей, следуя на крики павлинов - пронзительные, слышные издалека. Они разгуливают здесь не только по лужайкам, но и к огромному восторгу публики, размахивая своими широкими крыльями, взлетают на крышу по четко отработанному маршруту - сначала на колодец, затем на пристройку у входа...
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Вёрлицкий парк
Средневековый рыцарь
Gotisches Haus относится к числу наиболее ранних и лучше всего сохранившихся примеров неоготической архитектуры на европейском континенте. Его строительство было начато в 1773 году. Вплоть до 1813 года он несколько раз расширялся. Его залы и помещения напоминают по своей атмосфере обстановку средневековых рыцарских замков.
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Вёрлицкий парк
Музей
Готический дом открыт для посещения в рамках экскурсий. Помимо собрания швейцарских витражей, украшающих его окна, здесь находятся многие другие экспонаты княжеских собраний и коллекций.
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Вёрлицкий парк
Дворцово-парковое королевство
Вёрлицкий парк с его многочисленными достопримечательностями является частью целого дворцово-паркового королевства, созданного в своих владениях князем фон Ангальт-Дессау за почти шесть десятилетий долгого и счастливого правления. На их подобающий осмотр лучше запастись временем, запланировав для поездки в эту часть Восточной Германии не менее трех дней.
Автор: Максим Нелюбин
Фоторепортаж: Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
Путешествию - время
Солнечные часы в немецком Ораниенбауме - одном из уголков Паркового королевства Дессау-Вёрлиц. С его главным Вёрлицким дворцом и парком мы уже познакомились в предыдущем репортаже рубрики "Окно в Германию". Сегодня помимо Ораниенбаума на очереди - Луизиум, Мозигкау, Георгиум и Гросскюнау. Все они находятся в 15-20 автомобильных минутах друг от друга и включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
Принцесса Оранская
Ораниенбаум - редкий пример нидерландского барокко в Германии. Строительство дворца для супруги князя Иоганна Георга II фон Ангальт-Дессау - нидерландской принцессы Генриетты Катарины Нассау-Оранской начали в 1683 году. Княжество еще не оправилось от последствий Тридцатилетней войны. Этот брак означал не только улучшение политических связей, но и появление значительных финансовых возможностей.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
Металлические апельсины
Дворец, княжеский парк и сам город Ораниенбаум размечали и строили по общему геометрическому плану - они являются частями единого проекта. Главная площадь города находится на центральной оси, проходящей через парк. Она имеет точно выверенную квадратную форму, что встречается редко. В центре площади установлено металлическое дерево с позолоченными апельсинами.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
Почетный двор
Когда князь Иоганн Георг умер, летнюю резиденцию в Ораниенбауме расширили, превратив во дворец для постоянного проживания овдовевшей княгини Генриетты. Потом он опустел. Следующие правители бывали здесь редко, только во время охот. Ситуация изменилась после вступления в княжеские права ее правнука в 1758 году, рано осиротевшего и успевшего еще до совершеннолетия послужить в прусской армии.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
Китайский домик
Князь Фридрих Франц фон Ангальт-Дессау, создатель Паркового королевства Дессау-Вёрлиц, не обошел вниманием этот исторический уголок своих владений. При нем в Ораниенбауме возвели китайский домик и пагоду, а в 1812 году заложили оранжерею - самую длинную по тем временам в Европе и до сих пор использующуюся для размещения коллекции цитрусовых деревьев.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
Между стилями
Первоначально барочный сад Ораниенбаума был преображен. Его превратили в английский пейзажный парк в китайском стиле. Позже этот экзотический сад не подвергался существенным изменениям, чего нельзя сказать о многих других таких садах в Европе. В связи с этим искусствоведы подчеркивают его особенную ценность, отмечая возможность проследить здесь переход от барокко к классицизму.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
Реставряция и ремонт
Дворцово-парковый ансамбль в Ораниенбауме проходит поэтапную реставрацию. Проект долгосрочный и кропотливый. Летом 2012 года был завершен ремонт китайского домика, обошедшийся в 1,4 миллиона евро. Теперь он вновь постоянно открыт для посетителей - после более чем 70-летнего перерыва. Пагоду реставрировали еще в 90-е годы прошлого века. На очереди - фасады дворца.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
Луизиум
От прабабушкиного барокко - к классицизму и неоготике времен князя Франца. Примеры обоих стилей можно найти в Луизиуме - идиллической резиденции, которую он построил для своей супруги Луизы Бранденбург-Шведтской в 1774-1778 годах. Начнем с гостевого Змеиного домика в неоготическом стиле. Этот Schlangenhaus никогда не был террариумом, а название получил из-за водостоков в форме змеиных голов.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
''Парк-отель''
Продолжая прогулку по парку, отметим, что Змеиный домик, возведенный в 1790 году, сейчас вновь используется по своему первоначальному назначению. После Второй мировой войны он долгое время находился в удручающем состоянии, но в 1996 году его отремонтировали, оборудовав гостевую квартиру. В зависимости от сезона и числа постояльцев день проживания здесь стоит от 75 до 200 евро.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
Храм женских добродетелей
Этот уютный жилой дом княгини с небольшими комнатами является типичным примером архитектуры одного из родоначальников немецкого классицизма Фридриха Вильгельма фон Эрдмансдорфа. Хозяйка была большим знатоком и ценительницей искусства. В оформлении прослеживается влияние помпейской стенной живописи. В парадном зале посетителей встречают символические изображения традиционных женских добродетелей.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
