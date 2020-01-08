В Германии дорожает бочковое пиво

Немцам придется раскошелиться: крупнейший в Германии пивоваренный холдинг Radeberger, заводы которого производят, в частности, такие марки пива как Jever, Berliner Pilsner, Schlösser Alt, Freiberger, хорошо известные так же в России и Украине, заявил о том, что повышает цены на бочковое пиво. Удорожание ожидается в начале марта, но на сколько конкретно поднимутся цены, - концерн пока не сообщает. Эксперты говорято 4-5 процентах. Это как будто немного, но надо учитывать, сколько пива пьют немцы и то, что примерно 20 процентов всего выпиваемого ими пива приходится именно на бочковое.

Экология против пива?

Необходимость повышения концерн объясняет растущей себестоимостью продукции и тем, что издержки уже не удается компенсировать за счет внутренних резервов. Причины удорожания - так сказать, экологического характера. Речь идет о росте затрат на электроэнергию и логистику (в частности, на транспортные расходы), а также о необходимых инвестициях намногооборотное производство.Кроме того, постоянно повышаются зарплаты, и надо учесть также, что ячмень, который является главным "сырьем" для немецкого пива, дорожает уже в течение нескольких лет.

В немецких пивных кружка бочкового пива может стоить и 50 центов, и 5 евро: все зависит от места, времени и, конечно, сорта пива. В среднем, литр бочкового пива стоит в Германии примерно 2 евро. По немецким меркам это немного. Да и в европейском сравнении немецкая цена - весьма умеренная. В Турции и на Кипре, например, бочковое пиво в полтора раза дороже. Правда, скажем, в Болгарии - почти вдвое дешевле. Но речь идет только о чистых цифрах, качество продаваемого пива тут не учитывается.

О том, что предполагается повысить цены на бочковое пиво, заявили еще несколько пивоваренных заводов и фирм. Это сделает, в частности, Krombacher, где выпускается самое популярное в Германии пиво - Krombacher Pils. Такие же планы - у пивоварни Veltins. Зато любители рейнского карнавала могут вздохнуть с облегчением: цены на "кельш" (особое кельнское пиво) не будут повышены.

В Германии на душу населения сегодня выпивается примерно 100 литров пива в год. Сорок лет назад каждый немец выпивал намного больше: в среднем, 140 литров в год.

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