 В Германии в автобусах и поездах задержаны более 14 тысяч нелегалов | Новости из Германии о Германии | DW | 28.01.2019

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Германия

В Германии в автобусах и поездах задержаны более 14 тысяч нелегалов

Большинство иностранцев, незаконно прибывших в Германию, - граждане Афганистана, Нигерии, Ирака, Сирии и Турции.

Полицейская проверка документов на трассе A13

Полицейская проверка документов на трассе A13 (фото из архива)

Правоохранительные органы Германии в 2018 году задержали в автобусах и поездах на территории страны более 14 тысяч человек, незаконно находившихся в ФРГ. Это следует из полицейской сводки, попавшей в распоряжение немецкой газеты Rheinische Post. Выдержки из документа издание обнародовала в понедельник, 28 января.

Контекст

Вопреки мрачным прогнозам, процесс трудоустройства беженцев в ФРГ идет быстрее, чем ожидали. В Германии учатся или работают уже около 400 тысяч беженцев. (29.12.2018)

Цифры красноречивы: наплыв мигрантов в Евросоюз позади, число вновь прибывающих резко падает. Однако в ЕС уже не осталось стран, готовых к проведению политики открытых границ. (28.06.2018)

Как свидетельствует отчетность, большинство нарушителей - граждане Афганистана и Нигерии. С января по ноябрь 2018-го в железнодорожном транспорте были задержаны 7943 нелегала, в автобусах дальнего следования - 6066.

Автобусы будут проверять тщательнее

Как отмечает издание, теперь власти Германии планируют проводить автобусные проверки более тщательно. Это связано с недавним решением Европейского суда в Люксембурге.

Этот суд в экспертном заключении для Федерального административного суда ФРГ установил, что Шенгенский кодекс о границах запрещает компаниям, отвечающим за перевозки в автобусах дальнего следования, осуществлять паспортный контроль их пассажиров .

В 2018 году в Германии также выросло число депортаций беженцев в другие страны ЕС. С января по конец ноября из ФРГ были выдворены 8658 нелегальных мигрантов.

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    Автор: Ирина Филатова


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