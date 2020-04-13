В Германии горят виноградники (фото)

Вайнбёла • Виноград, даже если это морозостойкий сорт, относится к теплолюбивым растениям, поэтому на зиму лозу укрывают. Весной, когда становится заметно теплее, на ветках начинают появляться и набухать почки.
В этот момент заморозки могут привести к вымерзанию ростков. Возможно, вся лоза и не погибнет, но замедлится развитие, сдвинутся сроки цветения и плодоношения. При этом держать лозу укрытой после зимы тоже не рекомендуется. Поэтому виноделы используют разные иные методы защиты винограда от заморозков.
Например, этот винодел из деревни Вайнбёла, что в Саксонии, разводит костры между лозами. Дым от костра создает барьер, не пуская холодный воздух к молодым росткам.
Такой метод - не самый безопасный, подходит не всем: огонь должен быть рядом с лозой, но без угрозы перекинуться на виноградник.
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Автор: Максим Нелюбин