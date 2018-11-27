В Германии закрывается компьютерная выставка CeBIT

В Ганновере закрывается некогда крупнейшая в мире выставка информационных технологий CeBIT. Об этом в среду, 28 ноября, сообщил организатор выставки Deutsche Messe AG, объяснив свое решение слабым спросом фирм-экспонентов на выставочные стенды и снижением интереса со стороны посетителей.

В компании констатировали, что CeBIT не смог оживить даже обновленный формат, опробованный в 2018 году. В то время как в годы на стыке веков эту выставку посещали свыше 800 тысяч человек, в нынешнем году в выставочные залы пришли лишь около 120 тысяч посетителей.

Такие крупные клиенты CeBIT, как Hewlett Packard, Vodafone и Salesforce поддержали новую концепцию выставки, предусматривающую, в числе прочего, конференции и концерты популярной музыки. В то же время концерн Microsoft в 2018 году отказался участвовать в ганноверской компьютерной выставке.

Впервые CeBIT состоялась в 1986 году.

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