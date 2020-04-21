В Германии и России на фоне пандемии наблюдается рост домашнего насилия

Ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, приводят к очевидному росту домашнего насилия в ФРГ и РФ. Это подтверждает увеличение числа обращений на телефоны доверия.
На фоне пандемии коронавирусной инфекции в Германии наблюдается рост семейного насилия. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает агентство dpa со ссылкой на официального представителя министра по делам семьи, женщин и молодежи ФРГ Франциски Гиффай (Franziska Giffey).
По данным министерства, число связанных с домашними конфликтами обращений на общегерманскую телефонную линию "Насилие против женщин" за прошедшую неделю возросло на 17,5 процента в сравнении с двумя неделями ранее. Как отмечается в сообщении, до этого времени количество консультаций, проведенных в 2020 году коррелировало с аналогичным периодом 2019 года: никаких аномалий не прослеживалось.
В Госдуме РФ предложили принять срочные меры против домашнего насилия
Депутаты Государственной Думы России Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова, авторы не принятого пока законопроекта по борьбе с домашним насилием, обратились к вице-премьеру российского правительства Татьяне Голиковой с просьбой помочь принять срочные меры по защите пострадавших. С копией письма ознакомилось РБК.
В частности, предлагается обеспечить достаточное число убежищ для жертв домашнего насилия, обязать полицейских незамедлительно реагировать на любые сообщения о домашнем насилии, а также исключить ответственность для жертв насилия за нарушение карантина и других ограничений принятых из-за борьбы с вирусом.
Как отмечает РБК, принятие ограничительных мер по борьбе с коронавирусом привело к росту домашнего насилия. В марте 2020 года количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24 процента по сравнению с февралем (2537 обращений против 2050).
Смотрите также: