В Германии короновали "Мисс 50+" (фото)

Харзевинкель • В прошедшие выходные в немецком городе Харзевинкель (Северный Рейн - Вестфалия) состоялся финал конкурса "Мисс Германия 50+" ("Miss 50plus Germany"). В нем приняли участие двадцать кандидаток в возрасте от 50-ти до 69-ти лет. Всего на конкурс, проводившийся уже в восьмой раз, было подано около пятисот заявок.

Во время финала конкурса "Мисс Германия 50+"

Участницы должны были показать себя на подиуме в одежде для бизнеса и вечерних платьях. Как сообщает информационное агентство dpa, победительницей стала 51-летняя Татьяна Юнгер (Tatjana Jünger) - мать двоих детей, физиотерапевт из Нижней Саксонии. Второе и третье места заняли жительницы Баден-Вюртемберга Венке Ойландт (Wenke Oehlandt) и Пегги Байзерт (Peggy Beisert).

Татьяна Юнгер (в центре), Венке Ойландт (справа) и Пегги Вайзерт (слева)

"Татьяна Юнгер наилучшим образом представляет целое поколение женщин, обладающих уверенностью в себе, шармом, мудростью, аутентичностью и естественной красотой", - подчеркнул после церемонии награждения один из организаторов конкурса - представитель компании Miss Germany Corporation Ральф Клеммер (Ralf Klemmer).

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Первые немецкие красавицы 1957: немецкая Грейс Келли Владелица салона красоты и актриса выиграла не только немецкий конкурс. Тем же летом 1957 года она стала третьей на конкурсе "Мисс Европа" и пятой на конкурсе "Мисс Вселенная". По меркам своего времени, Герти Дауб (Gerti Daub) обладала идеальными пропорциями: 85-54-95. Кроме того, она как две капли воды походила на Грейс Келли, которая в то время как раз стала княгиней и оставила кинокарьеру.

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Первые немецкие красавицы 2015: родом из Донецка Обладательницей титула "Мисс Германия" в 2015 году стала уроженка Украины Ольга Хоффман (Olga Hoffmann). С 2001 года она живет в Германии. По профессии - медицинский работник.

Первые немецкие красавицы 2016: религия красоте не помеха Немецкая королева красоты 2016 года объединяет в себе, казалось бы, несопоставимые качества: набожность и гламурность. 27-летняя Лена Брёдер (Lena Bröder) доказала, что такое возможно. Она по образованию - учитель и теолог. На фото: "Мисс Германия" с папой римским Франциском.

Первые немецкие красавицы 2018: "Достойная восхищения" Титул самой красивой девушки Германии в 2018 году завоевала Анахита Ребайн (Anahita Rehbein) из Штутгарта. Финал "Miss Germany" проходил 24 февраля в парке развлечений Europapark. С самого начала 23-летняя студентка с иранским именем, которое означает "достойная восхищения, почитания", считалась фавориткой конкурса. Автор: Элла Володина, Нина Вуттке



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