В Германии задержан украинский олигарх Онищенко

Немецкая полиция в городе Ахене задержала украинского олигарха и бывшего депутата Верховной рады Александра Онищенко. Об этом украинской редакции DW во вторник, 3 декабря, сообщили в полиции Ахена. Ранее новость о задержании Онищенко, произошедшем еще 29 ноября, распространил ряд СМИ.
По информации ахенской полиции, задержан Онищенко был по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
"Согласно дальнейшей процедуре, немецкий суд должен принять решение о его экстрадиции в Украину, запрос на которую отправили украинские правоохранительные органы. Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания еще неизвестна", - говорится в сообщении. В ожидании суда предприниматель будет находиться под стражей.
В розыске по обвинению в мошенничестве
В Украине Онищенко подозревают в организации мошеннической схемы при добыче и продаже природного газа. Верховная рада еще в июле 2016 года дала согласие на привлечение олигарха к ответственности, однако тот успел покинуть территорию Украины. В августе 2016 года Онищенко был объявлен в национальный розыск.
В феврале 2019 года директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что бюро завершило расследование в отношении Онищенко в рамках дела о хищении средств при добыче и продаже природного газа. 18 февраля прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт по "газовому делу".
Александр Онищенко известен своей поддержкой конного спорта. В городе Аахене проводятся международные соревнования по этому виду спорту.
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Автор: Лилия Ржеутская, Киев