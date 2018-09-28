В Германии молодой афганец ранил ножом трех человек

19-летний афганец в пятницу, 28 сентября, ранил ножом трех человек в немецком городе Равенсбург (федеральная земля Баден-Вюртемберг). По данным прокуратуры Равенсбурга и управления полиции города Констанца, соискатель статуса беженца напал с ножом на двух человек на одной из автобусных остановок города, а затем ранил еще одного человека в 50 метрах от места первого нападения. Мотивы преступника не установлены.

Бургомистр города, который вместе с двумя своими коллегами случайно оказался рядом с местом происшествия, потребовал от афганца бросить нож, что тот и сделал. Сразу после этого его задержали полицейские.

Пострадавшие - еще два соискателя убежища из Сирии (19 и 20 лет), а также 52-летний гражданин Германии. Расследование продолжается, однако пока нет данных, что преступник каким-либо образом связан с террористическими организациями.

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