В Германии взорвали мост на автобане (фото)

Зиген • Посмотреть на взрыв этого моста - эстакады над долиной на федеральном автобане A45 около города Зигена в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия - собралось около 2000 человек. Как видно на фотографиях, далеко не все соблюдали правила, действующие во время пандемии, но в остальном все прошло по плану.

Взрывать и строить

Как сообщает агентство dpa, часть эстакады в одном направлении движения была подорвана ровно в 11 часов в воскресенье, 18 октября. Для этого потребовалось немногим более 60 кг взрывчатки, распределенных примерно в пяти сотнях точек этого бетонного сооружения весом более 12300 тонн. Движение по второй части эстакады было возобновлено в три часа дня.

В ближайшие два месяца здесь будут убирать обломки, а затем приступят к строительству нового путепровода в рамках проекта по расширению проезжей части этой скоростной магистрали до шести полос движения - по три полосы в каждом направлении. На работы здесь планируется потратить 44 млн евро. Новая эстакада должна быть введена в эксплуатацию в 2024 году.

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