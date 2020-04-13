 В Германии горят виноградники (фото) | Кадр дня | DW | 14.04.2020

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Кадр за кадром

В Германии горят виноградники (фото)

Разводя костры между лозами, немецкие виноделы спасают будущее вино от весенних заморозков.

Саксония. Костры на виноградниках. Вид сверху

Вайнбёла • Виноград, даже если это морозостойкий сорт, относится к теплолюбивым растениям, поэтому на зиму лозу укрывают. Весной, когда становится заметно теплее, на ветках начинают появляться и набухать почки.

Почки на лозе раскрываются

В этот момент заморозки могут привести к вымерзанию ростков. Возможно, вся лоза и не погибнет, но замедлится развитие, сдвинутся сроки цветения и плодоношения. При этом держать лозу укрытой после зимы тоже не рекомендуется. Поэтому виноделы используют разные иные методы защиты винограда от заморозков.

Саксония. Винодел разводит костер

Например, этот винодел из деревни Вайнбёла, что в Саксонии, разводит костры между лозами. Дым от костра создает барьер, не пуская холодный воздух к молодым росткам.

Саксония. Костры посреди виноградника

Такой метод  - не самый безопасный, подходит не всем: огонь должен быть рядом с лозой, но без угрозы перекинуться на виноградник.

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    Автор: Максим Нелюбин


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