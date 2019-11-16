В Гамбурге на протест против опытов над животными вышли тысячи человек

В Гамбурге на протест против жестокого обращения с животными в субботу,16 ноября, вышли 13 тысяч человек. Они требовали прекратить опыты над животными и закрыть соответствующие лаборатории. В первую очередь, речь шла о компании LPT (Laboratory of Pharmacology and Toxicology). В находящейся вблизи Гамбурга лаборатории этой фирмы, по сообщениям некоторых СМИ, проводятся жестокие эксперименты над собаками и обезьянами.

Устроившись работать в эту лабораторию, один из защитников животных обнародовал материалы, которые шокировали многих в Германии. В частности, на сделанных активистом видеозаписях видны окровавленные собаки и кричащие обезьяны. Для прокуратуры города Штаде эти кадры стали основанием для начала расследования.

Одним из организаторов демонстрации в Гамбурге выступило общество защиты животных Soko Tierschutz, которое потребовало передать животных из лаборатории LPT защитникам животных. "Всем зверям найдется место. Мы не допустим, чтобы их перепродали или умертвили", - подчеркнул представитель организации Фридрих Мюлльн (Friedrich Mülln).

Сегодня лаборатории LPT работают не только в Гамбурге, но и в федеральных землях Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн. 13 ноября немецкий телерадиовещатель NDRсообщил о том, что лаборатория в округе Харбург будет закрыта 29 февраля 2020 года.

Смотрите также:

Памятники собакам Преданный акита-ину Собаки акита-ину считаются в Японии символом преданности. Знаменитому псу этой породы по кличке Хатико в Токио поставлен памятник. Хозяин Хатико должен был вернуться из университета, где преподавал, но у него случился инфаркт. Пес продолжал ждать умершего хозяина на станции, надеясь, что тот все же вернется, в течение девяти лет - вплоть до своей собственной смерти.

Памятники собакам Выносливый хаски В Центральном парке Нью-Йорка стоит памятник хаски по кличке Балто - ездовой собаке из упряжки, перевозившей медикаменты во время эпидемии дифтерии в 1925 году в городах Аляски.

Памятники собакам Мопс-патриот Этот мопс сопровождал герцога Карла Александра Вюртембергского в ходе военных действий под Белградом 300 лет назад. Так получилось, что пес в какой-то момент потерял своего хозяина. Мопс, преодолев расстояние в несколько сотен километров, самостоятельно вернулся в родной Винненден (Баден-Вюртемберг, Германия). Насколько правдива эта легенда, сказать никто не берется. Но памятник псу был поставлен.

Памятники собакам Верный скайтерьер Скайтерьер Грейфрайерс Бобби жил в позапрошлом веке в Эдинбурге. И очень любил своего хозяина. Когда тот умер от туберкулеза, пес остался жить на его могиле и покидал свой пост, только чтобы перекусить. И так - в течение 14 лет. Когда собака умерла, в ее честь установили этот памятник.

Памятники собакам Звездочка В Ижевске есть памятник Звездочке - собаке-космонавту, покинувшей Землю 25 марта 1961 года. Контейнер с собакой благополучно приземлился в заданном районе. Этот полет стал последним этапом подготовки советского космического корабля к полету в космос человека.

Памятники собакам Любимый дог канцлера Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи, обожал собак, особенно догов. Этот памятник знаменитому политику, дипломату, полководцу находится в берлинском районе Вильмерсдорф.

Памятники собакам Швейцарский спасатель Барри, собака породы, сегодня известной как сенбернар, работал спасателем в Швейцарии при монастыре Святого Бернарда. За свою жизнь он спас как минимум сорок человек, засыпанных снегом. Этот памятник Барри-спасателю установлен в Париже.

Памятники собакам Сочувствие бездомным Этот памятник находится на станции метро "Менделеевская" в Москве. Надпись на нем гласит: "Сочувствие. Посвящается гуманному отношению к брoдячим животным". На этом месте в 2001 году девушка заколола ножом бездомного пса, которого все вокруг звали Мальчиком. Автор: Дарья Брянцева

