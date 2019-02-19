 В Германии короновали ″Мисс 50+″ (фото) | Кадр дня | DW | 28.10.2019

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Кадр за кадром

В Германии короновали "Мисс 50+" (фото)

Победительницей конкурса "Miss 50plus Germany" стала мать двоих детей из Нижней Саксонии Татьяна Юнгер.

Татьяна Юнгер (Tatjana Jünger)

Харзевинкель • В прошедшие выходные в немецком городе Харзевинкель (Северный Рейн - Вестфалия) состоялся финал конкурса "Мисс Германия 50+" ("Miss 50plus Germany"). В нем приняли участие двадцать кандидаток в возрасте от 50-ти до 69-ти лет. Всего на конкурс, проводившийся уже в восьмой раз, было подано около пятисот заявок.

Во время финала конкурса Мисс Германия 50+

Во время финала конкурса "Мисс Германия 50+"

Участницы должны были показать себя на подиуме в одежде для бизнеса и вечерних платьях. Как сообщает информационное агентство dpa, победительницей стала 51-летняя Татьяна Юнгер (Tatjana Jünger) - мать двоих детей, физиотерапевт из Нижней Саксонии. Второе и третье места заняли жительницы Баден-Вюртемберга Венке Ойландт (Wenke Oehlandt) и Пегги Байзерт (Peggy Beisert).

Татьяна Юнгер (в центре), Венке Ойландт (справа) и Пегги Байзерт (слева)

Татьяна Юнгер (в центре), Венке Ойландт (справа) и Пегги Вайзерт (слева)

"Татьяна Юнгер наилучшим образом представляет целое поколение женщин, обладающих уверенностью в себе, шармом, мудростью, аутентичностью и естественной красотой", - подчеркнул после церемонии награждения один из организаторов конкурса - представитель компании Miss Germany Corporation Ральф Клеммер (Ralf Klemmer).

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  • Петра Шюрман

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    Петра Шюрман (Petra Schürmann) первой из Германии выиграла в 1956 году в Лондоне конкурс красоты "Мисс Мира". В национальном конкурсе она стала всего лишь третьей, но предпочтение было отдано именно ей, так как она хорошо говорила по-английски. Позднее первая красавица мира из Германии сделала успешную карьеру на радио и телевидении. В конце жизни ее подкосила трагическая гибель дочери.

  • Герти Дауб

    Первые немецкие красавицы

    1957: немецкая Грейс Келли

    Владелица салона красоты и актриса выиграла не только немецкий конкурс. Тем же летом 1957 года она стала третьей на конкурсе "Мисс Европа" и пятой на конкурсе "Мисс Вселенная". По меркам своего времени, Герти Дауб (Gerti Daub) обладала идеальными пропорциями: 85-54-95. Кроме того, она как две капли воды походила на Грейс Келли, которая в то время как раз стала княгиней и оставила кинокарьеру.

  • Инес Куба

    Первые немецкие красавицы

    1991: Королева с короткой стрижкой

    Родом из ГДР, Инес Куба (Ines Kuba) в 1991 выиграла титул "Мисс Германия" и стала первой победительницей конкурса с короткой стрижкой. На фото она запечатлена с тогдашним министром иностранных дел Германии Гансом-Дитрихом Геншером. Изначально Инес собиралась стать воспитательницей детского сада и тренером по аэробике, но карьеру в итоге сделала на бизнесе красоты.

  • Верона Фельдбуш

    Первые немецкие красавицы

    1993: Начало громкой карьеры

    Сразу несколько титулов у Вероны Пут (Verona Pooth), урожденной Фельдбуш. В 1993 году она выиграла конкурсы "Мисс Германия" и "Мисс Интерконтиненталь", а также представляла Германию на конкурсе "Мисс Вселенная". Бывшая супруга Дитера Болена из Modern Talking сделала карьеру как модель, как ведущая на телевидении и актриса в кино.

  • Ольга Хоффман

    Первые немецкие красавицы

    2015: родом из Донецка

    Обладательницей титула "Мисс Германия" в 2015 году стала уроженка Украины Ольга Хоффман (Olga Hoffmann). С 2001 года она живет в Германии. По профессии - медицинский работник.

  • Лена Брёдер

    Первые немецкие красавицы

    2016: религия красоте не помеха

    Немецкая королева красоты 2016 года объединяет в себе, казалось бы, несопоставимые качества: набожность и гламурность. 27-летняя Лена Брёдер (Lena Bröder) доказала, что такое возможно. Она по образованию - учитель и теолог. На фото: "Мисс Германия" с папой римским Франциском.

  • Анахита Ребайн

    Первые немецкие красавицы

    2018: "Достойная восхищения"

    Титул самой красивой девушки Германии в 2018 году завоевала Анахита Ребайн (Anahita Rehbein) из Штутгарта. Финал "Miss Germany" проходил 24 февраля в парке развлечений Europapark. С самого начала 23-летняя студентка с иранским именем, которое означает "достойная восхищения, почитания", считалась фавориткой конкурса.

    Автор: Элла Володина, Нина Вуттке


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    Автор: Ксения Сафронова


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