В Германии бундесрат заблокировал часть положений климатического пакета

Бундесрат (представительство федеральных земель Германии) в пятницу, 29 ноября, заблокировал часть самого обширного до настоящего времени пакета мер, направленных на защиту климата.

Аспекты, для которых потребуется дополнительное согласование, касаются налоговых изменений. Речь идет о повышении льгот (Entfernungspauschale, Pendlerpauschale), которые индивидуально рассчитываются по сумме транспортных затрат при поездках с работы и на работу.

Кроме того, согласовывать предстоит снижение НДС на междугородние железнодорожные перевозки и объем налоговой поддержки, предусмотренной для ремонта зданий с целью повышения их энергоэффективности.

Вместе с тем в бундесрате подчеркнули, что настроены на принятие закона, ранее получившего одобрение в бундестаге. В этих целях законодатели предложили создать специальную согласительную комиссию для устранения противоречий между двумя парламентскими структурами.

Обширный пакет мер по защите климата ранее был одобрен бундестагом

В пятницу, 15 ноября, пакет климатических мер одобрили в бундестаге депутаты из блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Законодатели утвердили целевые показатели для сокращения выбросов в атмосферу парникового газа CO2 в различных секторах. Речь идет, в частности, об энергетике, транспорте, а также о сфере жилищного строительства.

К 2030 году Германия должна на 55 процентов сократить объемы своих выбросов двуокиси углерода по сравнению с 1990-м. Этот показатель сейчас составляет 30 процентов. К 2050 году ФРГ предстоит полностью реализовать стратегическую инициативу Европейского Союза и достичь углеродной нейтральности.

За тонну выбросов CO2 транспортным компаниям и жилищному сектору с 2021 года придется платить 10 евро. В 2025 году этот показатель возрастет до 35 евро, а позднее будет колебаться в промежутке от 35 до 60 евро за тонну, в зависимости от спроса и предложения на сертификаты, дающие право на эмиссию определенного объема СО2.

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