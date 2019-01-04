 В Габоне пресечена попытка военного переворота | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.01.2019

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Мир

В Габоне пресечена попытка военного переворота

В Габоне военные предприняли попытку взять власть в свои руки. Правительство утверждает, что попытка путча подавлена и мятежники арестованы.

Путчисты зачитывают обращение к народу

Путчисты зачитывают обращение к народу

В западноафриканском Габоне военные призвали народ к восстанию против президента страны Али Бонго, который находится на лечении за границей. Утром в понедельник, 7 января, представитель мятежников зачитал по государственному радио обращение к народу и сообщил о создании "национального совета обновления".

По сообщению корреспондента AFP, у здания радиостанции были слышны выстрелы. Вскоре после этого танки блокировали улицу, на которой расположено государственное радио. Воззвание к народу было зачитано человеком, назвавшим себя заместителем командующего республиканской гвардии и руководителем группировки "Патриотическое молодежное движение габонских сил обороны и безопасности". На видеозаписи обращения, выложенной в социальных сетях, запечатлены трое солдат в зеленых беретах республиканской гвардии.

Контекст

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"Патриотическое молодежное движение" призвало вступить в его ряды всю молодежь Габона. "Мы не можем бросить нашу родину в беде. Правящие в стране органы власти нелегитимны и незаконны. Настал долгожданный день, когда армия решила встать на сторону народа, чтобы уберечь Габон от хаоса", - говорится в документе. Путчисты также призвали народ захватывать госучреждения и аэропорты по всей стране.

Правительство утверждает, что контролирует ситуацию

Правительство Габона в свою очередь заявило, что попытка путча в стране подавлена. "Спокойствие восстановлено, ситуация под контролем", - заявил в интервью AFP представитель правительства Ги-Бертран Мапангу. По его словам, четверо из пяти путчистов уже арестованы, пятый бежал. Африканский Союз решительно осудил попытку переворота в Габоне.

Президент Али Бонго уже многие месяцы находится на лечении в Марокко после того, как заболел в Саудовской Аравии. В ноябре стало известно, что у него инсульт. 31 декабря Бонго впервые выступил с заявлением, сообщив, что он "пережил трудные времена".

Семья Бонго правит Габоном 50 лет. Только в октябре в Габоне состоялись выборы в новый парламент. Голосование прошло в целом мирно. В 2016 году в Габоне после переизбрания Бонго вспыхнули протесты, в результате которых погибли несколько человек.

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    Автор: Кристиан Вольф


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