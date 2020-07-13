 В Германии задержаны два предполагаемых исламиста из Сирии | Новости из Германии о Германии | DW | 13.07.2020

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Германия

В Германии задержаны два предполагаемых исламиста из Сирии

По данным немецкой прокуратуры, в 2012 году подозреваемые участвовали в убийстве сирийского офицера.

Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ

Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ

В Германии задержаны предполагаемые участники военного конфликта в Сирии. Спецподразделение полиции задержала двух подозреваемых в совершении военных преступлений утром в понедельник, 13 июля, в Наумбурге в федеральной земле Саксония-Анхальт.

По данным немецкого следствия, один из сирийцев - Хедр А. К. в ходе гражданской войны в Сирии входил в состав радикальной исламистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (в переводе "Фронт победы") - сирийского крыла "Аль-Каиды", другой - Сами А. С. - поддерживал ее.

Убийство сирийского офицера в 2012 году

По имеющимся сведениям, в июле 2012 года они участвовали в убийстве одного из офицеров сирийской армии, что является военным преступлением, заявила Федеральная прокуратура в Карлсруэ. Как отмечается в пресс-релизе далее, один из задержанных охранял жертву на пути к месту убийства, другой снимал преступление на камеру и одобрительно комментировал его.

13 июля задержанные предстанут перед Федеральной судебной палатой Германии, которая примет решение об их предварительном заключении. Их возраст, а также способ въезда и длительность пребывания на территории ФРГ не называется.

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    Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев


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