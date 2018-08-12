 В Германии за полгода совершено более 600 нападений на беженцев | Новости из Германии о Германии | DW | 05.09.2019

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Германия

В Германии за полгода совершено более 600 нападений на беженцев

В первые шесть месяцев 2019 года в Германии от преступлений против беженцев пострадали 102 человека, в том числе семь детей.

Последствия нападения на общежитие для мигрантов в Бранденбурге (фото из архива)

Последствия нападения на общежитие для мигрантов в Бранденбурге (фото из архива)

В Германии за первые шесть месяцев 2019 года зарегистрировано 609 нападений на беженцев, сообщила в четверг, 5 сентября, газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

Контекст

Поджог в 1993 году дома в Золингене, где жила турецкая семья, - кульминация ксенофобских настроений в ФРГ начала 90-х годов. Спустя 25 лет страна все еще пытается вынести урок из этого преступления. (29.05.2018)

Немецкий институт прав человека в своем докладе не дает однозначного ответа на вопрос, соблюдают ли власти ФРГ права беженцев. Детали доклада, подготовленного по заказу бундестага, у DW. (07.12.2016)

Под нападениями имеются в виду как оскорбления и разжигание ненависти, так и поджоги общежитий для мигрантов, а также опасные телесные повреждения. Всего в результате этих действий пострадали 102 человека, в том числе семь детей. Полиция расценивает все случаи как политически мотивированные преступления правого толка. Речь, в частности, идет о 60 нападениях на общежития для беженцев и 42 атаках против частных лиц и организаций, помогающих беженцам.

Больше всего преступлений против беженцев зафиксировано в федеральной земле Бранденбург (160), за ней идут Баден-Вюртемберг (62), Нижняя Саксония (58) и Саксония (56).

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    Автор: Ирина Филатова


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