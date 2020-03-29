 В Германии вылечили двух французов с Covid-19 | Новости из Германии о Германии | DW | 10.04.2020

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Германия

В Германии вылечили двух французов с Covid-19

Двое мужчин из региона Эльзас две недели находились на искуственной вентиляции легких в Университетской клинике Ульма. После успешного лечения они вернулись во Францию.

Аппарат для искусственной вентиляции легких в одной из немецких клиник

Аппарат для искусственной вентиляции легких в одной из немецких клиник

Из Университетской клиники немецкого города Ульма выписаны двое французов, которые поступили ранее с заболеванием Covid-19, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2. Как сообщает клиника на своем сайте в пятницу, 10 апреля, состояние здоровья мужчин 60 и 54 лет в последние дни значительно улучшилось, и они будут переведены на стационарное лечение на родине.

Двое жителей региона Эльзас, который расположен на востоке Франции и граничит с Германией, были доставлены в клинику в Ульме на вертолете в конце марта. На тот момент в эльзасских больницах не хватало мест для тех, кто из-за тяжелого течения Covid-19 нуждается в искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Лечение в Ульме прошло успешно, теперь мужчины больше не нуждаются в ИВЛ, говорится далее в сообщении. Они будут доставлены во Францию в двух отдельных каретах скорой помощи,  для полного выздоровления им понадобятся одна или две недели.

В связи с пандемией коронавируса в Университетской клинике Ульма были значительно расширены ресурсы, необходимые для лечения в реанимации, в том числе ИВЛ. В настоящее время здесь на лечении находятся 52 пациента с Covid-19, 22 из них - в реанимации.

Во Франции от Covid-19 умерли более 12 тысяч человек

По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения коронавирусом, выявлены более чем в 200 странах и территориях. Инфицированы более 1,6 миллиона, от последствий заражения умерло более 97 тысяч человек. Больше всего жертв - в Италии. Во Франции насчитывается почти 117 тысяч зараженных, в Германии - более 118 тысяч. При этом в ФРГ от последствий Covid-19 скончались 2,6 тысячи человек, а во Франции - более 12 тысяч.

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    Автор: Максим Нелюбин


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