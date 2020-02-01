В Германии зафиксирован восьмой случай заражения коронавирусом

В Германии число пациентов, инфицированных коронавирусом 2019 n-CoV, возросло до восьми человек. Как сообщило вечером в субботу, 1 февраля, министерство здравоохранения Баварии, заболевание, вызываемое китайским коронавирусом, было обнаружено у 33-летнего жителя Мюнхена. Как и шесть других пациентов с аналогичным диагнозом, он является сотрудником поставляющей автозапчасти компании Webasto, штаб-квартира которой расположена в Баварии, в округе Штарнберг.

По данным Минздравоохранения Баварии, первый в Германии пациент, инфицированный коронавирусом, также работал в компании Webasto. Он заразился во время обучающего семинара от коллеги из Китая. Кроме семи сотрудников предприятия Webasto, коронарвирус был обнаружен у ребенка одного из них.

В то же время в субботу, 1 февраля, стало известно о том, что заболевание, вызываемое коронавирусом, было диагностировано у туриста из Германии, отдыхавшего на канарском острове Гомера. Сообщается, что он проводил в Испании отпуск в составе группы из шести человек. У четверых его спутников также проявляются симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщает агентство AFP.

Эвакуация граждан Германии из Уханя

Вечером в субботу в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне совершил посадку самолет бундесвера Airbus A310, на борту которого находились граждане Германии, а также члены их семей, эвакуированные из китайского города Ухань в связи с распространением коронавируса 2019 n-CoV.

Этим рейсом из Уханя были эвакуированы 128 человек, сообщил парламентский статс-секретарь в министерстве здравоохранения ФРГ Томас Гебхарт (Thomas Gebhart). Речь идет о 102 гражданах ФРГ и 26 членах их семей - гражданах Китая, Румынии и США.

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