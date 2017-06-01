В Германии беженец получил два года тюрьмы за избиение прохожих

Административный суд в баварском городе Амберге в пятницу, 10 мая, огласил приговоры четырем беженцам, которых он признал виновными в нападении на прохожих. 18-летний гражданин Ирана, которого следствие считает зачинщиком преступлений, согласно уголовному законодательству для несовершеннолетних, приговорен к двум годам и одному месяцу лишения свободы.

Три его подельника, выходцы из Афганистана получили от 6 до 13 месяцев условно, сообщает агентство dpa. Относительно мягкие приговоры связаны с тем, что суд, прокуратура и обвиняемые заключили соглашение, предусматривающее смягчение наказания в обмен на признательные показания.

Мотив неизвестен

В декабре 2018 года четыре молодых соискателя убежища в Германии, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, совершили ряд нападений на прохожих и полицейских в районе вокзала и исторического центра Амберга. Пострадавшими от оскорблений и избиений были признаны 21 человек, 15 из них получили легкие телесные повреждения. При задержании злоумышленники оказали сопротивление полиции. Мотивы нападавших не удалось выяснить и в зале суда.

Это преступление еще более подогрело общественную дискуссию о необходимости высылки из Германии соискателей убежища, совершивших преступления на территории этой страны. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) призвал ужесточить миграционное законодательство.

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