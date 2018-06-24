В Германии впервые в истории родились большие панды

Берлин • В Берлинском зоопарке в прошлые выходные появились на свет сразу две крошечные… большие панды. Одна весит 186 граммов, вторая - 136 граммов. В истории немецких зоопарков это произошло впервые. Хотя беременность больших панд продолжается почти 150 дней, о предстоящем долгожданном пополнении стало известно всего около недели назад. При этом во время ультразвукового исследования был виден лишь один плод, так что близнецы стали для всех приятной неожиданностью.

Панда-мама Мэн Мэн с одним из своих малышей

Как сообщили в зоопарке, малыши чувствуют себя отлично. Шестилетняя мама Мэн Мэн, для которой они стали первенцами, прекрасно выполняет свои обязанности. Ближайшие недели они проведут в спокойствии и вдали от глаз публики. В свою очередь, девятилетний отец Цзяо Цин в уходе за потомством участия не принимает. Cотрудников зоопарка уже поздравил правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller).

Панда-отец Цзяо Цин за своим любимым занятием - поеданием бамбука

В дикой природе сейчас насчитывается около двух тысяч больших панд. В Китае для их охраны создано около четырех десятков заповедников. Панды Мэн Мэн и Цзяо Цин переехали на временное жительство в Берлин из КНР в 2017 году. Они являются собственностью Китая, как и их потомство. Ежегодно зоологический сад немецкой столицы перечисляет китайским властям лицензионный сбор в размере одного миллиона евро.

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Старейший зоопарк Германии отметил 175-летний юбилей



Берлинский зоопарк 1 августа 2019 года старейший немецкий зоопарк - Zoologischer Garten Berlin - отмечает свое 175-летие. Он был открыт в Берлине в 1844 году. На этой фотографии нас приветствует одна из нынешних обитательниц - любимица публики панда Менг Менг. По случаю юбилея мы подготовили подборку старых фотографий, почтовых открыток, картин и рисунков, на которых зоосад изображен в разные времена и эпохи.

Берлинский зоопарк Этот рисунок из газетной публикации позапрошлого века показывает, как Берлинский зоопарк выглядел с высоты птичьего полета в 1873 году. Земельный участок для зоопарка - часть территории своего фазанника - в свое время выделил прусский король Фридрих Вильгельм IV. Он же распорядился предоставить требовавшийся для начала кредит.

Берлинский зоопарк Задержимся на высоте, но совершим прыжок во времени. На фотографии 1930 года виден не только зоопарк, но и Мемориальная церковь кайзера Вильгельма в начале улицы Курфюрстендамм. Храм был возведен в 1890-х годах в честь первого германского императора Вильгельма I. В 1943 года он сильно пострадал в результате бомбового налета. После войны руины церкви превратили в мемориал разрушения и созидания.

Берлинский зоопарк Инициатором создания зоопарка и директором-основателем был первый профессор кафедры зоологии Берлинского университета (ныне - имени братьев Гумбольдтов) - Мартин Генрих Лихтенштейн. В свою очередь проект Лихтенштейна на утверждение прусскому королю представил выдающийся немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт. Эта фотография сделана здесь в 1925 году.

Берлинский зоопарк Так выглядели посетители зоосада в начале 1920-х годов. На заднем плане - клетки с хищниками. Сегодня по числу видов Берлинский зоопарк находится на первом месте в мире - 1400, а общее число здешних животных превышает 20 тысяч.

Берлинский зоопарк Поменяем перспективу и посмотрим на это же место, так сказать, глазами тигра. Вашему вниманию - картина немецкого художника-импрессиониста Макса Слефогта, написанная им в начале XX века.

Берлинский зоопарк В 1870-х годах в зоопарке были построены вольеры и павильоны для слонов, страусов, аистов и других болотных птиц, а также эти главные входные Слоновьи ворота (Elefantentor), украшенные двумя 27-тонными каменными фигурами. Они стали своего рода архитектурной визитной карточкой зоопарка и популярным мотивом для фотографов.

