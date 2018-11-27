 В Германии закрывается компьютерная выставка CeBIT | Новости из Германии о Германии | DW | 28.11.2018

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Германия

В Германии закрывается компьютерная выставка CeBIT

В Ганновере прекращает работу некогда крупнейшая выставка информационных технологий CeBIT. Организаторы жалуются на снижение интереса со стороны фирм-экспонентов и посетителей.

На выставке Cebit, 2018 год

На выставке Cebit, 2018 год

В Ганновере закрывается некогда крупнейшая в мире выставка информационных технологий CeBIT. Об этом в среду, 28 ноября, сообщил организатор выставки Deutsche Messe AG, объяснив свое решение слабым спросом фирм-экспонентов на выставочные стенды и снижением интереса со стороны посетителей.

Контекст

C 11 по 15 июня в Ганновере проходит крупнейшая выставка информационных технологий. К открытию CeBIT мы представляем профессии, которые возникли в цифровую эпоху и очень популярны. (11.06.2018)

Дигитализация - не угроза, а шанс для экономики, убеждены жители Германии. А ее правительство стимулирует развитие Индустрии 4.0 и создает "цифровой альянс" с Японией. (22.03.2017)

В компании констатировали, что CeBIT не смог оживить даже обновленный формат, опробованный в 2018 году. В то время как в годы на стыке веков эту выставку посещали свыше 800 тысяч человек, в нынешнем году в выставочные залы пришли лишь около 120 тысяч посетителей. 

Такие крупные клиенты CeBIT, как Hewlett Packard, Vodafone и Salesforce поддержали новую концепцию выставки, предусматривающую, в числе прочего, конференции и концерты популярной музыки. В то же время концерн Microsoft в 2018 году отказался участвовать в ганноверской компьютерной выставке.

Впервые CeBIT состоялась в 1986 году.

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    Автор: Дирк Кауфман, Мария Рюттингер


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