Райское место
Сказать, что Луизиум является прекрасным пейзажным парком посреди живописных эльбских ландшафтов - значит не сказать ничего. От здешней природы, действительно, захватывает дух. С защитного вала, окружающего парк, открывается вид на бесконечные луга и коневодческое подворье, построенное в неоготическом стиле в 1781 году.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
''Зеленый лорд'' и его принципы
"Прекрасное должно быть полезным, а полезное - прекрасным", - сказал как-то князь Франц. Конюшня посреди Кобыльего луга - не исключение. Один из ведущих представителей эпохи Просвещения в Германии, он заботился о воспитании не только эстетических чувств подданных, но и стремился внедрять здесь самые передовые методы ведения сельского хозяйства.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
Мозигкау
От резиденций княгинь проследуем ко дворцу одной из принцесс - Анны Вильгельмины. Она была любимой дочерью князя Леопольда I фон Ангальт-Дессау - того самого полководца, который ввел в прусской армии солдатскую муштру. Добрый и заботливый отец, в 1742-1743 годах он подарил Анне Вильгельмине два поместья в местечке Мозигкау.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
Рококо
Через десять лет здесь приступили к возведению для нее летнего дворца, ставшего памятником эпохи рококо - одним из немногих примеров этого стиля в Средней Германии. Резиденция изначально закладывалась лишь для хозяйки, без спален и комнат для возможного будущего супруга и его прислуги. Представителям противоположного пола, гостившим здесь, предназначались помещения в отдельных постройках.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
Коллекция
Принцесса очень хорошо умела управлять финансами и даже контролировала счета для своего брата, а некоторое время после ранения принца Морица полностью управляла его владениями. Убранство дворца прекрасно сохранилось, как и собранные Анной Вильгельминой картины, среди них - работы Рубенса, Брейгеля, ван Дейка, которые можно увидеть во время экскурсии.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
Дворец благородных девиц
Замуж Анна Вильгельмина так и не вышла. Судя по всему, она к этому не стремилась. Незадолго до смерти принцесса завещала устроить в своем дворце резиденцию для незамужних знатных дам - своего рода светскую обитель, что и было сделано в 1780 году. В этих целях владение в Мозигкау использовалось до 1945 года. Затем здесь почти сразу открыли музей.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
Дессау и окрестности
Ближе к вечеру осталось побывать в парках Георгиум и Гросскюнау, заложенных у своих дворцов братьями князя Франца в Дессау и его окрестностях. До Георгиума из центра города вообще можно дойти пешком. В парках находится много скульптур и других памятников в стиле классицизма - как прекрасно сохранившихся, так и терпеливо ожидающих реставрации.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
''Трофейное искусство''
В бывшем дворце принца Георга, заложенном в 1780 году, находится Ангальтская картинная галерея с коллекциями старых немецких и голландских мастеров, а также собранием графики - работами Альбрехта Дюрера и Лукаса Кранаха Старшего. В 1946 году произведения искусства из этого музея попали в Советский Союз, но позже большая их часть была возвращена в ГДР.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
Руины и копии
Беседка в форме ионического храма - один из архитектурных элементов, гармонично вписанных в ландшафт этого классического английского парка. Также среди достопримечательностей - копии других памятников и развалин античности и более поздних эпох. Среди них - руины римского портала и своеобразный потешный средневековый замок. Со стороны города Георгиум граничит с Мавзолейным парком…
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
Герцогский мавзолей
Хотя этот памятник к Парковому королевству Дессау-Вёрлиц уже не относится, пройти мимо него нельзя, причем не только из-за высокого купола. Его построили в 1894-1898 годах в стиле неоренессанса для захоронения членов правящей семьи тогдашнего герцогства Ангальт. В 1958 году власти ГДР тайно удалили их останки из склепов, перезахоронив в общей могиле на одном из кладбищ.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
Гросскюнау
Последний парк со статусом Всемирного наследия, который мы сегодня посетим, находится в нескольких километрах от центра Дессау на южном берегу озера Кюнау. Наследный принц Альберт Фридрих фон Ангальт-Дессау приступил к созданию парка вокруг свой резиденции Гросскюнау в 1805 году, используя давно сложившиеся сельские ландшафты. Согласно его планам, среди озера появились искусственные острова.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
У виноградника
Этот домик в итальянском стиле построили в 1818-1820 годах на склоне виноградника, заложенного здесь по воле принца вместе с фруктовыми садами. От него к берегу озера в густом лесу проложена просека. "Замок на винограднике", как его называют, служит одним из архитектурных ориентиров в этом уголке Паркового королевства Дессау-Вёрлиц.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
Боги и герои
У входов в парк гостей до сих пор приветствуют Марс и Венера, Ариадна и Тесей. Гросскюнау стал последним этапом в создании Паркового королевства. К этому времени княжество Ангальт-Дессау получило статус герцогства. Уже скоро начнется новый эпохальный период в его истории...
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
Заповедная территория
Герцогству Ангальт со столицей в Дессау предстоит стать одним из первых немецких промышленных центров индустриальной эпохи. Бурный рост начнется после прокладки железной дороги в Берлин и основания газовой компании. Затем в городских хрониках появится имя Хуго Юнкерса, а на окраинах - его заводы. По соседству построит свои новые здания Баухауз, но это уже другая история.
Автор: Максим Нелюбин