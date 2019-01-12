В Гамбурге расстелили каменный ковер (фото)

Гамбург • Такой новый 27-метровый восточный ковер из мраморной крошки только что выложили в гамбургском портовом районе HafenCity. Он пришел на смену старой мозаике, созданной около полутора десятилетий назад в качестве напоминания о временах, когда через этот порт осуществлялась торговля восточными коврами.

Ковры доставляли сюда по морю на кораблях и хранили на здешних складах. Сейчас эти кирпичные здания бывшего таможенного квартала Шпайхерштадт имеют статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На создание новой мозаики на мосту Wilhelminenbrücke ушло более полутора тонн мраморной крошки разных оттенков. Расходы оплатил немецкий некоммерческий Фонд Кёрбера (Körber-Stiftung), штаб-квартира которого расположена здесь по соседству.

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10 причин посетить Гамбург

Достопримечательности Гамбурга Вольный и ганзейский город Гамбург - один из трех немецких городов, имеющих статус федеральной земли. Является вторым по численности населения в Германии - 1,8 млн жителей. Число гостей, приезжающих сюда на один день, составляет 86 млн человек ежегодно, а количество ночевок - 12 млн. На фото - ратуша и озеро Альстер, по которому можно совершить водную прогулку: посмотреть на виллы и лебедей.

Достопримечательности Гамбурга В 2017 году в Гамбурге открыли Эльбскую филармонию. Здание уже сейчас сравнивают с такими архитектурными шедеврами, как, например, Сиднейский оперный театр. Строительство продолжалось 10 лет и обошлось в 789 млн евро. Филармония находится в портовом квартале HafenCity - новом суперсовременном районе, который возводят здесь в рамках самого крупного в Европе внутригородского строительного проекта.

Достопримечательности Гамбурга Основанный в VIII веке в устье Эльбы, Гамбург был одним из важнейших участников Ганзейского союза. Разбогател на морской торговле. Здешний порт до сих пор - самый большой в Германии. Акваторию можно осмотреть на туристическом катере, а на фотографии 1858 года - знаменитый Рыбный рынок в районе Альтона. За несколько часов каждое воскресное утро его посещает около 70 тысяч человек.

Достопримечательности Гамбурга В Гамбурге также можно и нужно прогуляться по первому туннелю, который проложили в Европе под рекой. Это 426-метровое сооружение построили под Эльбой около морских причалов Санкт-Паули в 1911 году, чтобы соединить портовую часть с центром. Спуститься и подняться можно на одном из четырех лифтов. Ежегодно туннелем пользуются 20 миллионов человек. Пешеходы и велосипедисты - бесплатно.

Достопримечательности Гамбурга Гамбург - город мостов. Согласно официальной статистике, их здесь насчитывается около 2,5 тысячи. По числу мостов он опережает Венецию, Амстердам и Лондон. До середины XIX века большинство из них возводили из дерева, но после разрушительного городского пожара 1842 года стали использовать чугун и сталь.

Достопримечательности Гамбурга Этот мост, например, находится в бывшем складском квартале Шпайхерштадт. Кирпичные здания в неоготическом стиле построили здесь в конце XIX - начале XX веков для беспошлинной торговли. Шпайхерштадт был свободной таможенной зоной, в свое время - самой большой в мире. В 2015 году он получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Достопримечательности Гамбурга В 2000 году в одном из зданий Шпайхерштадта начали создавать Миниатюрную страну чудес. Сейчас она является крупнейшим в мире железнодорожным макетом. Первые части были посвящены Австрии и Средней Германии. Ежегодное число посетителей превышает миллион человек. В 2016 году она заняла первое место в рейтинге немецких достопримечательностей Национального комитета Германии по туризму (DZT).

Достопримечательности Гамбурга Вместе со Шпайхерштадтом статус памятника ЮНЕСКО в Гамбурге получили здания офисного квартала Конторхаусфиртель. Самым известным из них считается "Чилийский дом" - Чилехаус. Этот 10-этажный офисный комплекс был возведен в Гамбурге в 1922-1924 годах в стиле кирпичного экспрессионизма. Владелец фирмы, заказавшей здание, долгое время работал в Чили и поэтому решил назвать его в честь этой страны.

Достопримечательности Гамбурга В 2017 году в Гамбурге после реконструкции открылся планетарий - самый посещаемый в Германии. Он находится в бывшей водонапорной башне, построенной в Городском парке в 1912-1915 годах. Когда в конце 1920-х годов в городе задумали создать планетарий, средств на новое здание не нашлось, поэтому под него решили перестроить водокачку. До закрытия на ремонт здесь бывало 300 тысяч человек ежегодно.

Достопримечательности Гамбурга Звезды, о которых рассказывают в планетарии, появляются на небе ночью. Кстати, о ночной жизни, которой Гамбург славится далеко за пределами Германии. В районе "красных фонарей" Санкт-Паули находится улица Репербан, без упоминания которой не обходится ни один список гамбургских достопримечательностей. Отметим также, что выступлений в одном из здешних клубов началась мировая карьера группы "Битлз"… Автор: Максим Нелюбин, Илле Симон



Шпайхерштадт в Гамбурге

Шпайхерштадт в Гамбурге Бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт (Speicherstadt) в Гамбурге.

Шпайхерштадт в Гамбурге Бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт (Speicherstadt) в Гамбурге.

Шпайхерштадт в Гамбурге Бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт (Speicherstadt) в Гамбурге.

Шпайхерштадт в Гамбурге Бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт (Speicherstadt) в Гамбурге.

Шпайхерштадт в Гамбурге Бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт (Speicherstadt) в Гамбурге.

Шпайхерштадт в Гамбурге Бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт (Speicherstadt) в Гамбурге зимой.

Шпайхерштадт в Гамбурге Бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт (Speicherstadt) в Гамбурге и морские причалы в Миниатюрной стране чудес (Miniatur Wunderland Hamburg).

Шпайхерштадт в Гамбурге Бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт (Speicherstadt) в Гамбурге.

Шпайхерштадт в Гамбурге Бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт (Speicherstadt) в Гамбурге.

Шпайхерштадт в Гамбурге Бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт (Speicherstadt) в Гамбурге. Автор: Максим Нелюбин



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