В Германии навечно потушили искусственный вулкан (фото)

Вёрлиц • Страшно, ужасающе, но интересно… Люди давно пытались понять, как и почему происходят извержения вулканов. В начале XVIII века в Европе получила широкое распространение теория одного французского ученого, согласно которой, причиной этого природного феномена якобы является химическая реакция - взрывы в результате смешения веществ в недрах земли.

Вулканы для домашнего пользования

Уже скоро для наглядной демонстрации этой теории были придуманы искусственные вулканы - макеты, извергавшие вполне реальные огонь, искры, дым и пепел. Такие рукотворные "Везувии" показывали на ярмарках, устанавливали в парках и даже выпускали в виде детских игрушек для проведения домашних извержений - прямо в комнатах, если верить торговому каталогу 1803 года из Нюрнберга.

Извержение искусственного вулкана в Вёрлице в 2016 году

Самый большой искусственный вулкан Европы был возведен в княжеском парке в немецком Вёрлице и дошел до наших дней. Здешнее Парковое королевство Дессау-Вёрлиц имеет статус памятника Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Князь Фридрих Франц фон Ангальт-Дессау (Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, 1740-1817) захотел создать здесь свой собственный "Везувий" после поездки в Неаполь.

Нет дыма без огня, но есть вулкан без дыма!

Долгое время этот вулкан молчал, но был, так сказать, заново введен в эксплуатацию после двухсотлетнего перерыва и капитального ремонта за 7,5 миллиона евро в 2005 году. Ежегодные извержения привлекали в парк тысячи зрителей, но теперь от них решено отказаться. Об этом в начале марта сообщили в Культурном фонде Дессау-Вёрлица (KSDW). После искусственных извержений в конструкции появлялись трещины, которые приходилось ремонтировать. То есть продолжение таких пиротехнических шоу ставило под угрозу сохранность этого исторического объекта, не говоря же о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу. Пиротехнику заменят современными техническими средствами - световым шоу.

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Фоторепортаж: Вёрлицкий парк

Вёрлицкий парк Ангальтское наследие Два великих монарха - прусский король Фридрих и русский царь Петр. Их портреты среди других правителей, философов, поэтов украшают библиотеку в первом немецком дворце, построенном в стиле классицизма. Находится он в Вёрлице в нынешней восточногерманской земле Саксония-Анхальт. Дворец и здешний ландшафтный парк в 2000 году были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вёрлицкий парк Вёрлицкий дворец Эту новую резиденцию заложили для юной пары - князя Фридриха Франца фон Ангальт-Дессау и его супруги Луизы в 1769 году. Князь много путешествовал. Интерес к классицизму пробудился в нем в Англии, как и к ландшафтной архитектуре. В парке, кажущимся естественным творением природы, все продумано до мельчайших деталей. Идеальный пейзаж создан рукой художника, но не красками, а в реальности.

Вёрлицкий парк Прометей и Просвещение Картины, скульптуры, фрески… Дворец был оформлен по последней моде, воспевавшей культуру античной Греции и Древнего Рима, хотя нашлось здесь и почетное место для китайских шелков с фарфором. Убранство прекрасно сохранилось. Сразу после окончания строительства князь открыл свой дворец общественности, дабы в духе эпохи Просвещения прививать своим поданным любовь к прекрасному.

Вёрлицкий парк Рекогносцировка Подробное знакомство с дворцом оставим для другого репортажа, а пока же осмотримся в парке. Состоит он из нескольких частей. Чтобы обойти его пешком, потребуется больше часа, если без остановок. Однако лучше всего начать день в Вёрлице с водной прогулки по озерам и каналам. Пристань находится прямо около главного входа в парк, а местные лодочники по совместительству - отменные экскурсоводы.

Вёрлицкий парк Синагога Ранним утром туристов еще мало. За первыми лодками с берегов наблюдают нимфы, богини, лебеди. В пруду отражается синагога, построенная по образцу древнеримского храма - еще один пример классицизма. Князь проводил политику религиозной толерантности. В годы "третьего рейха" внутреннее убранство уничтожили, но само здание тогдашнему хранителю парка удалось отстоять, за что он лишился работы.

Вёрлицкий парк Оранжерея Помимо классицизма еще одной архитектурной страстью князя была неоготика. В этом стиле он приказал возвести эту кирпичную оранжерею, распорядился спроектировать дом своего главного садовника - Gotisches Haus, который мы еще увидим, а пока остановимся около придворного храма.

Вёрлицкий парк Кирпичная неоготика Архитектура церкви Святого Петра, перестроенной в 1804-1809 годах, удачно копирует стиль средневековой кирпичной готики. Башня возвышается на 66 метров. Раньше в ней находилась квартира звонаря, а сейчас проводятся выставки на религиозные темы, за что она получила новое название - Библейская.

Вёрлицкий парк Мосты Наверное, этот парк можно было бы назвать "Зеленой Венецией", но с Венецией чего только не сравнивали. По инфляционной образности она делит судьбу Швейцарии и Альп. В любом случае, каналов в этом парке предостаточно, а мостов - ровно семнадцать: Китайский, Цепной, Солнечный, Плавающий, Разводной, Дубовый...

Вёрлицкий парк Железный мост Канал Святого Георга. В Вёрлицком парке он символизирует одноименный пролив между Ирландией и Великобританией. В этом уголке парка находится копия первого в мире чугунного арочного моста, построенного в 1779 году в Англии. Высота оригинала - 12 метров, немецкой копии - 4. Работы в Вёрлице завершили в 1791 году. Он стал первым чугунным мостом в Германии.

