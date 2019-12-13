 В высылке мигрантов из ФРГ участвуют все больше полицейских | Новости из Германии о Германии | DW | 14.12.2019

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Германия

В высылке мигрантов из ФРГ участвуют все больше полицейских

В 2005 году при экстрадиции из Германии мигрантов сопровождали в общей сложности около 5800 представителей полиции, а с января по октябрь 2019 года их число превысило 11 тысяч.

Высылка из Германии гражданина Афганистана, июль 2019 года

Высылка из Германии гражданина Афганистана, июль 2019 года

В Германии резко возросло число полицейских, присутствующих при экстрадиции мигрантов. Об этом сообщает газета Neue Osnabrücker Zeitung в субботу, 14 декабря, со ссылкой на ответ правительства ФРГ на соответствующий запрос фракции Левой партии в бундестаге. В соответствии с ним, мигрантов, вынужденно покидавших Германию на самолете, с января по октябрь 2019 года сопровождали в общей сложности 11480 полицейских. В то же время за весь 2018 год их число не превысило 11 тысяч. 

Контекст

Анкара не шутит, обещая депортировать - в том числе и в Германию - бывших боевиков ИГ. Эрдоган использует эту угрозу в борьбе против санкций ЕС - как раньше беженцев, считает Маттиас фон Хайн. (13.11.2019)

Закон, принятый бундестагом, предусматривает, в частности, помещение иностранцев, подлежащих высылке, в пенитенциарные учреждения, а также доступ к Центральному реестру иностранцев для ряда ведомств. (07.06.2019)

Для сравнения, в 2005 году при экстрадициях присутствовали в общей сложности лишь более 5800 стражей порядка, говорится далее в документе. В то же время число мигрантов, которых власти ФРГ отправляли на родину самолетом, в последние годы сократилось - если в 2015 году их число составляло около 10800, в прошлом году оно не превысило восьми тысяч.

Мигранты "сопротивляются всеми возможными способами"

В МВД Германии газете Neue Osnabrücker Zeitung пояснили, что количество полицейских было увеличено, чтобы "гарантировать безопасность на борту самолетов". В случае каждого отдельного выдворения эксперты анализируют возможные риски, от которых и зависит число выделяемых для этой цели полицейских.

В свою очередь, зампредседателя профсоюза полицейских Йорг Радек (Jörg Radek) признал, что высылка - довольно непростая работа для правоохранительных органов, так как многие мигранты ведут себя очень эмоционально, "сопротивляются всеми возможными способами: царапаются, кусаются, плюются, пинаются". Некоторые полицейские получают при этом травмы, иногда даже тяжелые, продолжил Радек.

По статистике, в 2018 году почти половина высланных из Германии мигрантов, не получивших статус беженца, были отправлены в какую-либо из балканских стран. К примеру, в Албанию были высланы более 1500 человек. Немало мигрантов вернулось также в Марокко (439 человека) или Афганистан (283 человек).

Смотрите также:

  • Жилые блоки для мужчин в депортационном центре Kærshovedgård в Дании, ранее служившем тюрьмой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Между тюрьмой и лагерем для беженцев

    Керсховегорд, расположенный в маленькой деревне в Ютландии, - отражение миграционной политики Дании. Бывшая тюрьма стала лагерем для беженцев. Там, где некогда заключенные отбывали срок, сегодня дожидаются депортации те мигранты, чье прошение о предоставлении убежища было отклонено. Впрочем, тюрьма не совсем утратила былую функцию. Здесь находятся и преступники, подлежащие принудительной высылке.

  • Иракец Даниэль Кристенсен проходит через вращающуюся металлическую дверь в депортационный центр Керсховегорд

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Временное пребывание

    Вообще-то Даниэля Кристиансена зовут Али Аднан. С тех пор, как уроженец Ирака принял христианство, он настаивает на том, чтобы его называли новым именем. Он находится в депортационном центре Керсховегорд уже больше года. Однако датские власти хотят поскорее отправить иракца на родину.

  • 27-летний иракец Даниэль Кристансен сидит в своей комнате в депортационном центре и читает Библию.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Политика устрашения

    Даниэль Кристиансен живет в лагере в стесненных условиях с сотнями других беженцев, которые должны покинуть Данию. Чтобы в будущем в страну прибывало меньше мигрантов, власти делают ставку на политику их устрашения. Правительство меньшинства, в которое входят правые и центристы, объявило, что вскоре нелегальных мигрантов отправят в новый центр на необитаемый датский остров.

  • Иранец Бехзад Моради стрижет волосы своему соседу по депортационному центру. Другой сосед ждет своей очереди.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Деревня в деревне

    Когда Бехзад Моради еще жил в Иране, он работал парикмахером. Сегодня он стрижет своих соседей. Обитатели депортационного центра поневоле стали сообществом, практически деревней в деревне. Тем, появление чего правящая коалиция вообще-то хотела бы предотвратить. Закон предусматривает, что те районы, в которых практически не живут датчане, должны быть снесены и заново застроены инвесторами.

  • Иранец Хошанг Ростами идет в темноте между зданиями депортационного лагеря Kерсховегорд в Дании. Справа и слева от него возвышаются белые жилые блоки.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Долгая дорога

    Иранец Хошанг Ростами идет в темноте по территории депортационного лагеря Kерсховегорд. Следующий город находится далеко отсюда. Проводя политику устрашения и изоляции беженцев, либерально-консервативное правительство меньшинства хочет таким образом угодить правопопулистской Народной партии Дании, которая также входит в правящую коалицию.

  • Жители депортационного центра Kærshovedgård сидят на полу. Перед ними лежит пластиковая пленка, на которой стоят четыре тарелки с едой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Государственный режим питания

    Будни Kерсховегорда регулируют правила, установленные властями. Обитатели центра получают еду трижды в день, им нельзя самим готовить или покупать ее. Неважно, каким будет итог парламентских выборов в Дании, жесткая миграционная политика, видимо, сохранится. Даже социал-демократы, находящиеся в оппозиции, заявили, что в случае победы не будут менять политику в области предоставления убежища.

  • Иранец Карим Азизи подбрасывает в воздух апельсин и смотрит на него, широко улыбаясь. За Азизи наблюдает другой обитатель лагеря, который сидит позади.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Взгляд в будущее

    Несмотря ни на что, уроженец Ирана Карим Азизи не растерял жизнелюбия. Есть хорошие шансы на то, что после выборов политика, касающаяся предоставления убежища в Дании, хотя бы не ужесточится: на недавних выборах в Европарламент правопопулистская Народная партия потеряла значительное количество голосов. А опросы показывают, что нынешнее правительство может сменить левая коалиция.

    Автор: Патрик Гроссе


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Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

5 июня в Дании пройдут выборы в парламент. Правительство добивается поддержки, проводя политику устрашения беженцев. Депортационный лагерь Керсховегорд - пример миграционной политики страны. (04.06.2019)  

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