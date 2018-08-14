В Генуе обрушился автомобильный мост: десятки людей погибли

В городе Генуя на севере Италии во вторник, 14 августа, обрушилась секция расположенного на платной автостраде А10 моста. В результате происшествия погибли не менее 35 человек, сообщают итальянские информагентства со ссылкой на пожарных и власти региона Лигурия, в котором находится Генуя.
Расположенная на высоте 40 метров секция около 100 метров длиной рухнула около 11.30 утра (12.30 мск), во время проливного дождя, сообщил сотрудник пожарной службы.
Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли назвал случившееся "колоссальной трагедией". По его словам, причиной обрушения моста стали недостатки в техническом обслуживании объекта. При обрушении могли пострадать около 20 автомобилей. На месте происшествия работают около 200 сотрудников спасательных служб, заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в своем микроблоге в Twitter.
Движение по автомобильному мосту было открыто в 1967 году. В 2016 году мост был реконструирован.
После новостей об обрушении представленные на Миланской фондовой бирже акции компании Atlantia, которая является концессионером сети итальянских автострад, упали на 4,6 процентов.
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Человеческий фактор?
Очевидно, что система вентиляции не могла достаточно быстро убрать угарный газ из туннеля. Подвела и система сигнализации: трагедия произошла на участке туннеля, который находится на французской территории, но за которую отвечает итальянская управляющая компания. Пока сигнал тревоги дошел до французской пожарной команды, драгоценное время ушло.
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Новая система защиты
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Всё стоит денег
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Движение грузовиков
Для путешественников Монбланский туннель до сих пор незаменим. В прошлом году почти 5000 машин ежедневно пользовались им. Особенно важен этот маршрут для грузовиков. Они передвигаются по туннелю группами по пять машин с сопровождающим автомобилем - и это тоже одно из последствий пожара.
Автор: Янина Семенова, Григорий Аросев