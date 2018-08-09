 В Германии будет досрочно освобожден осужденный за теракты 11 сентября 2001 года | Новости из Германии о Германии | DW | 10.08.2018

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Германия

В Германии будет досрочно освобожден осужденный за теракты 11 сентября 2001 года

Мунир аль-Мотасадек может быть освобожден за три месяца до окончания 15-летнего тюремного срока и сразу же будет депортирован в Марокко, пишет Bild.

Мунир аль-Мотасадек

Мунир аль-Мотасадек

По информации немецкойгазеты Bild, в ближайшее время будет досрочно освобожден выходец из Марокко Мунир аль-Мотасадек, причастный к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в США и ставший первым приговоренным по этому делу. В настоящее время рассматривается возможное освобождение из гамбургской тюрьмы 15 октября, написала газета в среду, 9 августа, со ссылкой на источник в немецкой юстиции.

В 2007 году после серии судебных процессов Мунир аль-Мотасадек был приговорен к 15 годам лишения свободы за участие в террористической организации и содействие в убийстве нескольких тысяч человек. Он был активным членом террористической группы Мохаммеда Атты, которая участвовала в подготовке терактов 2001 года в США.

После освобождения - незамедлительная депортация

Планируется, что сразу после освобождения 44-летний аль-Мотасадек должен быть  депортирован в Марокко, где проживают его жена - белоруска Мария и двое детей, указывает издание. Однако в настоящее время у него отсутствуют документы, заменяющие паспорт.

Контекст

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Как отмечает Bild, немецкие власти хотят избежать необходимости социальных выплат аль-Мотасадеку. В 2006 году адвокат осужденного помощника террористов направил ходатайство о предоставлении его подзащитному социальной помощи, но оно было отклонено с обоснованием, что у террористов нет права на подобные выплаты. После окончания тюремного срока законные основания на получение социальной помощи у аль-Мотасадека могут появиться, если он останется в Германии, указывает далее газета.

По-прежнему исламист

Как пишет далее Bild, заключенный не отказался от исламистских воззрений, но при этом отличается примерным поведением и играет в тюремной футбольной команде. В ответ на запрос в официальные инстанции газете было отказано в комментариях "из соображений безопасности".

15-летний тюремный срок аль-Мотасадека заканчивается 19 января 2019 года. В 2014 году немецкий суд уже отклонил его досрочное освобождение, поскольку он не отказался от "исламистского джихадистского мировоззрения" и все еще представлял опасность.

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  • Музей 11 сентября

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  • Музей 11 сентября

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  • Музей 11 сентября

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    "Никакой террористический акт не способен сломить единую, стойкую и бесстрашную нацию. Ничто не может сокрушить нас", - заявил президент США Барак Обама, участвовавший в церемонии открытия музея 11 сентября.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Максим Нелюбин


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Атаки на США 11 сентября 2001 года - 15 лет спустя

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Музей 11-го сентября в Нью-Йорке

В Нью-Йорке открылся музей, посвященный трагическому дню 11 сентября 2001 года, жертвам террористических актов "Аль-Каиды". (16.05.2014)  

Ссылки в интернете

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Аудио- и видеофайлы по теме

Атаки на США 11 сентября 2001 года - 15 лет спустя  

11 сентября: Пентагон десять лет спустя  

Как повлияло 11 сентября 2001 года на Германию  

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