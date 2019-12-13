В высылке мигрантов из ФРГ участвуют все больше полицейских

В Германии резко возросло число полицейских, присутствующих при экстрадиции мигрантов. Об этом сообщает газета Neue Osnabrücker Zeitung в субботу, 14 декабря, со ссылкой на ответ правительства ФРГ на соответствующий запрос фракции Левой партии в бундестаге. В соответствии с ним, мигрантов, вынужденно покидавших Германию на самолете, с января по октябрь 2019 года сопровождали в общей сложности 11480 полицейских. В то же время за весь 2018 год их число не превысило 11 тысяч.

Для сравнения, в 2005 году при экстрадициях присутствовали в общей сложности лишь более 5800 стражей порядка, говорится далее в документе. В то же время число мигрантов, которых власти ФРГ отправляли на родину самолетом, в последние годы сократилось - если в 2015 году их число составляло около 10800, в прошлом году оно не превысило восьми тысяч.

Мигранты "сопротивляются всеми возможными способами"

В МВД Германии газете Neue Osnabrücker Zeitung пояснили, что количество полицейских было увеличено, чтобы "гарантировать безопасность на борту самолетов". В случае каждого отдельного выдворения эксперты анализируют возможные риски, от которых и зависит число выделяемых для этой цели полицейских.

В свою очередь, зампредседателя профсоюза полицейских Йорг Радек (Jörg Radek) признал, что высылка - довольно непростая работа для правоохранительных органов, так как многие мигранты ведут себя очень эмоционально, "сопротивляются всеми возможными способами: царапаются, кусаются, плюются, пинаются". Некоторые полицейские получают при этом травмы, иногда даже тяжелые, продолжил Радек.

По статистике, в 2018 году почти половина высланных из Германии мигрантов, не получивших статус беженца, были отправлены в какую-либо из балканских стран. К примеру, в Албанию были высланы более 1500 человек. Немало мигрантов вернулось также в Марокко (439 человека) или Афганистан (283 человек).

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