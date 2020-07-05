В Германии заговорили о возвращении к призывной армии

С предложением начать дискуссию о возвращении всеобщей воинской повинности в Германии выступила уполномоченная бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ева Хёгль (Eva Högl). "Я считаю огромной ошибкой то, что воинская обязанность была снята. Нам необходимо критически проанализировать это решение", - заявила Хёгль. Высказывания депутата от партии социал-демократов (СДПГ) вызвали широкую дискуссию в ФРГ, к которой подключилась и министр обороны. Почему такие разговоры возникли в Германии в 2020 году, через девять лет после отказа от призывной армии? И какие мнения сейчас преобладают по этому поводу? DW проследила за ходом дискуссии.

Скандал из-за неонацистов в элитных подразделениях бундесвера

Поводом вспомнить о всеобщем призыве в армию стал громкий скандал: в части специального назначения Kommando Spezialkräfte (KSK), элитном подразделении бундесвера, обнаружили значительное число сторонников правоэкстремистских взглядов. Это вынудило министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) начать реформу спецназа, предъявив его командованию ультиматум: если до 31 октября не очистят от правых радикалов личный состав KSK и не пересмотрят с ним работу, то спецподразделение будет полностью расформировано. Одна из рот была распущена немедленно и полностью.

Ева Хёгль, уполномоченная бундестага по делам военнослужащих бундесвера

Как это связано со всеобщей воинской повинностью, спросит себя читатель. Дело в том, что в послевоенной Западной Германии армия строилась на принципах парламентского контроля и близости к обществу, а ее военнослужащие должны были быть, по замыслу, "гражданами страны в униформе". От службы в армии можно было отказаться тем, кому убеждения не позволяли держать в руках оружие - такое право было закреплено в Основном законе страны. Такие лица привлекались к альтернативной гражданской службе, как правило, в социальной сфере.

Все эти меры были приняты для того, чтобы между бундесвером и обществом не возникло пропасти, которая могла бы привести к радикализации личного состава армии. Считается, что именно эти опасения были главной причиной того, почему воинскую обязанность в Германии отменили только в 2011 году. Призыв может быть возобновлен только в случае немедленной и непосредственной угрозы для безопасности страны.

Критики: Призыв не поможет в борьбе против правого экстремизма

Идея уполномоченной по делам бундесвера не нашла широкого отклика - ее не поддержали даже в собственной партии. Тандем руководителей СДПГ Заскиа Эскен (Saskia Esken) и Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans) в совместном заявлении отметили, что всеобщая воинская обязанность - не то средство, которое способно предотвратить правый экстремизм в бундесвере. Позже Эскен добавила, что выступает за то, чтобы в Германии для молодых людей была введена обязанность проходить гражданскую службу.

Под огнем критики: спецназ бундесвера KSK

Не встретила поддержки идея Хёгль и у блока ХДС/ХСС - партнеров социал-демократов по правящей коалиции. Часы "не открутить назад", заметил о возможном возвращении к призывной армии глава входящей в коалицию баварской партии ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder). Обороноспособность страны от такого шага "скорее только ослабнет", полагает Зёдер. Он выступает за то, чтобы сделать более привлекательной добровольную службу на благо государство, которую молодые люди могли бы пройти после школы и до поступления в университет.

Поддержали уполномоченную по делам бундесвера только в Объединении военнослужащих запаса Германии. Однако и там предостерегли от скоропалительных политических решений. "Обязательный призыв был отменен слишком быстро и без анализа - было бы неверно так же без анализа его возвращать", - сообщил председатель объединения Андре Вюстнер (André Wüstner) в интервью SWR.

По его словам, восстановление обязательного призыва потребует хорошо проработанного плана и готовности "потратить значительные суммы денег". При этом он напомнил, что большинство немцев выступают за возвращения призыва. Возможно, Вюстнер прав: последнее известное социологическое исследование на эту тему проводилось в 2018 году, и тогда большинство жителей страны (55,6 процента) действительно высказались за восстановление обязательного призыва в бундесвер.

План Минобороны ФРГ: "Твой год для Германии"

Отрицательно отреагировала на предложение вернуть всеобщую воинскую повинность и глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Но у нее в этой связи уже есть свой план. Министр объявила, что с 2021 года в бундесвере появится новая добровольная служба, которая получила название "Твой год для Германии". Молодые люди, которые решат принять в ней участие, получат базовую военную подготовку в течение полугода, а затем смогут продолжить обучение или пройти службу в качестве военнослужащих запаса уже по месту проживания - в течение следующего полугода.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Программа предполагает как военную, так и альтернативную, то есть гражданскую службу. В идеале Минобороны видит в гражданской службе противоядие от распространения популизма и попыток расколоть общество, потому что возможность "взять на себя ответственность" и "почувствовать уважение" представилась бы и людям с миграционными корнями, пояснила Крамп-Карренбауэр.

Детали она пообещала представить в конце июля и тогда же начать рекламную кампанию среди молодежи. Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 продемонстрировала, как важна помощь армии и военнослужащих запаса, а новая служба только усилит возможности бундесвера по защите страны и Североатлантического альянса, уверены в германском оборонном ведомстве.

От обязательного призыва к обязательной гражданской службе?

После отмены всеобщей воинской обязанности в 2011 году в ФРГ осталась только добровольная служба, которую можно пройти, конечно, и на гражданке. Противники идеи возвращения призыва предлагают подумать о том, чтобы сделать обязательной гражданскую службу. Тем более, что сейчас, как заметила сопредседатель СДПГ Заскиа Эскен, сложилась такая ситуация, что желающих пройти гражданскую службу больше, чем свободных мест для них.

Как и представители социал-демократов, Крамп-Карренбауэр также выступила за эту идею "службы на благо общества" в обязательном порядке. Но пока такие предложения не находят поддержки у тех, кто непосредственно оказывает помощь нуждающимся, например, у христианских союзов благотворительных организаций. Добровольцы приходят без опыта работы, им необходимо обучение. "У работодателей нет возможностей принимать в свои ряды 700 тысяч молодых людей ежегодно и помогать им", - заявил Петер Нейэр (Peter Neher), глава Caritas - сети благотворительных организаций Римско-католической церкви.

По официальным подсчетам, сегодня в программе добровольной гражданской службы участвуют каждый год около 45 тысяч человек. Минимальная продолжительность программы - 6 месяцев, максимальная - два года. За свою службу те, кто ее несет, получают до 414 евро в месяц на карманные расходы, в большинстве случаев оплачивается проживание и питание, работодатели обеспечивают добровольцев медицинской и социальной страховкой.

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