В Германии в автобусах и поездах задержаны более 14 тысяч нелегалов

Правоохранительные органы Германии в 2018 году задержали в автобусах и поездах на территории страны более 14 тысяч человек, незаконно находившихся в ФРГ. Это следует из полицейской сводки, попавшей в распоряжение немецкой газеты Rheinische Post. Выдержки из документа издание обнародовала в понедельник, 28 января.

Как свидетельствует отчетность, большинство нарушителей - граждане Афганистана и Нигерии. С января по ноябрь 2018-го в железнодорожном транспорте были задержаны 7943 нелегала, в автобусах дальнего следования - 6066.

Автобусы будут проверять тщательнее

Как отмечает издание, теперь власти Германии планируют проводить автобусные проверки более тщательно. Это связано с недавним решением Европейского суда в Люксембурге.

Этот суд в экспертном заключении для Федерального административного суда ФРГ установил, что Шенгенский кодекс о границах запрещает компаниям, отвечающим за перевозки в автобусах дальнего следования, осуществлять паспортный контроль их пассажиров .

В 2018 году в Германии также выросло число депортаций беженцев в другие страны ЕС. С января по конец ноября из ФРГ были выдворены 8658 нелегальных мигрантов.

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