 В Генуе обрушился автомобильный мост: десятки людей погибли | Новости из Германии о Европе | DW | 14.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

В Генуе обрушился автомобильный мост: десятки людей погибли

При обрушении секции моста погибли не менее 35 человек, сообщили в правительстве Италии. На месте происшествия работают около 200 спасателей.

На месте обрушения моста 14 августа 2018 года

В городе Генуя на севере Италии во вторник, 14 августа, обрушилась секция расположенного на платной автостраде А10 моста. В результате происшествия погибли не менее 35 человек, сообщают итальянские информагентства со ссылкой на пожарных и власти региона Лигурия, в котором находится Генуя. 

Расположенная на высоте 40 метров секция около 100 метров длиной рухнула около 11.30 утра (12.30 мск), во время проливного дождя, сообщил сотрудник пожарной службы.

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли назвал случившееся "колоссальной трагедией". По его словам, причиной обрушения моста стали недостатки в техническом обслуживании объекта. При обрушении могли пострадать около 20 автомобилей. На месте происшествия работают около 200 сотрудников спасательных служб, заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в своем микроблоге в Twitter.

Движение по автомобильному мосту было открыто в 1967 году. В 2016 году мост был реконструирован.

После новостей об обрушении представленные на Миланской фондовой бирже акции компании Atlantia, которая является концессионером сети итальянских автострад, упали на 4,6 процентов.

Смотрите также:

  • Французские и итальянские рабочие

    Полвека Монбланскому туннелю

    Прорыв и пролом

    На глубине 3000 метров под вершиной Монблана встретились французские и итальянские рабочие. Последние метры горной породы были взорваны в 1962 году. Окончательно туннель был сдан в эксплуатацию шесть лет спустя.

  • Президенты Франции Шарль де Голль и Итали Джузеппе Сарагат

    Полвека Монбланскому туннелю

    Франко-итальянское сотрудничество

    16 июля 1965 года президент Франции Шарль де Голль и его итальянский коллега Джузеппе Сарагат открыли Монбланский туннель в городе Курмайор (Италия). Обе страны делят ответственность за туннель: существуют как французская, так и итальянская управляющие компании.

  • Гора Монблан

    Полвека Монбланскому туннелю

    Без серпантина

    Туннель проложен под 3800-метровой вершиной Эгюий-дю-Миди. До его строительства путешественники должны были пробираться сквозь альпийские массивы по бесконечному серпантину. Сейчас это в прошлом. Перепад высот между французским и итальянским въездами в туннель составляет 197 метров.

  • Карта Монбланского туннеля

    Полвека Монбланскому туннелю

    Всего 15 минут

    Туннель соединяет французский Шамони и итальянский Курмайор. От одного города до другого можно добраться всего за 15 минут.

  • Подготовка к открытию туннеля

    Полвека Монбланскому туннелю

    Скрытая граница

    Длина туннеля - 11,6 км. Определенную опасность представляет встречное движение. Поэтому машины должны соблюдать дистанцию - 150 метров. Есть и ограничение по скорости - не более 70 километров в час. Граница между двумя странами находится под Монбланом, рядом с итальянским въездом в туннель.

  • Место пожара в Монбланском туннеле, 1999 год

    Полвека Монбланскому туннелю

    Ад под Монбланом

    16 лет назад в туннеле загорелся бельгийский грузовик. В результате пожара погибли 39 человек. Причины трагедии до сих пор неясны. Предполагают, что во всем виновата выброшенная сигарета, которая и спровоцировала пожар.

  • Катастрофа в Монбланском туннеле

    Полвека Монбланскому туннелю

    Человеческий фактор?

    Очевидно, что система вентиляции не могла достаточно быстро убрать угарный газ из туннеля. Подвела и система сигнализации: трагедия произошла на участке туннеля, который находится на французской территории, но за которую отвечает итальянская управляющая компания. Пока сигнал тревоги дошел до французской пожарной команды, драгоценное время ушло.

  • Подготовка к повторному открытию Монбланского туннеля

    Полвека Монбланскому туннелю

    Новая система защиты

    После трагедии туннель закрыли на три года. Дорога была модернизирована, в первую очередь были улучшены средства защиты от пожара. В 2002 году Монбланский туннель был вноь открыт. Несчастный случай вызвал дискуссию по всему миру о безопасном движении в туннелях.

  • Движение по Монбланскому туннелю

    Полвека Монбланскому туннелю

    Всё стоит денег

    Проезд по туннелю не бесплатный: при въезде из Франции заплатить придется 43,50 евро, с итальянской - чуть больше, 44,20. Кроме того, после пожара въезд в туннель отрегулирован: машины могут начать движение только на безопасном расстоянии друг от друга.

  • Очереди на въезд в Монбланский туннель

    Полвека Монбланскому туннелю

    Движение грузовиков

    Для путешественников Монбланский туннель до сих пор незаменим. В прошлом году почти 5000 машин ежедневно пользовались им. Особенно важен этот маршрут для грузовиков. Они передвигаются по туннелю группами по пять машин с сопровождающим автомобилем - и это тоже одно из последствий пожара.

    Автор: Янина Семенова, Григорий Аросев


Смотреть видео 05:15
Now live
05:15 мин

Чудо по-итальянски: как машинист принес свет в горную деревню

Контекст

Как ЕС проводит крупнейшую в истории операцию по борьбе с пожарами  

В сошедшем с рельсов в Турции поезде находились почти 370 человек

Минимум десять человек погибли, 73 пострадали в результате железнодорожной катастрофы в турецкой провинции Текирдаг. (09.07.2018)  

Полвека Монбланскому туннелю

Монбланский туннель, торжественно открытый 16 июля 1965 года, стал самой длинной подземной дорогой в мире. После пожара в нем в 1999 году тема безопасности вышла на первый план. (17.07.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Испанцы и итальянцы протестуют против туристов  

Чудо по-итальянски: как машинист принес свет в горную деревню  

Землетрясение в Италии: десятки погибших  

Самые читаемые

Почему испортились отношения Греции и России?  

Комментарий: Людоедство российской власти и ее планы на наших детей  

Лайма Вайкуле раскритиковала журналистов за подтасовки в связи с ее словами о Крыме  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно