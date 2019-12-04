 В Германии задержан украинский олигарх Онищенко | Новости из Германии об Украине | DW | 04.12.2019

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Украина

В Германии задержан украинский олигарх Онищенко

Полиция города Ахен задержала бизнесмена и бывшего депутата Рады Александра Онищенко. Немецкий суд примет решение о его экстрадиции в Украину.

Александр Онищенко

Александр Онищенко

Немецкая полиция в городе Ахене задержала украинского олигарха и бывшего депутата Верховной рады Александра Онищенко. Об этом украинской редакции DW во вторник, 3 декабря, сообщили в полиции Ахена. Ранее новость о задержании Онищенко, произошедшем еще 29 ноября, распространил ряд СМИ.

Контекст

Беглый украинский депутат Александр Онищенко обвинил президента Порошенко в коррупции на основании имеющихся у него аудиозаписей. Журналист Сергей Руденко о компромате и последствиях нового "кассетного скандала". (02.12.2016)

Новое расследование Al Jazeera проливает свет не только на соглашение между украинскими олигархами, но и на возможный механизм вывода из-под ареста так называемых "денег Януковича". (09.01.2018)

По информации ахенской полиции, задержан Онищенко был по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Согласно дальнейшей процедуре, немецкий суд должен принять решение о его экстрадиции в Украину, запрос на которую отправили украинские правоохранительные органы. Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания еще неизвестна", - говорится в сообщении. В ожидании суда предприниматель будет находиться под стражей.

В розыске по обвинению в мошенничестве 

В Украине Онищенко подозревают в организации мошеннической схемы при добыче и продаже природного газа. Верховная рада еще в июле 2016 года дала согласие на привлечение олигарха к ответственности, однако тот успел покинуть территорию Украины. В августе 2016 года Онищенко был объявлен в национальный розыск.

В феврале 2019 года директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что бюро завершило расследование в отношении Онищенко в рамках дела о хищении средств при добыче и продаже природного газа. 18 февраля прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт по "газовому делу".

Александр Онищенко известен своей поддержкой конного спорта. В городе Аахене проводятся международные соревнования по этому виду спорту.

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Пять лет спустя: Виктор Янукович все еще имеет право на Межигорье?

  • Дом на территории бывшей охотничьей резиденции Виктора Януковича Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    За "благотворительные взносы"

    Бывшая охотничья резиденция Виктора Януковича "Сухолучье", как и Межигорье, сейчас время контролирует Самооборона Майдана. Ее активисты создали общественную организацию "Национальный парк Украины Межигорье", которая собирает "благотворительные взносы" за посещение бывших угодий беглого экс-президента Украины. За эти деньги охраняют и ухаживают за резиденциями.

  • Церковь на территории резиденция Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Среди лесов на берегу Киевского водохранилища

    Резиденция "Сухолучье" находится на территории Днепровско-Тетеревского лесничества на берегу Киевского водохранилища в 80 км от столицы Украины, вокруг на более чем 30 гектарах - леса. Роскошный дом Януковича "Хонка-2", баня, беседки с коваными люстрами и даже собственная церковь - все это расположено в "Сухолучье".

  • Финский дом Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом-корабль

    Финский дом "Хонка-2" выглядит как корабль с внутренними балконами в виде капитанских мостиков и мачтами. На полу дорогой паркет из древесины 18 разных пород деревьев.

  • В доме Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Умная система

    В "Хонке-2" уже четвертый год нет света и отопления, и дом никто не убирает. Однако там нет пыли благодаря "умной" системе естественного кондиционирования и очистки воздуха. Дом частично разграблен. Из дорогой мебели остался огромный деревянный стол на 18 персон, гигантские журнальные столы, три стула, диван и мраморный камин в рост человека.

  • Массажный стол в доме Хонки-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Остался один массажный стол (182230)

    В одной части "Хонки-2" четыре года назад была оборудована спа-зона для охотников. Здесь есть сауна, тропический душ, джакузи, бассейн и массажный стол, сделанный полностью из белого мрамора. Мародеры забрали всю сантехнику и оборудование сауны, однако не смогли поднять массажный стол, поэтому он до сих пор стоит на своем месте.

  • Разгразбленный тир с движущимися мишенями

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Охотничье оружие пропало

    На территории бывшей резиденции Януковича раньше был собственный тир с движущимися мишенями - резиновыми копиями диких животных, по которым стреляли гости и хозяева "Сухолучье". После 2014 года охотничье оружие исчезло, а система подвижных мишеней разрушена.

  • Дом на территории резиденции Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Янукович ночевал в "Сухолучье" всего 2-3 раза

    В резиденции до сих пор работают те, кто занимался ее обслуживанием во времена Януковича. До 2014 года это было более сотни рабочих, сейчас - всего 40, включая охрану. Они ухаживают за газонами, кормят животных. По их словам, Виктор Янукович ночевал в этой резиденции только 2-3 раза. В большинстве случаев после охоты ее участники здесь только обедали и возвращались в Межигорье.

  • Разграбленный дом экс-генпрокурора Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом экс-генпрокурора Пшонки

    По соседству с резиденцией Януковича "Сухолучье" стоит бывшая дача экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. До 2016 года ее никто не охранял, поэтому она полностью разграблена мародерами. Здесь сняли окна, деревянный пол, гламурную плитку и кичевые обои с розовыми цветами.

  • Беседка у воды возле бывшей дачи Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Рыбалка с пирса Пшонки

    Сейчас общественная организация "Национальный парк Украины Межигорье" также взяла этот объект под свою охрану и после уплаты благотворительных взносов предоставляет доступ к воде. Ведь здесь еще сохранился пирс и спуск для лодок. Половить рыбу в Киевском водохранилище возле бывшей дачи Пшонки обойдется рыбакам в 150 гривен.

  • Отдыхающие на территории Сухолучья

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Отдых для всех желающих

    В "Сухолучье" и на бывшую дачу Пшонки может сейчас приехать любой желающий, поставить палатку и отдохнуть в резиденциях бывших высокопоставленных чиновников. Вход на прежде закрытую территорию стоит 50 гривен.

    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


Контекст

Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

Через 4 года после бегства экс-президента Украины Януковича его охотничья резиденция "Сухолучье" частично разграблена, статус ее не определен. Но отдохнуть там теперь может любой желающий. (04.07.2018)  

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