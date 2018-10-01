В Германии за год застрелено 820 тысяч кабанов

В связи с опасностью распространения африканской чумы свиней в Германии резко выросли показатели отстрела кабанов. За прошедший охотничий год, начавшийся 1 апреля 2017 года и завершившийся 31 марта 2018-го, на территории страны были застрелены около 820 тысяч кабанов, что на более чем 40 процентов больше, чем за предыдущий охотничий год. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщило министерство сельского хозяйства Баден-Вюртемберга в интервью газете Heilbronner Stimme. В печатной версии издания материал будет опубликован 2 октября.

Более 5 тысяч случаев заболевания в ЕС с начала года

Согласно этим данным, с начала 2018 года в ЕС уже зафиксировано около 5200 случаев заболевания АЧС свиней как у диких, так и у домашних животных. Эксперты предполагают, что большая популяция кабанов способствует распространению опасного для животных заболевания. Африканская чума свиней - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и свиней. Оно не опасно для человека, однако эффективных лекарств против вируса на сегодняшний день не существует.

В середине сентября вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Бельгии, в 60 км от границы с ФРГ. Ранее случаи заболевания были зафиксированы в восьми странах Восточной Европы, а также Украине и России. В частности, в Румынии пришлось забить более 120 тысяч свиней, сообщили власти этой страны в августе.

Власти Германии одобрили серию мероприятий в целях борьбы с распространением АЧС. В числе мер - проведение информационной кампании на нескольких языках и снятие сезонного запрета на отстрел диких кабанов. В январе Немецкий крестьянский союз потребовал отстрела 70% диких кабанов в ФРГ, поскольку "страдания животных, погибших от руки охотника, гораздо меньше, чем от чумы".

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