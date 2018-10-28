В Германии вручена премия за защиту окружающей среды

В Эрфурте в воскресенье, 28 октября, состоялось торжественное награждение лауреатов независимой Немецкой экологической премии (Deutscher Umweltpreis) за 2018 год. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) вручил престижную награду морскому биологу Антье Бётиус (Antje Boetius) из института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Бремерхафене и междисциплинарной группе экспертов по сточным водам из Лейпцига - Рональду Мюллеру (Roland A. Müller), Манфреду ван Аффердену (Manfred van Afferden), Ми Ён Ли и Вольфу-Михаэлю Хиршфельду (Wolf-Michael Hirschfeld). Общий размер премиальной выплаты составляет 500 тысяч евро.

Присуждением премии Немецкий федеральный фонд окружающей среды (DBU) отмечает значение морей для климата, разнообразия видов животных и растений, а также предостерегает от изменения климата, загрязнения окружающей среды и чрезмерного вылова рыбы, отмечается на сайте фонда.

Ранее лауреатом премии был Михаил Горбачев

51-летняя Бётиус в своих исследованиях, в частности, подтвердила значение глубоководных бактерий для глобального климата. В свою очередь, четверо ученых из Лейпцига, по словам генсекретаря DBU Александера Бонде (Alexander Bonde), проделали выдающуюся новаторскую работу по защите водных ресурсов в Иордании, которая входит в тройку стран мира с самым большим дефицитом воды.

Премия Немецкого федерального фонда окружающей среды - самая крупная экологическая премия в Европе - присуждают нерегулярно с 1993 года. В 2010 году ее третьим по счету почетным лауреатом стал бывший президент СССР и основатель Международного Зеленого КрестаМихаил Горбачев.

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