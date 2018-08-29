В Германии гадают, почему падают цены на золото

В мире множатся политико-экономические кризисы, а золото - извечный антикризисный актив - при этом дешевеет. Главным конкурентом традиционной "тихой гавани" эксперты считают доллар.
Почему люди покупают золото? Потому что украшения из него красивые и испокон веков считаются престижными. Почему запасами этого благородного металла традиционно обзаводятся инвесторы и государства? Потому что за золотом прочно закрепился имидж очень надежного или даже самого надежного в мире резервного актива, способного с прибылью или хотя бы без потерь пережить любой кризис или всплеск инфляции. Так что в неспокойные времена спрос на золото и цены на него обычно растут.
Вокруг кризисы, но в традиционную "тихую гавань" мало кто заходит
Почему же тогда сейчас золото дешевеет, задаются вопросом различные немецкие СМИ. Ведь вокруг столько кризисных явлений: торговая война США и Китая, выход Великобритании из ЕС, обвал турецкой лиры, внутриполитические и долговые проблемы Италии, конфликт вокруг иранской ядерной программы, ужесточение американских санкций против Ирана и России, теперь еще и тема импичмента Трампу.
А цена тройской унции на фоне всех этих потенциально весьма опасных для мировой экономики и глобальной финансовой стабильности событий с апреля неуклонно падает. Тогда котировки достигли годового максимума на уровне 1365 долларов, после чего к середине августа снизились почти до 1170 долларов - самого низкого уровня с января 2017 года. Иными словами, золото за какие-то четыре месяца подешевело чуть ли не на 15 процентов. В последние дни августа котировки после небольшого отскока поднялись примерно до отметки 1210 долларов за тройскую унцию.
"Профессионалы бегут толпами", - сообщает портал биржевой информации Boerse-online, анализируя рынок фьючерсов на золото. "Никогда прежде на рынке золота не было так много игроков на понижение, как сейчас", - констатирует аналитик сырьевого рынка немецкого банка Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch). "Благородный металл со славой "антикризисного актива" и "тихой гавани" сам оказался в кризисе", - приходит к выводу аналитический обзор информационного агентства dpa.
Разные причины и один настоящий конкурент
В чем причина? В статье на сайте экономического журнала Capital приводятся самые разные объяснения экспертов. Одни указывают на низкий спрос на золото на принципиально важном для него рынке Индии, другие допускают, что современные инвесторы в качестве особо надежных активов рассматривают теперь акции таких технологических гигантов, как Amazon и Apple, третьи полагают, что на рынке опасаются возможных крупных продаж со стороны Центробанка Турции, погружающейся в кризис, и предусмотрительно закрывают позиции.
И все же одной из главных, если не основной, причин падения цен на золото большинство специалистов называют укрепление доллара США. В интервью dpa аналитик немецкого банка HSH Nordbank Ян Эдельман (Jan Edelmann) объясняет: золотом на мировом рынке торгуют за доллары, и если американская валюта дорожает, то многим участникам рынка, особенно в странах с развивающимися экономиками, приходится сокращать покупки, что ведет к падению спроса. Аналогичный эффект, кстати, наблюдается и на рынке нефти.
Вообще доллар - извечный конкурент золота, напоминает агентство dpa. По словам Карстена Фрича из Commerzbank, номинированные в долларах "американские государственные облигации инвесторы тоже считают надежными активами высшего класса". При этом у облигаций имеется одно крайне важное преимущество: они обеспечивают регулярное получение процентных выплат, тогда как золото просто лежит в инвестиционном портфеле в ожидании роста курсовой стоимости.
Эксперты ожидают технического отскока
Более того, проценты по американским гособлигациям в скором будущем еще больше вырастут, поскольку Федеральная резервная система США (ФРС), следуя курсу на ужесточение кредитно-денежной политики, может до конца этого года еще два раза поднять базовую ставку. В следующем году удорожание денег в Америке, скорее всего, продолжится. Действия ФРС повысят инвестиционную привлекательность облигаций, а потому усилит отток капитала с развивающихся рынков и конвертацию средств в доллары, что, согласно экономической теории и практике, должно будет еще больше укрепить валюту США.
Все это омрачает перспективы благородного металла, ведь исследование британской аналитической компании Capital Economics, на которое ссылается dpa, пришло к однозначному выводу: золото в прошлом дорожало только в тех случаях, когда одновременно дешевел доллар.
В такой ситуации эксперты скорого "ренессанса" золота не ждут: ни о каком возвращении к историческому максимуму семилетней давности, когда благородный металл стоил свыше 1900 долларов за тройскую унцию, и речи нет. Но на определенный рост котировок в обозримом будущем специалисты все же рассчитывают. Так, Ян Эдельман полагает, что основную часть на пути вниз курс золота уже прошел, и теперь может начаться движение вверх, а Карстен Фрич ждет технического отскока: в какой-то момент многочисленным игрокам на понижение придется закрывать свои позиции, и это приведет к росту цен. Тем более, если, по его словам, где-то на планете разразится настоящий кризис.
Портал Boerse-online цитирует аналитика сырьевых рынков европейского отделения американской инвестиционной компании Wisdom Tree Нитеша Шаха (Nitesh Shah): "Наш базовый сценарий исходит из роста котировок до 1307 долларов за унцию к середине 2019 года".
Как в такой ситуации расценить активную скупку золота, осуществлявшуюся нынешним летом Центральным банком Российской Федерации? Правильно ли поступает Россия, приобретая и накапливая дешевеющий актив? И насколько актуален сегодня тезис газеты Die Welt трехлетней давности о том, что Владимир Путин загнал свою страну в "ловушку золотых резервов"? Об этом - в отдельной статье.
Смотрите также: