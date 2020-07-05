 В Германии заговорили о возвращении к призывной армии | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 06.07.2020

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Германия

В Германии заговорили о возвращении к призывной армии

Вернуть всеобщую воинскую обязанность? В ФРГ разгорается дискуссия о том, призывать ли молодых людей в армию, или же вместо бундесвера отправлять их на гражданскую службу. Детали - у DW.

Новобранцы бундесвера принимают присягу в Берлине, фото из архива

Новобранцы бундесвера принимают присягу в Берлине

С предложением начать дискуссию о возвращении всеобщей воинской повинности в Германии выступила уполномоченная бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ева Хёгль (Eva Högl). "Я считаю огромной ошибкой то, что воинская обязанность была снята. Нам необходимо критически проанализировать это решение", - заявила Хёгль. Высказывания депутата от партии социал-демократов (СДПГ) вызвали широкую дискуссию в ФРГ, к которой подключилась и министр обороны. Почему такие разговоры возникли в Германии в 2020 году, через девять лет после отказа от призывной армии? И какие мнения сейчас преобладают по этому поводу? DW проследила за ходом дискуссии.

Скандал из-за неонацистов в элитных подразделениях бундесвера

Поводом вспомнить о всеобщем призыве в армию стал громкий скандал: в части специального назначения Kommando Spezialkräfte (KSK), элитном подразделении бундесвера, обнаружили значительное число сторонников правоэкстремистских взглядов. Это вынудило министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) начать реформу спецназа, предъявив его командованию ультиматум: если до 31 октября не очистят от правых радикалов личный состав KSK и не пересмотрят с ним работу, то спецподразделение будет полностью расформировано. Одна из рот была распущена немедленно и полностью.

Ева Хёгль, уполномоченная бундестага по делам военнослужащих бундесвера

Ева Хёгль, уполномоченная бундестага по делам военнослужащих бундесвера

Как это связано со всеобщей воинской повинностью, спросит себя читатель. Дело в том, что в послевоенной Западной Германии армия строилась на принципах парламентского контроля и близости к обществу, а ее военнослужащие должны были быть, по замыслу, "гражданами страны в униформе". От службы в армии можно было отказаться тем, кому убеждения не позволяли держать в руках оружие - такое право было закреплено в Основном законе страны. Такие лица привлекались к альтернативной гражданской службе, как правило, в социальной сфере.

Все эти меры были приняты для того, чтобы между бундесвером и обществом не возникло пропасти, которая могла бы привести к радикализации личного состава армии. Считается, что именно эти опасения были главной причиной того, почему воинскую обязанность в Германии отменили только в 2011 году. Призыв может быть возобновлен только в случае немедленной и непосредственной угрозы для безопасности страны.

Критики: Призыв не поможет в борьбе против правого экстремизма

Идея уполномоченной по делам бундесвера не нашла широкого отклика - ее не поддержали даже в собственной партии. Тандем руководителей СДПГ Заскиа Эскен (Saskia Esken) и Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans) в совместном заявлении отметили, что всеобщая воинская обязанность - не то средство, которое способно предотвратить правый экстремизм в бундесвере. Позже Эскен добавила, что выступает за то, чтобы в Германии для молодых людей была введена обязанность проходить гражданскую службу.

Под огнем критики: спецназ бундесвера KSK

Под огнем критики: спецназ бундесвера KSK

Не встретила поддержки идея Хёгль и у блока ХДС/ХСС - партнеров социал-демократов по правящей коалиции. Часы "не открутить назад", заметил о возможном возвращении к призывной армии глава входящей в коалицию баварской партии ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder). Обороноспособность страны от такого шага "скорее только ослабнет", полагает Зёдер. Он выступает за то, чтобы сделать более привлекательной добровольную службу на благо государство, которую молодые люди могли бы пройти после школы и до поступления в университет.  

Поддержали уполномоченную по делам бундесвера только в Объединении военнослужащих запаса Германии. Однако и там предостерегли от скоропалительных политических решений. "Обязательный призыв был отменен слишком быстро и без анализа - было бы неверно так же без анализа его возвращать", - сообщил председатель объединения Андре Вюстнер (André Wüstner) в интервью SWR.