Берлинский зоопарк На фотографии - один из нынешних обитателей, принимающий водные процедуры в жаркий летний день. Слоны появились здесь в 1857 году. Пользуясь случаем, отметим, что в самый первый раз… слоновья нога ступила на немецкие земли более чем за тысячу лет до этого - когда в 802 году в Ахен императору Карлу Великому доставили такой диковинный подарок от багдадского халифа Гаруна-аль-Рашида.

Берлинский зоопарк Здесь ворота изображены на почтовой открытке в стиле модерн, выпущенной Венскими мастерскими в 1911 году. Каменные слоны сохранились и по сей день, хотя сам зоопарк очень сильно пострадал во время Второй мировой войны.

Берлинский зоопарк Слоновьи ворота, они же - Элефантентор, на открытке 1899 года. Отметим также, что после войны в Берлине появился второй зоопарк - созданный в 1954 году по решению властей ГДР в районе Фридрихсфельде.

Берлинский зоопарк Так раньгше выглядел слоновник. Эта фотография датирована 1879 годом. Слоновник во время Второй мировой войны был разрушен. Нынешний возвели в 1955 году. По меркам середины прошлого века он был просто огромным, но позже перестал отвечать требованиям для содержания этих животных. Комплекс расширили и одновременно передали в другие зоопарки двух слоних, чтобы оставшимся было больше места.

Берлинский зоопарк На этой фотографии 1918 года изображен главный ресторан Берлинского зоопарка, находившийся в Мраморном зале. Здание было также уничтожено в результате бомбардировок. Раньше зоопарк был не просто зоопарком, а одним из центров общественной жизни города! В постройках на его территории проходили концерты и разные другие мероприятия.

Берлинский зоопарк Как ни жутко это прозвучит, в конце XIX - начале XX веков в западных странах устраивались так называемые "человеческие зоопарки", часто - в рамках колониальных выставок. Только в Германию для этих целей было привезено около трехсот групп людей из разных стран. На этой фотографии - представители народа массаи в Берлинском зоопарке в 1920 году. Поскорее перелистнем эту печальную страницу…

Берлинский зоопарк На этой гравюре 1884 года изображен прерванный концерт в Берлинском зоопарке - для того, чтобы горнист мог известить родителей о потерявшемся и найденном ребенке - рыдающей девочке, которую как раз пытается успокоить дирижер.

Берлинский зоопарк Эта фотография середины 1910-х годов явно заставит нас вспомнить про Айболита, который бежит к бегемотикам... "И хлопает их по животикам, / И всем по порядку / Дает шоколадку, / И ставит и ставит им градусники!"

Берлинский зоопарк Это - почтовая карточка 1913 года. На Концертной площади перед музыкальным павильоном зоопарка яблоку негде было упасть. Павильон, кстати, был хорошо виден на втором слайде этой галереи.

Берлинский зоопарк Так вольера белых медведей выглядела в середине 1930-х годов. Мишек в Берлине всегда любили, но главным фаворитом на все времена останется Кнут - отвергнутый матерью, но при этом забавный и жизнерадостный медвежонок, родившийся здесь в 2006 году. Кнут умер в 4-летнем возрасте в результате воспаления головного мозга, но навсегда останется яркой звездой в истории зоопарка.

Берлинский зоопарк Такой бронзовый памятник Кнуту установили в 2012 году. Интересно, что именем этого медвежонка, которое много десятилетий почти не использовалось в Германии, некоторые родители начали называть своих мальчиков. Не очень часто, но все же: около 180 случаев в период между 2006 и 2018 годами.

Берлинский зоопарк В 1899 году в зоопарке можно было покататься на верблюдах, как изображено на рисунке немецкого художника и гравера Кристиана Вильгельма Аллерса. В наши дни Берлинский зоопарк ежегодно посещает около 3,5 миллиона человек!

Берлинский зоопарк Однако завершим нашу юбилейную подборку одной из актуальных фотографий, которую мы опубликовали недавно в нашей рубрике "Кадр за кадром". Она сделана в бассейне для тюленей по случаю первого выхода, вернее - выплыва на публику здешнего молодого пополнения. Автор: Максим Нелюбин



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