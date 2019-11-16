 В Гамбурге на протест против опытов над животными вышли тысячи человек | Новости из Германии о Германии | DW | 17.11.2019

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Германия

В Гамбурге на протест против опытов над животными вышли тысячи человек

В Гамбурге 13 тысяч сторонников гуманного обращения с животными призвали закрыть лаборатории, где проводят эксперименты над ними.

Противники экспериментов над животными на демонстрации в Гамбурге

Противники экспериментов над животными на демонстрации в Гамбурге

В Гамбурге на протест против жестокого обращения с животными в субботу,16 ноября, вышли 13 тысяч человек. Они требовали прекратить опыты над животными и закрыть соответствующие лаборатории. В первую очередь, речь шла о компании LPT (Laboratory of Pharmacology and Toxicology). В находящейся вблизи Гамбурга лаборатории этой фирмы, по сообщениям некоторых СМИ, проводятся жестокие эксперименты над собаками и обезьянами.

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Устроившись работать в эту лабораторию, один из защитников животных обнародовал материалы, которые шокировали многих в Германии. В частности, на сделанных активистом видеозаписях видны окровавленные собаки и кричащие обезьяны. Для прокуратуры города Штаде эти кадры стали основанием для начала расследования.

Одним из организаторов демонстрации в Гамбурге выступило общество защиты животных Soko Tierschutz, которое потребовало передать животных из лаборатории LPT защитникам животных. "Всем зверям найдется место. Мы не допустим, чтобы их перепродали или умертвили", - подчеркнул представитель организации Фридрих Мюлльн (Friedrich Mülln).

Сегодня лаборатории LPT работают не только в Гамбурге, но и в федеральных землях Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн. 13 ноября немецкий телерадиовещатель NDRсообщил о том, что лаборатория в округе Харбург будет закрыта 29 февраля 2020 года.

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    Автор: Дарья Брянцева


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Ссылки в интернете

Статья DW об экспериментах над животными

Статья DW об экспериментах над животными  

Сообщение телерадивещателя NDR о претензиях к лабораториям компании LPT

Сообщение телерадивещателя NDR о претензиях к лабораториям компании LPT

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