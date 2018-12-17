 В Гамбурге впервые приземлилась гигантская улыбающаяся ″Белуха″ (фото) | Кадр дня | DW | 22.05.2019

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Кадр за кадром

В Гамбурге впервые приземлилась гигантская улыбающаяся "Белуха" (фото)

Всего будет построено шесть таких широкофюзеляжных транспортных самолетов.

BdT - Airbus BelugaXL in Hamburg gelandet (picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt)

Гамбург • Эти фотографии были сделаны в Гамбурге во вторник, 21 мая. В этот день здесь торжественно впервые встречали широкофюзеляжный транспортный самолет Airbus Beluga XL, который прибыл сюда для проведения серии испытательных полетов и тестирования погрузочно-разгрузочных работ.

Airbus Beluga XL

Самолет создан на базе модели A330 для транспортировки крыльев и других крупногабаритных частей на монтажный завод во французском городе Тулуза и между другими заводами концерна. В Германии он будет регулярно приземляться в Гамбурге и Бремене. Первый полет новая "Белуха" совершила в июле 2018 года. Самолет способен перевозить около 50 тонн груза на расстояние до 4000 километров.

Airbus Beluga XL

Новая "Белуха" на треть выше предшествующей модели Airbus A300-600ST - примерно с шестиэтажный дом. Внутри можно разместить для транспортировки сразу два крыла для A350. Транспортные самолеты предыдущей серии 1992-1999 годов будут проданы или сданы в аренду. Общая стоимость всего проекта оценивается в миллиард евро.

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