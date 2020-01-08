В Германии дорожает бочковое пиво

Немцам придется раскошелиться: крупнейший в Германии пивоваренный холдинг Radeberger, заводы которого производят, в частности, такие марки пива как Jever, Berliner Pilsner, Schlösser Alt, Freiberger, хорошо известные так же в России и Украине, заявил о том, что повышает цены на бочковое пиво. Удорожание ожидается в начале марта, но на сколько конкретно поднимутся цены, - концерн пока не сообщает. Эксперты говорято 4-5 процентах. Это как будто немного, но надо учитывать, сколько пива пьют немцы и то, что примерно 20 процентов всего выпиваемого ими пива приходится именно на бочковое.
Экология против пива?
Необходимость повышения концерн объясняет растущей себестоимостью продукции и тем, что издержки уже не удается компенсировать за счет внутренних резервов. Причины удорожания - так сказать, экологического характера. Речь идет о росте затрат на электроэнергию и логистику (в частности, на транспортные расходы), а также о необходимых инвестициях намногооборотное производство.Кроме того, постоянно повышаются зарплаты, и надо учесть также, что ячмень, который является главным "сырьем" для немецкого пива, дорожает уже в течение нескольких лет.
В немецких пивных кружка бочкового пива может стоить и 50 центов, и 5 евро: все зависит от места, времени и, конечно, сорта пива. В среднем, литр бочкового пива стоит в Германии примерно 2 евро. По немецким меркам это немного. Да и в европейском сравнении немецкая цена - весьма умеренная. В Турции и на Кипре, например, бочковое пиво в полтора раза дороже. Правда, скажем, в Болгарии - почти вдвое дешевле. Но речь идет только о чистых цифрах, качество продаваемого пива тут не учитывается.
О том, что предполагается повысить цены на бочковое пиво, заявили еще несколько пивоваренных заводов и фирм. Это сделает, в частности, Krombacher, где выпускается самое популярное в Германии пиво - Krombacher Pils. Такие же планы - у пивоварни Veltins. Зато любители рейнского карнавала могут вздохнуть с облегчением: цены на "кельш" (особое кельнское пиво) не будут повышены.
В Германии на душу населения сегодня выпивается примерно 100 литров пива в год. Сорок лет назад каждый немец выпивал намного больше: в среднем, 140 литров в год.
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По традиционному рецепту
Согласно баварскому закону о чистоте пива, принятому в 1516 году, для производства этого напитка должны использоваться только вода, ячменный солод, дрожжи и хмель. С 1987 года в Германии стали продавать пиво, изготовленное в странах ЕС с добавлением других ингредиентов. Сами же немецкие пивовары до сих пор варят пиво по традиционному рецепту.
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Столица пива Берлин
Особенно много пивоварен в Берлине. В последние годы пивоварением стали активно заниматься и иммигранты. Особой славой в немецкой столице пользуются такие пивоварни, как Schoppe Bräu, Heidenpeters, Ale Mania, BrauKunstKeller, Crew Republic.
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Немцы - чемпионы мира?
Во всем мире производится 15 тысяч сортов пива. Треть из них - в Германии. Полторы тысячи пиврварен насчитывается здесь. Однако не известно, являются ли немцы чемпионами мира по потреблению пива. По статистике, на душу населения в ФРГ приходится около 110 литров пива в год. Между тем, в Чехии производится ежегодно до 150 литров пива на душу населения. Другое дело, что много идет на экспорт.
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Местные особенности
Заказывая в немецком ресторане пиво, укажите конкретный сорт. Иначе вам обязательно подадут один из местных: в Мюнхене - традиционное для баварцев пшеничное пиво (Weizenbier), в Кельне - кельнское пиво (Kölsch), а в Гамбурге - пиво бренда Astra. Но дюссельдорфское альтбир (Alt-Bier), например, в кельнских пивных вы напрасно будете заказывать: Кельн и Дюссельдорф поглядывают друг на друга свысока.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
Пиво из правильной посуды
Для каждого сорта немецкого пива предназначен особый сосуд. Kölsch, например, пьют из специальных тонких стаканов (Kölner Stange) вместимостью 0,2 литра, пшеничное Weizenbier - из высоких поллитровых, а то и литровых стаканов, расширяющихся кверху, а Pils - из бокалов в форме тюльпана.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
Крепкие сорта
В большинстве сортов немецкого пива содержится примерно пять процентов алкоголя. Зато в Баварии пить пиво нужно осторожно. В производимом там пиве содержание алкоголя составляет порой шесть процентов. Между прочим, традиционный баварский завтрак дополняет кружка светлого нефильтрованного пива (Helles). Так что не удивляйтесь, если в Мюнхене вас им будут угощать поутру.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
Пивные коктейли
Не все немцы предпочитают пить пиво в чистом виде. Смешивать его с другими напитками в Германии любят даже утонченные гурманы. Самый популярный в пивной коктейль - это радлер (Radler). В его состав входят пиво и лимонад. Кое-кто также любит смесь пива с кока-колой.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
Пиво на берлинский лад
Что касается приготовления пивных коктейлей, то больше всех, пожалуй, тут изощряются берлинцы. В столичных ресторанах вам могут предложить берлинское белое пиво (Berliner Weisse) даже в сочетании с сиропом из малины или подмаренника душистого. Напиток приобретает ярко-розовый или ядовито-зеленый цвет. Подают его в широких рюмках из тонкого стекла.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
В Германии пить пиво можно почти везде
В отличие от многих других стран, в Германии пить пиво разрешается даже прямо на улице. Но вот в общественном транспорте - к примеру, в Кельне и Берлине - употребление алкоголя, в том числе и пива, запрещено.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
Пивные бутылки не выбрасываются
Защита окружающей среды для немцев - одна из важнейших задач. И звание чемпиона мира по утилизации отходов и переработке мусора Германия действительно заслужила. В ФРГ бутылки из-под пива и других напитков, как правило, не выбрасываются, а сдаются обратно в магазин. В стоимость товара включен залог за тару (Pfand).
Автор: Кейт Мюзер, Наталия Королева