 В Германии из-за коронавируса отменена Лейпцигская книжная ярмарка | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

В Германии из-за коронавируса отменена Лейпцигская книжная ярмарка

Организаторы второй по величине книжной ярмарки Германии и литературного фестиваля "Лейпциг читает" объяснили их отмену заботой о здоровье участников и посетителей.

Книжная ярмарка в Лейпциге в 2019 году

Книжная ярмарка в Лейпциге в 2019 году

Международная Лейпцигская книжная ярмарка в 2020 году не состоится из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Организаторы мероприятия подтвердили эту информацию во вторник, 3 марта. Кроме того, отменены литературный фестиваль "Лейпциг читает" и съезд фанатов комиксов манга Manga-Comic-Con.

Контекст

За четыре дня участниками одного из главных книжных событий в мире стали почти 300 тысяч человек. Это рекордное число посетителей для Лейпцигской книжной ярмарки. (25.03.2019)

"Здоровье наших участников, посетителей, гостей, партнеров и сотрудников является приоритетом", - подчеркнули организаторы. Ожидалось, что вторая по величине и значению книжная ярмарка Германии состоится с 12 по 15 марта и примет около 280 тысяч посетителей - немногим менее рекордного показателя 2019 года. В 2021 году мероприятие пройдет с 18 по 21 марта.

В мире зарегистрировано около 91 тысячи случаев заражения коронаривусом

С начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года вирус проник уже более чем в 60 стран и территорий. По состоянию на 3 марта в мире выявлено около 91 000 случаев заражения. Более 48 000 человек выздоровели, однако свыше 3100 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания COVID-19, вызванного вирусом.

Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР. На втором месте следует Южная Корея. В Германии заражение подтверждено у 188 человек.

Смотрите также:

  • Штутгартская городская библиотека

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Штутгартская городская библиотека

    Задуманная как центр просвещения и культуры, новая городская библиотека Штутгарта была построена в 2011 году. Девятиэтажное здание в виде куба снаружи покрыто кирпичами из стекла в бетонном обрамлении. Серое снаружи, в темное время суток здание подсвечивается и переливается всеми цветами радуги. Внутри залитые светом белоснежные интерьеры разбавляют цветовыми контрастами книги на полках.

  • Библиотека Анны Амалии

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Библиотека Анны Амалии

    Эта основанная в 1691 году в Веймаре библиотека, которой одно время руководил Гете, входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она носит имя герцогини Анны Амалии (1739-1807) - своей главной покровительницы. В 2007 году вновь открылся для посетителей отреставрированный после пожара знаменитый зал в стиле рококо. Книгохранилище славится своим собранием классической немецкой литературы.

  • Библиотека герцога Августа

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Библиотека герцога Августа

    Герцог Август Брауншвейг-Вольфенбюттельский (1579-1666) был заядлым библиофилом и собрал одну из богатейших библиотек в Европе своего времени. Публичным это "восьмое чудо света", как называли его собрание, стало после смерти герцога. Ныне в фондах библиотеки в Вольфенбюттеле около миллиона наименований, в том числе 12 тысяч античных и средневековых рукописей, а также тысячи географических карт.

  • Филологическая библиотека Свободного университета Берлина

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Библиотека Фостера

    Еще до его открытия в 2005 году здание новой филологической библиотеки Свободного университета Берлина называли "Berlin Brain" из-за его внешнего сходства с человеческим мозгом. Футуристическое здание спроектировал сэр Норман Фостер, английский архитектор, который также является автором знаменитого стеклянного купола, внутри которого могут ходить люди, на историческом здании Рейхстага в Берлине.

  • Bibliothekssaal der Wissenschaftlichen Bibliothek Görlitz Copyright: picture-alliance/ZB/M. Hiekel

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Библиотека Верхней Лужицы

    Верхнелужицкая научная библиотека, основанная еще в 1806 году, хранит в своих фондах более 140 тысяч книг, посвященных истории, культуре, природе, экономике обширного региона между немецким Дрезденом и польским Вроцлавом. Расположена библиотека в самом восточном городе Германии, Гёрлице.

  • Центр имени Якоба и Вильгельма Гриммов

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Центр имени Якоба и Вильгельма Гриммов

    Названная в честь великих немецких лингвистов научная библиотека Берлинского университета имени Гумбольдта, построенная в 2009 году, объединила филиалы, ранее разбросанные по всему городу. В этом здании, фасады которого напоминают книжные полки, книги надежно защищены от света, но у читателей создается впечатление, что они находятся под открытым небом.

  • Баварская государственная библиотека

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Баварская государственная библиотека

    Центральная библиотека федеральной земли Бавария, основанная в середине 16-го века, обладает обширными коллекциями рукописей и инкунабул, музыкальных изданий, а также многочисленными другими специальными коллекциями. С 1663 года по сей день действует закон, предписывающий передавать два экземпляра каждого выпущенного в Баварии печатного издания Баварской государственной библиотеке в Мюнхене.

  • Читальный зал Колумба

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Читальный зал "Колумба"

    Не коллекциями книг славится это уникальное здание, которое вовсе даже и не является библиотекой. И все же, его нельзя не упомянуть в этой подборке: располагающий к медитации читальный зал уникален своим интерьером. Зал находится в новом художественном музее кельнской архиепархии, построенном на развалинах романской церкви Святого Колумбы в центре Кельна.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:14

Германия - в начале эпидемии коронавируса

Контекст

Самые увлекательные немецкие библиотеки

Единственная вещь, которую вы абсолютно точно должны знать, - где находится библиотека, говорил Альберт Эйнштейн. DW знакомит с библиотеками, в которых хочется задержаться подольше. (20.10.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Пять известных писателей с нелитературным прошлым  

Звезды YouTube пишут бестселлеры  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера