 В Германии набирают популярность виртуальные барахолки | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.04.2020

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Культура и стиль жизни

В Германии набирают популярность виртуальные барахолки

Заметно оживились во время локдауна в Германии виртуальные барахолки. Ассортимент пользующихся спросом товаров показывает, чем занимаются немцы в самоизоляции.

Немцы активнее избавляются от ненужных вещей в интернете

Будь то весенняя генеральная уборка, выдавшая на-гора ненужный хлам, или рутина самоизоляции, которую хочется немного разбавить онлайновым шопингом: в Германии в эти дни больше людей, чем обычно, просматривают объявления в интернете о купле-продаже. Оживление виртуальных блошиных рынков связано, вероятно, также с тем, что обычные магазины в Германии, кроме продуктовых, пока закрыты из-за короновирусной эпидемии.

"Я уже целую вечность ничего нового не выставляла на продажу, и вдруг посыпались запросы на старые вещи", - сообщает один пользователь сетевой платформы для ношеной одежды Kleiderkreisel. С марта возросло число новых пользователей также на других партнерских сайтах этой онлайновой комиссионки, говорит ее представитель Наташа Бланшар-Астье (Natacha Blanchard-Astier) в интервью информационному агентству dpa. И эти новые пользователи, по ее словам, выставляют на продажу очень много товара. "На самом деле, это может быть прямым результатом самоизоляции. Люди разбирают дома шкафы и выставляют ненужные одежду, обувь и аксессуары на продажу", - объясняет Бланшар-Астье.

Книги, цветы и автозапчасти

Похожая ситуация и на онлайновом аукционе eBay. В последнюю неделю марта немецкая платформа частных объявлений eBay-Kleinanzeigen зарегистрировала 25-процентный прирост объявлений о продаже по сравнению с двумя предыдущими неделями. Об этом агентству dpa сообщил представитель компании Пьер дю Буа (Pierre Du Bois). По его словам, в такой же мере вырос и спрос на предлагаемые на онлайновом аукционе товары.

Подержанные вещи для продажи на онлайн-барахолке

Для продажи на онлайн-барахолке

Чаще всего в настоящее время покупают товары для дома и сада, растения, автозапчасти и велосипеды. Бойко идут также книги, фильмы, а также пособия по изучению иностранных языков. Больше товаров выставляется также бесплатно или для обмена, что свидетельствует о том, что люди используют локдаун, чтобы навести дома порядок и избавиться от ненужных вещей. Через платформу частных объявлений ищут также дополнительный персонал в связи с короновирусной пандемией супермаркеты и дома престарелых.

Пока закрыты реальные магазины

Оживление частной торговли через интернет в Германии регистрируют и другие провайдеры. На виртуальной барахолке Shpock, как сообщает ее представитель ДенизБём (Denise Böhm), хорошо идут игровые приставки, DVD и книг, оборудование для фитнеса и домашнего офиса, например, столы и ноутбуки.

Поначалу сетевая частная торговля отреагировала резким спадом активности на введение в Германии частичного локдауна. Виртуальные магазины опустели в первые же дни после того, как в марте закрылись магазины реальные. "У людей тогда были другие заботы", - объясняет представитель eBay Пьер дю Буа. Но спустя несколько недель жители Германии, видимо, привыкли к новым обстоятельствам и снова взялись за куплю-продажу через онлайн. И даже с еще большим азартом, чем до короновирусной пандемии.

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