Вёрлицкий парк Вход разрешен Обширная территория Вёрлицкого парка не обнесена никакими заборами. В некоторых местах он плавно переходит в соседние поля и заливные луга. Со стороны Эльбы сооружена защитная дамба - вал, по которому князь проложил прогулочный маршрут, позволяющий по достоинству оценить этот живописный ландшафт.

Вёрлицкий парк Завтрак у дамбы Красная сторожка у земляного вала (Rotes Wallwachhaus). Построена в 1772 году по проекту Фридриха Вильгельма фон Эрдмансдорфа. Несколько лет назад сделали ремонт, оборудовав квартиру на двух человек. Ее можно снять для отдыха - отпуска или выходных посреди Всемирного наследия. Цены сравнимы с 4-5* отелем. Прибыть к домику постояльцы могут на карете или гондоле... за дополнительную плату.

Вёрлицкий парк На неведомых дорожках Налево по тропинке пойдешь - к лебединому озеру и домику из пьемонтской деревни попадешь, направо по дамбе - к юноше, вытаскивающему занозу, мимо Пантеона… Классических скульптур в парке много, попадаются они в самых неожиданных местах. Некоторые из них мы еще обнаружим - ориентируясь по подробному плану парка или случайно.

Вёрлицкий парк Пантеон и Древний Египет "Вёрлицкий Пантеон" завершили около 1795 года. Примером для него послужил знаменитый римский памятник. На нижний этаж можно попасть через грот. Внутри помимо символического изображения Эльбы в виде канопы, египетского ритуального сосуда, находятся рельефы Анубиса, Осириса и Хора, а также статуя Исиды - примеры самых ранних произведений, созданных в Германии по мотивам египетской мифологии.

Вёрлицкий парк Там леший бродит… Эту романтическую беседку в одном из тенистых уголков парка обустроили в 1785 году. Коряной или Корневой домик (Borkenhaus, Wurzelhaus) - так ее называют. Чем-то похож на присевшую отдохнуть избушку на курьих ножках.

Вёрлицкий парк Искусство извержения Немецкий пруд со средиземноморским островом… Его сложили из огромных валунов, построили виллу, посадили агавы и финики, а над всем этим возвышается настоящий… искусственный вулкан - "Вёрлицкий Везувий". Идеи для острова Штайн князь привез из поездки в Неаполь. После долгого перерыва показательные извержения возобновились в 2005-2006 годах.

Вёрлицкий парк Богини Статуя богини растительного и животного мира Дианы, купающаяся Венера... Гуляя по парку, можно изучать античную мифологию. Около острова Штайн находится грот Эгерии - нимфы, обладающей даром пророчества. Особое место в парке занимает золотая урна…

Вёрлицкий парк Памяти принцессы Она находится на пересечении визуальных осей. Первая ось открывает вид на колокольню неоготической церкви через луга и свободное пространство между деревьями. Вторая - на синагогу через канал, названный именем христианской мученицы Агнессы. Золотую урну установили в парке в 1769 году в память о принцессе - родившейся мертвой дочери молодой тогда княжеской пары.

Вёрлицкий парк Князь и его дети В официальном браке у князя родился сын-наследник, но заключен этот союз был не по любви, а из политических расчетов. До свадьбы князь находился в отношениях с пасторской дочкой и трижды становился отцом. Позже он вступил в морганатический брак с дочерью своего главного садовника. В этой семье у него родилось еще трое детей. Плюс четверо от двух других связей…

Вёрлицкий парк Квартирный вопрос Окна Готического дома. Первоначально он предназначался для садовника Иоганна Шоха. Вступив в неофициальный брак с его дочерью Луизой, князь переехал сюда из дворца, который уже в то время был открыт всем посетителям и больше напоминал музей. В свою очередь, княгиня еще в 1790 году переселилась в Серый дом - уединенный особняк около церкви, который она прозвала "Серым монастырем".

Вёрлицкий парк Дом с двумя фасадами Особенность Готического дома состоит в его двух абсолютно разных фасадах. Первый, выходящий на просторную лужайку, сложен из красного кирпича в стиле английского поместья Строберри-Хилл. Второй со стороны Волчьего канала и храма Флоры, который был виден на предыдущей фотографии через окно, напоминает венецианскую церковь Мадонна делл'Орто.

Вёрлицкий парк Павлины Найти Готический дом в огромном Вёрлицком парке можно без карты и указателей, следуя на крики павлинов - пронзительные, слышные издалека. Они разгуливают здесь не только по лужайкам, но и к огромному восторгу публики, размахивая своими широкими крыльями, взлетают на крышу по четко отработанному маршруту - сначала на колодец, затем на пристройку у входа...

Вёрлицкий парк Средневековый рыцарь Gotisches Haus относится к числу наиболее ранних и лучше всего сохранившихся примеров неоготической архитектуры на европейском континенте. Его строительство было начато в 1773 году. Вплоть до 1813 года он несколько раз расширялся. Его залы и помещения напоминают по своей атмосфере обстановку средневековых рыцарских замков.

Вёрлицкий парк Музей Готический дом открыт для посещения в рамках экскурсий. Помимо собрания швейцарских витражей, украшающих его окна, здесь находятся многие другие экспонаты княжеских собраний и коллекций.

Вёрлицкий парк Дворцово-парковое королевство Вёрлицкий парк с его многочисленными достопримечательностями является частью целого дворцово-паркового королевства, созданного в своих владениях князем фон Ангальт-Дессау за почти шесть десятилетий долгого и счастливого правления. На их подобающий осмотр лучше запастись временем, запланировав для поездки в эту часть Восточной Германии не менее трех дней. Автор: Максим Нелюбин



Фоторепортаж: Парковое королевство Дессау-Вёрлиц