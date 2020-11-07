В Германии бастует бортперсонал авиакомпании Lufthansa

В Германии в четверг, 7 ноября, началась 48-часовая забастовка бортперсонала авиакомпании Lufthansa. По все стране отменены 700 рейсов. В пятницу не состоятся еще 600 полетов. От стачки пострадают примерно 180000 пассажиров. Забастовка может затронуть и рейсы Lufthansa из Франкфурта-на-Майне в Москву.

Причиной забастовки является отказ руководства авиакомпании проводить переговоры о тарифах оплаты труда с профсоюзом бортпроводников UFO. Заместитель руководителя UFO Даниэль Флор (Daniel Flohr) сообщил, что трудовые споры могут затронуть и другие авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa - Eurowings и Sunexpress.

Lufthansa накануне, 6 ноября, пыталась добиться запрета забастовки персонала через суд, но потерпела поражение. Суды по трудовым спорам в двух инстанциях признали стачку законной, отклонив иск авиакомпании. В Lufthansa заявили, что "с сожалением принимают" судебное решение.

В предстоящие выходные дни представители авиакомпании и профсоюза UFO проведут встречу, на которой попытаются уладить разногласия и начать диалог.

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