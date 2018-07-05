 В Германии в пятый раз принят бездефицитный бюджет | Германия | DW | 05.07.2018

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Германия

В Германии в пятый раз принят бездефицитный бюджет

В бундестаге одобрили бюджет на 2018 год. Его позднее принятие обусловлено длительными переговорами по формированию правительственной коалиции в Германии.

бундестаг

Бундестаг в четверг, 5 июля, большинством голосов утвердил федеральный бюджет на 2018 год.Депутаты одобрили статьи расходов на общую сумму в размере 343,6 миллиарда евро, что на 3,9 процента больше, чем в 2017 году. "За" проголосовали 386 политиков, "против" высказались 282. Пятый год подряд бюджет ФРГ станет бездефицитным. Позднее принятие нынешнего бюджета обусловлено длительными переговорами по формированию правительственной коалиции в Германии после выборов в бундестаг в сентябре 2017 года.

В пятницу, 6 июля, начнутся правительственные консультации по бюджету на 2019 год. Согласно проекту министра финансов ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), расходы в следующем году составят 356,8 миллиарда евро, что на 3,8 процента больше, чем в 2018.

Расходы на оборону и МВД могут вырасти

Контекст

Германия стремится к увеличению военных расходов до 2 процентов ВВП согласно договоренностям в НАТО, однако достичь показателя до 2024 года не удастся, сказала канцлер ФРГ. (15.06.2018)

Бюджетная смета предусматривает расходы ФРГ на этот год в размере 343,6 млрд евро. Сальдо, как ожидается, будет равно нулю. Доходы от налоговых поступлений составят порядка 321,3 млрд евро. (28.06.2018)

Дополнительные деньги в 2018 году будут выделены на финансирование новых рабочих мест в полиции, таможне и Федеральном управлении по делам миграции и беженцев. Также планируется увеличение расходов на оборону. В новом бюджете на оборону предусмотрено 38,5 миллиарда евро. В 2019-м оборонительные расходы могут вырасти до 42,9 миллиарда евро. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что к 2024 году Германия планирует довести военные расходы до 1,5 процента от ВВП.

По данным немецких СМИ, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) настаивает на необходимости выделить до конца легислатурного периода в 2021 году для бундесвера на 15 миллиардов евро больше, чем предусмотрено в бюджетном плане.

Кроме того, в бюджете заложены средства для финансирования новых пособий на приобретение собственного жилья для семей с детьми и обеспечения более 5 тысяч школ быстрым доступом в интернет.

Принятым бюджетом остались довольны не все партии бундестага. "Зеленые" считают, что принятое финансирование практически не решает вопросы, связанные с детской бедностью, социальным расслоением и проблемы изменения климата. В "Левой партии", в свою очередь, раскритиковали повышение расходов на нужды бундесвера.

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    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

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