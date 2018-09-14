В Гарце двое мужчин напали на беженцев из Афганистана

В германском регионе Гарц двое неизвестных напали на беженцев-подростков. Инцидент произошел 15 сентября около 17.00 на спортивной площадке в небольшом населенном пункте Хассельфельде, сообщает полиция Гарца в воскресенье, 16 сентября. По ее данным, четверо беженцев из Афганистана шли к своей припаркованной машине, когда на двоих из них - подростков в возрасте 17 лет - напали двое мужчин, "по всей очевидности, граждане Германии".

Нападавшие выкрикивали ругательства и оскорбления ксенофобского характера, отмечается в заявлении. Афганские подростки получили легкие травмы. 27-летняя девушка, сопровождавшая мигрантов в роли социального работника, попыталась прекратить драку, но один из нападавших толкнул ее на стоящий рядом автомобиль. Девушка не пострадала.

Полиция ищет очевидцев и сообщает, что злоумышленники в возрасте 25-30 лет скрылись в неизвестном направлении на легковом автомобиле марки Volkswagen Golf. Один из них был одет в джинсы, черную куртку и футболку с надписью "Deutschland".

Нападение в Хальберштадте

В ночь на 16 сентября подобный инцидент произошел в другом небольшом населенном пункте - Хальберштадт, расположенном в 30 км от Хасcельфельде. Там, по данным полиции, пятеро немцев, вероятно, находившиеся под действием алкоголя, обругали троих сомалийцев и затем напали на них. В результате потасовки трое беженцев и один из нападавших были доставлены в больницу, но в скором времени выписаны.

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