В Германии бастуют сотрудники филиалов Amazon

Работники интернет-компании Amazon в Германии в ночь на понедельник, 29 июня, начали забастовку, требуя повысить зарплаты и улучшить условий труда. Профсоюз работников сферы обслуживания Verdi призвал к участию в стачке, которая должна продлиться не менее 48 часов, сотрудников шести распределительных центров - в Лейпциге (федеральная земля Саксония), Кобленце (Рейнланд-Пфальц), Райнберге, Верне (Северный Рейн - Вестфалия), а также в Бад-Херсфельде (Гессен), где находятся два филиала.

В Райнберге на забастовку вышли 400-450 сотрудников Amazon, в Бад-Херсфельде - около 500. Работники других филиалов тоже откликнулись на призыв. Представитель Amazon в Бад-Херсфельде рассказал газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что бастующие работают в разные смены и, поскольку общее число сотрудников центра составляет 3500 человек, задержки поставок не ожидаются.

Забастовка в немецких филиалах Amazon в 2018 году

Вспышки коронавируса в филиалах Amazon

Verdi уже несколько лет требует от Amazon признать тарифные договоры для сотрудников сферы розничной торговли и продаж с доставкой на дом, а также заключить с сотрудниками новое соглашение, которое гарантирует им улучшение условий работы.

В призыве профсоюза к забастовке также говорится, что Amazon ставит под угрозу здоровье персонала ради собственной прибыли. Как заявил представитель Verdi Орхан Акман (Orhan Akman), речь идет о вспышках коронавируса в ряде филиалов компании в ФРГ, в том числе в Бад-Херсфельде, где, по данным профсоюза, инфекция выявлена у 30-40 сотрудников. В Amazon не называют точное число заразившихся коронавирусом, но утверждают, что заражение произошло не на работе и что концерн принимает достаточно мер для борьбы с эпидемией.

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