В Гамбурге хотят отменить штраф за изымание продуктов из мусорных контейнеров

Изъятие из мусорных контейнеров еще годных в пищу продуктов питания, забракованных супермаркетами из-за истечения срока хранения или внешних изъянов, которое до сих пор приравнивается к краже, может вскоре стать в Германии легальным. С такой инициативой сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен (Till Steffen), представляющий партию "зеленых", намерен выступить в начале июня на конференции министров юстиции федеральных земель ФРГ. Информацию об этом, о которой в пятницу, 31 мая, написали немецкие газеты Die Neue Osnabrücker Zeitung и Das Pinneberger Tageblatt, подтвердили в земельном министерстве юстиции.
Еще пригодные продукты питания вытаскивают в Германии из мусорных контейнеров бездомные и активисты, выступающие против "общества излишнего потребления". Тилль Штеффен хочет добиться от федеральной власти разработки новых правил в области приобретения подобных продуктов.
В качестве альтернативы Штеффен предлагает по примеру Франции запретить супермаркетам отправлять продукты питания в мусор. Вместо этого магазины площадью более 400 метров следует обязать сдавать непроданные продукты гуманитарным организациям, помогающим бездомным и социально незащищенным людям, считает политик.
Ежегодно немцы выбрасывают 11 тонн продуктов
Уже сегодня многие супермаркеты в Германии сотрудничают с местными организациями такого плана. По статистике, ежегодно в Германии выбрасывается около 11 тонн продуктов.
В конце 2018 года большой резонанс получило судебное разбирательство в Мюнхене в отношении двух студенток, которые доставали продукты из мусорных контейнеров супермаркета.
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Автор: Марина Борисова, Елена Рябина