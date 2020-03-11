В Германии могут закрыть все детские сады и школы

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в четверг, 12 марта, согласовала с премьер-министрами федеральных земель ряд конкретных мер борьбы против распространения коронавируса SARS-CoV-2. Так, должны быть отменены все запланированные мероприятия с числом участников более 1000 человек, а также "все необязательные мероприятия", где численность присутствующих не будет превышать 1000 человек.

Чтобы разгрузить больницы, следует на неопределенное время отказаться от оказания медицинской помощи в стационарах и готовившихся операций, за исключением тех случаев, которые связаны с лечением пациентов с заболеванием COVID-19. Покрыть вызванные этим финансовые расходы должны кассы обязательного медицинского страхования.

Закрытие детсадов и школ - "одна из опций"

По словам Меркель, в регионах страны, сильнее других пострадавших от распространения вируса, "одной из опций" является перенос начала учебного полугодия в вузах, закрытие детских садов и школ, а также продление пасхальных каникул, которые в целом ряде федеральных земель начнутся 29 марта. В то же время конкретные решения входят в компетенцию местных властей.

Комплексные меры защиты экономики

Особая помощь должна оказываться "уязвимым группам" населения: людям преклонного возраста и лицам с хроническими заболеваниями. Им необходимо предоставлять адресную информацию о том, как эффективнее защитить себя от распространения вируса.

Для поддержки экономики будут приняты "комплексные" меры, пообещала Ангела Меркель, хотя конкретных шагов не назвала. По ее словам, детали будут обнародованы министром финансов ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и федеральным министром экономики и энергетики Петером Альтмайером (Peter Altmaier) 13 марта.

Пятеро погибших и свыше 2360 инфицированных

Кроме того, будет усилена координация федеральных и земельных властей, министерства здравоохранения Германии, МВД ФРГ, антикризисных штабов и главы ведомства федерального канцлера Хельге Брауна (Helge Braun). Кроме того, Берлин активизирует сотрудничество со своими европейскими партнерами.

По данным Института имени Роберта Коха - главного учреждения Германии, занимающегося изучением инфекционных болезней, на 19.30 по местному времени (21.30 мск), в стране зарегистрировано 2369 инфицированных, а также пятеро скончавшихся от COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

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