По его словам, восстановление обязательного призыва потребует хорошо проработанного плана и готовности "потратить значительные суммы денег". При этом он напомнил, что большинство немцев выступают за возвращения призыва. Возможно, Вюстнер прав: последнее известное социологическое исследование на эту тему проводилось в 2018 году, и тогда большинство жителей страны (55,6 процента) действительно высказались за восстановление обязательного призыва в бундесвер.

План Минобороны ФРГ: "Твой год для Германии"

Отрицательно отреагировала на предложение вернуть всеобщую воинскую повинность и глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Но у нее в этой связи уже есть свой план. Министр объявила, что с 2021 года в бундесвере появится новая добровольная служба, которая получила название "Твой год для Германии". Молодые люди, которые решат принять в ней участие, получат базовую военную подготовку в течение полугода, а затем смогут продолжить обучение или пройти службу в качестве военнослужащих запаса уже по месту проживания - в течение следующего полугода.

министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer)

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Программа предполагает как военную, так и альтернативную, то есть гражданскую службу. В идеале Минобороны видит в гражданской службе противоядие от распространения популизма и попыток расколоть общество, потому что возможность "взять на себя ответственность" и "почувствовать уважение" представилась бы и людям с миграционными корнями, пояснила Крамп-Карренбауэр.

Детали она пообещала представить в конце июля и тогда же начать рекламную кампанию среди молодежи. Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 продемонстрировала, как важна помощь армии и военнослужащих запаса, а новая служба только усилит возможности бундесвера по защите страны и Североатлантического альянса, уверены в германском оборонном ведомстве.

От обязательного призыва к обязательной гражданской службе?

После отмены всеобщей воинской обязанности в 2011 году в ФРГ осталась только добровольная служба, которую можно пройти, конечно, и на гражданке. Противники идеи возвращения призыва предлагают подумать о том, чтобы сделать обязательной гражданскую службу. Тем более, что сейчас, как заметила сопредседатель СДПГ Заскиа Эскен, сложилась такая ситуация, что желающих пройти гражданскую службу больше, чем свободных мест для них.

Как и представители социал-демократов, Крамп-Карренбауэр также выступила за эту идею "службы на благо общества" в обязательном порядке. Но пока такие предложения не находят поддержки у тех, кто непосредственно оказывает помощь нуждающимся, например, у христианских союзов благотворительных организаций. Добровольцы приходят без опыта работы, им необходимо обучение. "У работодателей нет возможностей принимать в свои ряды 700 тысяч молодых людей ежегодно и помогать им", - заявил Петер Нейэр (Peter Neher), глава Caritas - сети благотворительных организаций Римско-католической церкви.

По официальным подсчетам, сегодня в программе добровольной гражданской службы участвуют каждый год около 45 тысяч человек. Минимальная продолжительность программы - 6 месяцев, максимальная - два года. За свою службу те, кто ее несет, получают до 414 евро в месяц на карманные расходы, в большинстве случаев оплачивается проживание и питание, работодатели обеспечивают добровольцев медицинской и социальной страховкой.

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  • Ein Eurofighter der Bundeswehr hebt ab (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Долго и дорого, или Eurofighter

    Истребитель Eurofighter является современным боевым самолетом бундесвера, и одним из самых скандальных. По престижу проекта - в разработке участвовали несколько европейских стран - ударили серьезные проблемы с эксплуатацией. Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро.

  • Bundeswehrmitarbeiter warten Jagdflugzeuge des Typs Tornado (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    "Торнадо", который летает только днем

    Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

  • Deutschland Transall-Maschinen sollen für Abschiebungen eingesetzt werden (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Сколько еще летать этому старому самолету?

    Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

  • Airbus A 400 M (imago/PanoramiC)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Главная головная боль

    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


Контекст

Суд ФРГ подтвердил право СМИ сообщать о секретных докладах бундесвера

Сообщая о содержании текущих отчетов бундесвера, средства массовой информации не нарушают авторских прав, подтвердила Федеральная судебная палата Германии. (30.04.2020)  

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